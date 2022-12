Bekaert - Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

English Dutch French

Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 24 november 2022 tot 30 november 2022

Inkoop van Eigen Aandelen Programma

Op 25 februari 2022 kondigde Bekaert een programma aan om voor € 120 miljoen eigen aandelen in te kopen (het "Programma"). Het Programma werd verdeeld in vier gelijke tranches van € 30 miljoen en alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap.

De vierde en laatste tranche van het Programma werd op 18 november 2022 gestart.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 24 november 2022 tot 30 november 2022, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 77 708 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de vierde tranche van het Programma gedurende de periode van 24 november 2022 tot 30 november 2022:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal

ingekochte

aandelen Gemiddelde prijs (€) Hoogste prijs (€) Laagste prijs (€) Bedrag (€) 24 november 2022 Euronext Brussels 8 186 31,98 32,24 31,62 261 788 MTF CBOE 4 458 32,00 32,20 31,68 142 656 MTF Turquoise 772 32,01 32,18 31,84 24 712 MTF Aquis 1 581 31,99 32,20 31,70 50 576 25 november 2022 Euronext Brussels 8 141 32,30 32,56 31,84 262 954 MTF CBOE 4 886 32,30 32,52 31,88 157 818 MTF Turquoise 887 32,30 32,52 31,94 28 650 MTF Aquis 1 568 32,32 32,52 31,88 50 678 28 november 2022 Euronext Brussels 8 043 32,18 32,40 32,04 258 824 MTF CBOE 5 148 32,15 32,44 32,00 165 508 MTF Turquoise 946 32,18 32,34 32,02 30 442 MTF Aquis 1 174 32,21 32,44 32,02 37 815 29 november 2022 Euronext Brussels 8 512 33,00 33,32 32,20 280 896 MTF CBOE 5 212 33,01 33,30 32,24 172 048 MTF Turquoise 1 000 33,03 33,34 32,12 33 030 MTF Aquis 1 738 33,01 33,30 32,22 57 371 30 november 2022 Euronext Brussels 8 050 33,50 33,72 33,24 269 675 MTF CBOE 4 705 33,50 33,70 33,24 157 618 MTF Turquoise 1 015 33,52 33,70 33,26 34 023 MTF Aquis 1 686 33,51 33,70 33,26 56 498 Totaal 77 708 32,60 33,72 31,62 2 533 580

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 2 s eptember 2022 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 000 aandelen heeft aangekocht in de periode van 24 november 2022 tot 30 november 2022 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 13 554 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 24 november 2022 tot 30 november 2022:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 24 november 2022 0 0,00 0,00 0,00 0 25 november 2022 0 0,00 0,00 0,00 0 28 november 2022 2 000 32,12 32,30 32,00 64 240 29 november 2022 0 0,00 0,00 0,00 0 30 november 2022 0 0,00 0,00 0,00 0 Totaal 2 000 — — — 64 240





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 24 november 2022 3 600 31,89 32,20 31,70 114 804 25 november 2022 3 000 32,34 32,46 32,10 97 020 28 november 2022 0 0,00 0,00 0,00 0 29 november 2022 5 000 32,84 33,28 32,20 164 200 30 november 2022 1 954 33,57 33,80 33,36 65 596 Totaal 13 554 — — — 441 620

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 66 885 aandelen.

Op 30 november 2022 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 4 166 151 eigen aandelen aan, of 7,06% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage