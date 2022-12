babelforce clôture un cycle de financement de 4 millions d'euros avec l'objectif de rendre le service client rapide, abordable et flexible

English German French

BERLIN, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- babelforce, société proposant des logiciels pour centre de contact à la clientèle a clôturé la série A de son financement grâce à ses investisseurs principaux, EnBW New Ventures (ENV) et IBB Ventures. Leur nouvel investisseur, Hannover Digital Investments, division du HDI Group, apporte une expertise précieuse dans le domaine des assurances.



La plateforme babelforce donne aux entreprises le pouvoir de gérer l'automatisation des services de manière flexible, ajoutant une incroyable efficacité aux processus de l'expérience client. Grâce à l'intégration simple des systèmes déjà existants, la plateforme propose un service client rapide, abordable et beaucoup plus efficace.

L'équipe qui travaille avec Pierce Buckley, Christian Förster et Timo Friedl a engendré une croissance majeure au cours des deux dernières années, avec des clients tels que Marley Spoon, VidaXL, Emesa, Homeday et EnBW.

Pierce Buckley explique : « Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape, qui nous permettra d'apporter la puissance de la plateforme babelforce aux équipes de service et d'expérience client dans le monde entier. Nous sommes particulièrement heureux de travailler aux côtés de notre nouvel investisseur Hannover Digital Investments, division du HDI Group, dont la connaissance approfondie de la finance et des assurances nous ouvre de nouveaux horizons. »

En période d'incertitude sur les marchés mondiaux, l'automatisation du service à la clientèle est une préoccupation principale pour les entreprises qui souhaitent maintenir la qualité de leur service tout en contrôlant les frais de fonctionnement.

« L'objectif de babelforce est de jouer un rôle de premier plan sur le marché conséquent et en pleine croissance des interactions avec les clients. Nous aimons la passion de leur équipe autant que leurs clients aiment la simplicité de leurs produits », déclare Jan Myszkowski, Directeur Général de Hannover Digital Investments.

Jennifer Diedrichs, directrice des investissements chez ENV ajoute : « L'équipe de babelforce a réalisé un travail incroyable avec l'acquisition de nouveaux clients et en prouvant sa solution logicielle. Nous sommes heureux de continuer à soutenir cette équipe ! »

Le financement sera utilisé pour étendre la portée de babelforce avec la création d'équipes de base pour la vente et le développement, et pour soutenir l'automatisation interne pour l'intégration et la rétention des clients.

À propos de babelforce

babelforce est la plateforme la plus flexible pour les entreprises avec centres de contact à la clientèle. La plateforme permet aux équipes CX de créer facilement des expériences appréciées par les clients, le tout avec des outils intuitifs qui ne nécessitent pas de code. Du VoiceBot au Smart IVR, en passant par l'automatisation des flux de travail des agents ou encore la composition automatisée des appels sortants, et plus encore, babelforce crée des connexions entre les entreprises et leurs clients. Plus d'informations sur babelforce.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a6a80f5-af4e-4ba7-b736-c7923c230ea4