Exterro Review als Finalist für „Best E-Discovery“ bei KM World Readers‘ Choice Awards 2022 ausgezeichnet

French German

PORTLAND, Oregon, Nov. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc. – der bevorzugte Anbieter von Legal GRC Software, die speziell für interne Rechts-, Datenschutz- und IT-Teams in Global 2000- und AmLaw 200-Unternehmen entwickelt wurde – hat heute bekanntgegeben, dass die KM World Readers‘ Choice Awards Exterro Review als Finalist für die „Beste E-Discovery“-Plattform auf dem Markt nominiert haben. Zum zweiten Mal in Folge wurde Exterro Review in dieser Kategorie von KM World als eine der innovativsten Technologien ausgezeichnet, die Organisationen dabei helfen, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit für die richtigen Personen zu extrahieren.



„Zwei Jahre in Folge mit dem KM World Readers‘ Choice Award ausgezeichnet zu werden, ist etwas, worauf wir stolz sein können. Es zeigt, dass Exterro Review auch nach einem Jahr noch immer einen großen Mehrwert für unsere Kunden bietet, der sich auf ihre Ziele übertragen lässt“, so Ajith Samuel, Chief Product Officer bei Exterro. „Exterro Review ist die einzige Lösung, die den gesamten e-Discovery-Prüfprozess orchestriert und automatisiert. Es reduziert den Zeitaufwand und die Kosten für die Prüfung erheblich und beseitigt alle Risiken, die mit manuellen Eingriffen verbunden sind, wie sie bei vielen anderen Tools vorkommen, und ermöglicht es den Kunden, den Prozess der Dokumentenprüfung mit einer beispiellosen Transparenz sowohl auf hoher Ebene als auch bei detaillierten Projektmetriken zu steuern.“

Die Anerkennung durch KM World bestätigt die anhaltende Führungsposition von Exterro auf dem Markt für Legal GRC. Dies zeigt, warum Unternehmen, Anwaltskanzleien, Rechtsdienstleistern, Regierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden weltweit auf Exterro vertrauen, um Risiken zu verwalten und Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen.

Die KM World Readers‘ Choice Awards zeichnen in 14 Kategorien Produkte, Dienstleistungen und Technologien für das Wissensmanagement aus, die juristische Organisationen dabei unterstützen, ihren Erfolg durch Informationen zu steigern. Exterro Review wurde unter den drei besten E-Discovery-Plattformen eingestuft.

Über Exterro Review

Die automatisch skalierbare Architektur von Exterro Review kann die Geschwindigkeit bei Bedarf erhöhen. Die parallele Verarbeitung bietet unübertroffene Einlese- und Verarbeitungsgeschwindigkeiten, während Innovationen bei der Indizierung und Datenspeicherung für schnellste Batchverarbeitung sorgen.

Exterro Review ist zudem die einzige Plattform, die den gesamten e-Discovery-Prüfprozess orchestriert und automatisiert. Das reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für die Prüfung erheblich und eliminiert Fehlerrisiken durch manuelle Eingriffe, die in anderen Tools erforderlich sind. Die Plattform eignet sich für alle Prüfanwendungsfälle, von der Erstprüfung bis hin zu komplexen mehrjährigen Prüfprojekten mit mehreren Facetten und Ebenen, einschließlich der Anträge auf Zugang zu Daten von betroffenen Personen und interner Untersuchungen.

Exterro Review ist als eigenständige Lösung oder vollständig integriert in die komplette Exterro E-Discovery Suite erhältlich und verfügt über einige der fortschrittlichsten KI- und maschinellen Lernfunktionen auf dem Markt, einschließlich KI-gestützter Dokumentenzusammenfassungen und automatischer Übersetzungen, die sicherstellen, dass die Prüfer das Gesamtbild sofort verstehen, sowie Smart-Labeling-Algorithmen, die die Aktionen der Prüfer leiten und sie zu den Dokumenten führen, die für die ihnen zugewiesene Aufgabe am relevantesten sind.

Über Exterro

Exterro versetzt Rechtsabteilungen in die Lage, ihre Anforderungen im Bereich Legal Governance, Risk and Compliance (Legal GRC) proaktiv und beweiskräftig zu verwalten. Unsere Legal GRC-Software ist die einzige umfassende Plattform, die die komplexen Zusammenhänge von Datenschutz, Rechtsgeschäften, digitalen Ermittlungen, Cybersecurity Response, Compliance und Information Governance automatisiert. Tausende von Rechtsteams auf der ganzen Welt in Unternehmen, Anwaltskanzleien sowie Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden vertrauen unserer integrierten Legal GRC-Plattform, um ihre Risiken zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf exterro.com .