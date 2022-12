Sharp participera au CES 2023, un événement technologique de premier plan aux États-Unis

English French

L’entreprise présentera des technologies énergétiques de pointe et des solutions embarquées qui contribuent à la neutralité carbone

MISSISSAUGA, Ontario, 13 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Corporation (Sharp) participera au CES 2023 (Consumer Electronics Show) à Las Vegas (Nevada), aux États-Unis, qui se tiendra du 5 au 8 janvier 2023. Le CES est l’un des événements technologiques les plus importants et les plus prestigieux au monde.

Sharp exposera des technologies et des produits avancés qui incarnent la gestion de l’entreprise axée sur l’ESG sous les quatre thèmes suivants : nouvelles énergies, automobile, RA/RV et télévision.

Principaux éléments de l’exposition (provisoire) :

Nouvelles technologies énergétiques :

Dispositif photovoltaïque d’intérieur à cristaux liquides pour la récolte de lumière LC-LH (Liquid and Crystal Light Harvesting) [exposé pour la première fois en dehors du Japon] * 2 : En combinant des cellules solaires à colorant, qui peuvent convertir la lumière intérieure en électricité avec une grande efficacité, et la technologie ACL de Sharp, ce dispositif atteint une efficacité de production d’énergie environ deux fois supérieure à celle des cellules solaires conventionnelles utilisées dans les horloges et les calculatrices. Applicable non seulement à une variété de petits appareils, il contribuera également à réduire les impacts environnementaux en remplaçant les piles jetables.





* : En combinant des cellules solaires à colorant, qui peuvent convertir la lumière intérieure en électricité avec une grande efficacité, et la technologie ACL de Sharp, ce dispositif atteint une efficacité de production d’énergie environ deux fois supérieure à celle des cellules solaires conventionnelles utilisées dans les horloges et les calculatrices. Applicable non seulement à une variété de petits appareils, il contribuera également à réduire les impacts environnementaux en remplaçant les piles jetables. Cellule solaire pérovskite [prototype] : Cellules solaires de nouvelle génération, minces, légères et flexibles, à haut rendement de production d’énergie, pouvant être fabriquées à faible coût avec une faible consommation d’énergie. Elles rendent possible l’installation même dans les endroits confrontés à des problèmes tels que la capacité de charge et la configuration.



Automobile :

Moniteur du siège du passager utilisant l’affichage de commande de l’angle de vision (affichage d’information sur le passager) [présenté pour la première fois en dehors du Japon] : La technologie exclusive de rétroéclairage commande l’angle de vision de l’écran de sorte que l’image du moniteur du siège passager ne puisse pas être vue du siège du conducteur pendant la conduite, ce qui contribue à garantir une conduite sécuritaire et confortable.





La technologie exclusive de rétroéclairage commande l’angle de vision de l’écran de sorte que l’image du moniteur du siège passager ne puisse pas être vue du siège du conducteur pendant la conduite, ce qui contribue à garantir une conduite sécuritaire et confortable. Système de surveillance du conducteur [prototype; présenté pour la première fois] : Un module caméra intégré à l’écran du tableau de bord détecte le champ de vision du conducteur, la position et l’orientation de sa tête, ainsi que le clignement de ses yeux, afin d’évaluer son état. La somnolence peut également être détectée.





Un module caméra intégré à l’écran du tableau de bord détecte le champ de vision du conducteur, la position et l’orientation de sa tête, ainsi que le clignement de ses yeux, afin d’évaluer son état. La somnolence peut également être détectée. Affichage par clic [présenté pour la première fois en dehors du Japon] : Un écran nouvellement mis au point qui combine un capteur de pression très sensible et la technologie haptique*. Les touches fléchées, les boutons de réglage du volume, et autres, peuvent avoir des formes convexes ou concaves. Permet de faire fonctionner facilement et en douceur les systèmes de navigation, les climatiseurs et les systèmes audio des voitures.

*Technologie permettant d’obtenir une rétroaction tactile par des vibrations et autres mouvements.





Un écran nouvellement mis au point qui combine un capteur de pression très sensible et la technologie haptique*. Les touches fléchées, les boutons de réglage du volume, et autres, peuvent avoir des formes convexes ou concaves. Permet de faire fonctionner facilement et en douceur les systèmes de navigation, les climatiseurs et les systèmes audio des voitures. *Technologie permettant d’obtenir une rétroaction tactile par des vibrations et autres mouvements. Cellules solaires automobiles [exposées pour la première fois en dehors du Japon] : Outre les cellules solaires composées légères et flexibles d’une taille pratique qui ont atteint le rendement de conversion le plus élevé au monde, soit 32,65 %*6, Sharp lancera des modules de cellules solaires à base de silicium pour les automobiles. Les applications proposées comprennent les domaines de l’aérospatiale et de l’aviation, comme les satellites artificiels, qui nécessitent un rendement élevé et un poids léger, et les véhicules tels que les VE.



3. Divers dispositifs et visiocasques(HMD) pour la RA/VR

Visiocasque (HMD) [prototype; exposé pour la première fois] : Sharp présentera des dispositifs avancés tels qu’un écran à ultra-haute résolution, un module caméra à ultra-haute vitesse avec mise au point automatique (utilisant une lentille en polymère) et un prototype de visiocasque ultra-léger pour la RV, équipé d’un capteur de proximité ultra-compact.





Sharp présentera des dispositifs avancés tels qu’un écran à ultra-haute résolution, un module caméra à ultra-haute vitesse avec mise au point automatique (utilisant une lentille en polymère) et un prototype de visiocasque ultra-léger pour la RV, équipé d’un capteur de proximité ultra-compact. Le module caméra ultra-compact le plus fin du monde [présenté pour la première fois] * 3 : Le module caméra ultra-compact le plus fin du monde, d’une hauteur inférieure à 2 mm, peut être utilisé pour des applications de détection telles que le suivi des yeux.





* : Le module caméra ultra-compact le plus fin du monde, d’une hauteur inférieure à 2 mm, peut être utilisé pour des applications de détection telles que le suivi des yeux. Capteur de distance ToF compact : L’installation de ce capteur sur un visiocasque (HMD) ou un contrôleur aidera le porteur du HMD à éviter les collisions avec les personnes et les objets.



4. Le téléviseur AQUOS XLED de référence pour le marché mondial :

Le modèle AQUOS XLED pour le marché mondial [exposé pour la première fois] : Ce téléviseur utilise un rétroéclairage mini-DEL et une technologie d’affichage aux couleurs riches et à points quantiques et dispose d’un système audio avec des haut-parleurs placés au-dessus et au-dessous de l’écran pour combiner des images dynamiques avec une excellente expression de la lumière et de l’obscurité avec un champ sonore immersif. Il s’agit d’un téléviseur de nouvelle génération qui donne aux téléspectateurs l’impression très réaliste d’être au cœur de l’action.





: Ce téléviseur utilise un rétroéclairage mini-DEL et une technologie d’affichage aux couleurs riches et à points quantiques et dispose d’un système audio avec des haut-parleurs placés au-dessus et au-dessous de l’écran pour combiner des images dynamiques avec une excellente expression de la lumière et de l’obscurité avec un champ sonore immersif. Il s’agit d’un téléviseur de nouvelle génération qui donne aux téléspectateurs l’impression très réaliste d’être au cœur de l’action. AQUOS XLED 120 pouces [prototype; exposé pour la première fois] *4 *5 : Ce modèle comporte un écran XLED de 120 pouces, l’un des plus grands au monde. Grâce à son grand écran et à son contraste élevé, il peut être utilisé non seulement pour la signalisation numérique et les affichages publics dans les installations commerciales, mais aussi pour les cinémas maison. (Le syntoniseur du récepteur n’est pas installé)



Site officiel du CES 2023 : https://www.ces.tech/

Nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles, afin de fixer un rendez-vous à Las Vegas, à l’hôtel WYNN.

Emplacement du kiosque Sharp

Salle de bal Petrus, hôtel Wynn Las Vegas

3131, boul. Las Vegas, Las Vegas, NV 89109, É.-U.

Dates et heures de l’exposition

Du 5 au 8 janvier 2023 (du jeudi au dimanche); heures d’ouverture : 10 h à 17 h

*1 Sharp exposera dans un lieu distinct du Las Vegas Convention Center, le lieu principal du CES 2023.

*2 À partir du 15 décembre 2022, pour les modules photovoltaïques au niveau de la recherche (selon les conclusions de Sharp)

*3 À partir du 15 décembre 2022, pour les modules de caméra (selon les conclusions de Sharp)

*4 À partir du 15 décembre 2022, pour les ACL équipés de rétroéclairage mini-DEL (selon les conclusions de Sharp)

*5 L’AQUOS XLED 120 pouces n’est pas équipé d’un syntoniseur pour recevoir des émissions de télévision.

*Efficacité de conversion confirmée par le National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST; l’un parmi d’autres organismes dans le monde qui certifie officiellement les mesures de l’efficacité de conversion énergétique des cellules solaires) en février 2022 (surface du module d’environ 965 centimètres carrés; puissance maximale de 31,51 W).

*7 Temps de vol : Méthode de mesure de la distance fondée sur le temps que met la lumière rayonnée à se réfléchir sur un objet et à revenir vers le capteur.

Pour plus d’information sur les produits Sharp, visitez notre site Web à l’adresse https://sharp.ca/

