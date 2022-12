Coveo annonce les gagnants des Prix de la pertinence Coveo 2022

English French

SAN FRANCISCO et MONTRÉAL, 08 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions inc. (TSX : CVO), un leader sur le marché des plateformes de personnalisation d’expériences numériques alimentées par l’intelligence artificielle (« IA ») qui aide à transformer la recherche, les recommandations et la personnalisation au sein des expériences numériques, a annoncé les récipiendaires des Prix de la pertinence Coveo de l’année 2022. Ces prix sont décernés aux clients de Coveo qui transforment l’expérience offerte à leur clientèle ou leur personnel en tirant profit de la puissance de l’IA via la Plateforme de Pertinence CoveoMC. Les récompenses sont classées en quatre catégories: Prix de l’innovation, Prix de l’impact, Prix du leader et le Prix pinacle.



« Quand il s’agit de créer des expériences hors pair au moyen de notre plateforme alimentée par l’intelligence artificielle, nos clients font un travail vraiment inspirant. », commente Louis Têtu, président du conseil et chef de la direction chez Coveo. « En plus d’utiliser Coveo pour transformer la recherche, les recommandations et la personnalisation au sein de leur organisation, elles s’en servent également pour générer des retombées positives sur leurs revenus et leur rentabilité. Avec autant d'histoires de transformation, il fut vraiment difficile de choisir un gagnant dans chaque catégorie. Félicitations aux gagnants! »

Témoignages de Xero, récompensée dans la catégorie ‘Innovation’, et de Caleres, récompensée dans la catégorie ‘Impact’:

"Au cours des cinq dernières années, la mise en œuvre de Coveo a amélioré l'expérience de soutien de nos clients, contribué à une augmentation de l'engagement envers notre offre d'éducation, augmenté nos taux de libre-service et contribué à une amélioration de la marge brute de Xero. Notre objectif est de nous améliorer en permanence. Jour après jour, nous voulons offrir une meilleure expérience de support client - et cette technologie nous y aidera." - Nigel Piper, directeur général exécutif, expérience client, Xero.

« Coveo est essentiel pour la mise en œuvre de notre philosophie axée sur la clientèle. Grâce à l’offre de Coveo en matière d’IA, de pertinence et de personnalisation, nous sommes en mesure de créer des expériences de navigation à la fois fluides et impressionnantes, au ressenti naturel. Le moteur de pertinence de Coveo joue un rôle central pour le fonctionnement de nos sites de commerce électronique. À l’aide de Coveo, nous avons augmenté notre taux de conversion de 25 % grâce à la recherche sur site et de 23 % grâce au classement des résultats fondé sur l’apprentissage automatique. » – Dan Cornwell, directeur du commerce électronique et de l’expérience numérique, Caleres.

Et les récipiendaires des prix de cette année sont:

Prix de l’innovation: cette distinction récompense les équipes, les organisations et les avant-gardistes qui offrent des expériences sans précédent, de A à Z. De la clientèle au personnel, les entreprises lauréates trouvent des manières créatives et novatrices d’utiliser la plateforme de pertinence alimentée par l’IA de Coveo.

Xero

Project Management Institute

Athenahealth

Synopsis

Prix de l’impact: cette distinction honore une entreprise dont les efforts et le succès ont eu des impacts importants sur les résultats commerciaux. En déployant Coveo, les lauréats de cette catégorie ont obtenu les retombées les plus significatives sur leurs revenus et leur rentabilité, résultats tangibles et chiffres impressionnants à l’appui.

Commvault

Caleres

Forcepoint

Informatica

Prix du leader: cette distinction honore les entreprises qui ont transformé leur organisation en utilisant Coveo, leur permettant de s’illustrer comme chef de file de leur industrie.

Fleetpride

Une entreprise majeure du secteur de la gestion des voyages et des dépenses

Un groupe majeur du secteur des services financiers



Prix pinacle: cette distinction récompense les entreprises ayant procédé au plus vaste déploiement de Coveo. Les lauréats ont amplifié la résonance de notre plateforme de pertinence au sein de leur organisation pour de nombreux cas d’utilisation et obtenu des résultats sans équivoque auprès de la clientèle et du personnel.

Adobe

Netapp

Salesforce

Workday

