Bekaert - Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 1 december 2022 tot 7 december 2022

Inkoop van Eigen Aandelen Programma

Op 25 februari 2022 kondigde Bekaert een programma aan om voor € 120 miljoen eigen aandelen in te kopen (het "Programma"). Het Programma werd verdeeld in vier gelijke tranches van € 30 miljoen en alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap.

De vierde en laatste tranche van het Programma werd op 18 november 2022 gestart.



Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 1 december 2022 tot 7 december 2022, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 82 708 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de vierde tranche van het Programma gedurende de periode van 1 december 2022 tot 7 december 2022:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal

ingekochte

aandelen Gemiddelde prijs (€) Hoogste prijs (€) Laagste prijs (€) Bedrag (€) 1 december 2022 Euronext Brussels 9 038 33,69 34,42 33,22 304 490 MTF CBOE 5 928 33,71 34,36 33,32 199 833 MTF Turquoise 1 218 33,71 34,36 33,20 41 059 MTF Aquis 1 875 33,67 34,36 33,24 63 131 2 december 2022 Euronext Brussels 8 189 33,65 33,88 33,18 275 560 MTF CBOE 6 130 33,64 33,88 33,18 206 213 MTF Turquoise 1 170 33,68 33,88 33,52 39 406 MTF Aquis 1 751 33,65 33,88 33,22 58 921 5 december 2022 Euronext Brussels 8 268 33,98 34,24 33,70 280 947 MTF CBOE 6 439 34,00 34,24 33,76 218 926 MTF Turquoise 915 33,98 34,24 33,78 31 092 MTF Aquis 1 860 34,01 34,20 33,80 63 259 6 december 2022 Euronext Brussels 7 977 33,83 33,96 33,64 269 862 MTF CBOE 6 111 33,84 33,94 33,64 206 796 MTF Turquoise 804 33,85 33,98 33,70 27 215 MTF Aquis 1 740 33,83 33,96 33,68 58 864 7 december 2022 Euronext Brussels 6 320 33,91 34,04 33,66 214 311 MTF CBOE 4 974 33,92 34,08 33,66 168 718 MTF Turquoise 636 33,91 34,00 33,68 21 567 MTF Aquis 1 365 33,92 34,04 33,70 46 301 Totaal 82 708 33,81 34,42 33,18 2 796 471

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 2 s eptember 2022 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 017 aandelen heeft aangekocht in de periode van 1 december 2022 tot 7 december 2022 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 7 046 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 1 december 2022 tot 7 december 2022:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 1 december 2022 2 125 33,38 33,60 33,20 70 933 2 december 2022 400 33,12 33,12 33,12 13 248 5 december 2022 1 500 33,64 33,64 33,64 50 460 6 december 2022 0 0,00 0,00 0,00 0 7 december 2022 992 33,72 33,80 33,60 33 450 Totaal 5 017 — — — 168 091





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 1 december 2022 1 646 34,06 34,20 34,02 56 063 2 december 2022 1 700 33,78 33,90 33,60 57 426 5 december 2022 1 300 34,05 34,20 33,90 44 265 6 december 2022 1 203 33,83 34,00 33,80 40 697 7 december 2022 1 197 33,90 34,00 33,80 40 578 Totaal 7 046 — — — 239 030

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 64 856 aandelen.

Op 7 december 2022 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 4 246 830 eigen aandelen aan, of 7,20% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

