Conservation de la nature Canada accélère le rythme de son travail

MONTRÉAL, 13 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conservation de la nature Canada (CNC) protégera 130 000 hectares de plus d’habitats naturels prioritaires au cours des 3 prochaines années grâce au prolongement du Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) annoncé aujourd’hui par Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada. L’engagement de CNC aura pour résultat la protection d’aires naturelles d’une superficie totale représentant environ 3 fois la taille de l’île de Montréal.



CNC livrera ainsi plus de 70 % de l’objectif de protéger 180 000 hectares d’ici 2026 sous le PCPN renouvelé. En collaboration avec ses partenaires du programme, dont Canards Illimités Canada, Habitat faunique Canada et la communauté des organismes de conservation du pays, CNC portera encore plus loin les réussites d’un programme qui a déjà permis de livrer pour plus de 1,3 milliard de dollars de résultats cruciaux en matière de conservation des milieux naturels.

Les terres protégées et gérées par CNC grâce au PCPN profiteront aux espèces en péril et aux oiseaux migrateurs, tout en assurant la santé et la connectivité des écosystèmes. Elles permettront aussi l’atténuation des effets des changements climatiques ainsi que le maintien et l’adaptation des services écologiques dont profitent les collectivités voisines. Ces terres conservées pourraient capter au moins 250 000 tonnes de carbone atmosphérique durant la période de renouvellement du programme, ce qui équivaut à enlever 52 000 voitures des routes.

Ce n’est qu’en mobilisant l’ensemble de la société que nous pourrons stopper et inverser la destruction de la nature. CNC s’engage à mobiliser tous les secteurs – individus, propriétaires de terres, gouvernements et entreprises – pour amasser les 80 millions de dollars de sources autres que le gouvernement fédéral afin de bonifier l’investissement de 54 millions de dollars de ce dernier et d’en maximiser les retombées.

Afin d’accélérer le rythme de son travail, CNC appuiera le recours à des approches novatrices pour créer des aires protégées privées et publiques et pour conserver des paysages fonctionnels. L’organisation continuera aussi à soutenir et à faire progresser la conservation menée par les Autochtones, notamment dans le contexte d’Aires protégées et de conservation autochtones.

Ce financement a été annoncé durant la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP15) de Montréal, où CNC s’est joint à la délégation canadienne afin d’élaborer un plan d’action pour transformer notre relation avec le monde naturel. Il s’agit de la plus importante conférence mondiale consacrée à la nature de cette génération.

Les changements climatiques et le déclin rapide de la biodiversité sont deux crises indissociables. Ni l’une ni l’autre ne peut être résolue sans protéger et veiller sur le monde naturel. Après avoir conservé, en 60 ans d’existence, des milieux naturels dont la superficie totalise plus de 23 fois la taille du parc national Banff (Alb.), CNC se prépare maintenant à doubler son impact et le rythme de son travail d’ici 2030. Les projets conservés sous le PCPN contribueront à maintenir cet élan. En accélérant son travail, CNC aide le Canada à progresser vers l’atteinte de ses objectifs de protéger 30 % de ses terres et de ses eaux d’ici 2030 et d’assurer un avenir respectueux de la nature d’ici 2050.

« Le PCPN est un programme de classe mondiale. Il s'agit d'une réponse canadienne à un défi mondial, qui renforce notre capacité à assurer un travail de conservation de la nature efficace dans tout le pays. Travailler avec le gouvernement et nos partenaires pour conserver plus de milieux prioritaires, plus rapidement, est pour nous une grande source de motivation. Le PCPN nous encourage tous à accélérer le rythme pour le bien de la nature et de la population. C’est un modèle qui permet à chaque personne au Canada d’agir concrètement pour protéger et veiller sur nos terres et nos eaux. Avec son réseau de donatrices et de donateurs, et d’autres types d’appuis, CNC est prêt à relever les défis que représentent la perte de biodiversité et les changements climatiques. Car quand la nature prospère, nous en profitons tous. » – Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction de Conservation de la nature Canada

« L’atteinte de l’objectif de conservation des terres de 30 p. 100 d’ici 2030 au Canada nécessitera les efforts jumelés, entre autres, des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des communautés autochtones, des chefs d’entreprise et des fiducies foncières. En travaillant avec des partenaires tels que Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et Habitat faunique Canada, nous contribuons à protéger l’environnement naturel partout au pays. La protection des terres joue un rôle essentiel pour freiner l’appauvrissement de la biodiversité et renverser la vapeur, en plus de favoriser le rétablissement des espèces en péril. » – L’honorable Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique

Le prolongement du Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) est un engagement du gouvernement fédéral à investir 90 millions de dollars sur 3 ans pour soutenir la conservation des terres.

Le PCPN a permis de réaliser des projets dans toutes les provinces canadiennes.

Les projets réalisés dans le cadre du PCPN contribuent à la connectivité écologique. 96 % des projets associés au PCPN se trouvent dans un rayon de 25 kilomètres d’aires protégées de compétence provinciale ou fédérale.

Plus de 95 % de la population canadienne habite à moins de 100 kilomètres d’un projet du PCPN, donnant ainsi aux gens la possibilité de profiter des bienfaits du contact avec la nature.

Le PCPN encourage les particuliers et les familles à confier leurs terres à des organismes de conservation.

Depuis 2007, ce partenariat a permis de : Conserver 700 000 hectares de milieux naturels, pour des retombées se chiffrant à plus de 1,3 milliard de dollars. Protéger l’habitat de plus de 240 espèces en péril. Contribuer au stockage d’au moins 1,3 million de tonnes de carbone (ce qui équivaut à retirer 280 000 voitures des routes). Soutenir plus de 380 dons de terres par des personnes soucieuses de leur conservation.



Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, nous apportons des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, CNC œuvre aux côtés de particuliers, de communautés, d’entreprises et de gouvernements afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles. Depuis 1962, nous avons mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d’hectares. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du gouvernement du Canada est un partenariat unique qui soutient la création de nouvelles aires protégées et de conservation par l’acquisition de terres privées et de droits sur celles-ci. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi plus de 440 millions de dollars dans le Programme, auxquels se sont ajoutés plus de 870 millions de dollars recueillis par Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et la communauté des organismes de conservation du pays, ce qui a permis de protéger et de conserver plus de 700 000 hectares de terres écologiquement fragiles.

