Lancement d’un programme de rachat d’actions

Paris, 7 novembre 2022 – Dans le cadre du plan à 4 ans d’Ipsos ayant fait l’objet d’un communiqué de presse le 14 juin 2022 et présenté le même jour à l’occasion de sa journée Investisseurs, les priorités de la Société en matière d'allocation de capital et de restitution de valeur aux actionnaires comprennent le lancement d’un nouveau plan de rachat d’actions pouvant aller jusqu’à 2% du capital social par an en fonction des conditions de marché.

Ce programme vient en complément des rachats récurrents mis en place pour compenser la dilution des plans d’actions gratuites et d’options destinés aux managers et aux salariés.

La Société annonce ce jour qu’elle procédera, d’ici au 28 décembre 2022, à une première tranche de rachat d’actions propres en vue de leur annulation, dans la limite d’un montant d’environ 10 millions d’euros, soit environ 0,5% de son capital au cours de clôture du 4 novembre 2022 (47,85 euros), selon des modalités conformes aux autorisations données par son Assemblée générale mixte qui s’est tenue le 17 mai 2022 (Résolutions 23 et 24).

Ipsos se réserve le droit d’interrompre le programme à n’importe quel moment en fonction des circonstances de marché ou de la mise en œuvre de sa stratégie d’investissements.

Un descriptif de ce programme de rachat d’actions est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com) dans la rubrique « investisseurs », dans la partie relative à l’information réglementée.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant plus de 18 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SPF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD). ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP.

www.ipsos.com

