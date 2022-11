English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af det nuværende aktietilbagekøbsprogram fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.).

Som annonceret den 3. november 2022, vil Selskabet i tredje fase af programmet, der løber fra 3. november 2022 til 3. maj 2023, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Tredje fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag d. 7. november til fredag d. 11. november foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 189.532 3.372.311.990 7 november mandag 416 14.596.2260 6.072.030 8 november tirsdag 740 15.047.9324 11.135.470 9 november onsdag 686 14.806.8950 10.157.530 10 november torsdag - - - 11 november fredag - - - Total 7. -11. november fredag 1.842 27.365.030 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 1.953 14.856.2085 29.014.175 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 6.439 93.936.312 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 193.327 3.428.691.195 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 844.519 15.818.860.194 7 november mandag 1.664 15.052.8516 25.047.945 8 november tirsdag 2.960 15.562.8530 46.066.045 9 november onsdag 2.744 15.288.1815 41.950.770 10 november torsdag - - - 11 november fredag - - - Total 7. -11. november fredag 7.368 113.064.760 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 5.907 15.345.3790 90.645.154 Købt fra Familiefonden* 1.862 15.345.3138 28.572.974 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 25.680 387.185.065 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 859.656 16.051.143.082

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 161.495 A-aktier og 731.379 B-aktier som egne aktier, svarende til 4,77% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 14. november 2022

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

