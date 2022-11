Delårsrapport 1. januar – 30. september 2022 for FirstFarms A/S

English Danish

Høje afsætningspriser sikrer godt delårsresultat

FirstFarms A/S har realiseret forbedrede resultater på alle væsentlige finansielle parametre i de første tre kvartaler af 2022. Høj effektivitet og produktivitet i alle driftsgrene samt gode afsætningspriser på afgrøder og mælk ligger til grund for delårsresultatet, der betegnes som tilfredsstillende.

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt det ikke-reviderede delårsregnskab for perioden 1. januar - 30. september 2022.

FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret:

En omsætning på 291 mDKK mod 248 mDKK i samme periode sidste år

Et EBITDA på 121 mDKK mod 74 mDKK i samme periode sidste år

Et EBIT på 89 mDKK mod 44 mDKK i samme periode sidste år

Et resultat før skat på 77 mDKK mod 24 mDKK i samme periode sidste år

“Det er et godt resultatet leveret i en turbulent tid med uforudsigelige markedsvilkår og mange udfordringer, som vi ikke er herre over. Men vi er herre over, hvordan vi drifter vores virksomhed, og det har vi gjort med stor effektivitet og høj produktivitet i vores driftsgrene og med styr på værdikæden, hvilket sammen med høje priser på mælk og afgrøder, er de primære årsager til det gode delårsresultat. Jeg er glad for og stolt over, at vi formentlig leverer endnu et rekordresultat, når året er omme,” siger adm. direktør Anders H. Nørgaard.

Positiv drift

2022 har været begunstiget af høje mælkepriser og samtidig er effektiviteten i mælkeproduktionen på et meget tilfredsstillende niveau. Udbyttet pr. ko forbedres stadig - omend langsommere end første halvdel af 2022. Produktionen er 10 % højere sammenlignet med samme periode sidste år. Det forventes, at den høje pris på mælk vil holde året ud.

Afsætningspriserne på afgrøder er fortsat historisk høje. Afgrødeproduktionen er dog kendetegnet ved store udsving, både i priser, kvalitet og i udbytte geografisk.

Høsten har været negativt påvirket af ekstreme vejrforhold som voldsom tørke i Rumænien. De høje priser på afgrøder kompenserer dog fortsat delvist for det lavere høstudbytte.

Grisepriserne er fortsat for lave ift. omkostningsniveauet, men en høj effektivitet og produktivitet betyder, at det har været muligt at fastholde et tilfredsstillende resultat i driftsgrenen år til dato. Verdensmarkedet for grise er præget af stor usikkerhed og fortsat påvirket af ASF i Tyskland og Kina.

”Vi arbejder til stadighed på at optimere effektiviteten i griseproduktionen og den cirkulære drift med henblik på en fortsat fornuftig indtjening på vores grise. Forbruget af grisekød har været faldende i flere lande og høje produktionsomkostninger har været med til at skabe den uro der er i markedet. Det er dog positivt for os, at vi producerer i lande, hvor vi har en høj konkurrenceevne i europæisk perspektiv, fordi landene vi producerer i, har lav selvforsyningsgrad, hvilket betyder, at de har brug for vores produkter,” siger Anders H. Nørgaard.

Stor aktivitet i Q3

I tredje kvartal har FirstFarms blandt andet afsluttet opkøbet af selskabet Try-Béta Kft. i Ungarn, der får central betydning for den cirkulære drift. Afgrøderne bliver brugt som foder i den nærliggende griseproduktion, og husdyrgødningen vil blive spredt på Try-Béta-markerne. FirstFarms har ligeledes foretaget opkøb af aktier i Agri Invest A/S, der ejer og dyrker 10.000 hektar jord i Rumænien samt taget et nyopført stort siloanlæg i Slovakiet i brug. FirstFarms har desuden indledt en stor og løbende investering i grøn energiproduktion. I første omgang med henblik på at blive så energi-uafhængige som muligt i forhold til udefrakommende faktorer.

Styrkelse af kapitalen

24 obligationsejere valgte den 30. september 2022 at konvertere obligationer for i alt 66 mDKK til FirstFarms aktier. Egenkapitalen er nu på 665 mDKK svarende til en soliditetsgrad på 51 %. Der er tale om en stor styrkelse af kapitalen og en understregning af selskabets robuste og sunde økonomiske fundament, der skal sikre modstandsdygtighed i vanskelige tider og sikring af den fremtidige vækst og de nødvendige investeringer.

”De vanskelige markedsforhold og de udefrakommende trusler forventes ikke at aftage i den nærmeste fremtid – tværtimod - men vi er forberedt på at navigere i oprørt vande og vi fortsætter med at investere, udvikle og vækste vores virksomhed, ligesom vi fortsætter udviklingen mod et mere bæredygtige landbrug,” afslutter Anders H. Nørgaard.

FirstFarms fastholder de udmeldte 2022-forventninger med et EBITDA på 110-140 mDKK og et EBIT på 65-95 mDKK som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 24/2022, hvilket betyder, at koncernen fortsat forventer, at resultatet bliver det bedste i selskabets historie.

