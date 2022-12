Aligned Data Centers adquiere ODATA

DALLAS, Dec. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aligned Data Centers anunció el día de hoy la consecución de un acuerdo definitivo para la adquisición de ODATA, proveedor de servicios de centros de datos (“Data Centers”) escalables, flexibles y confiables en América Latina, con de Patria Investments y otros accionistas minoritarios.



En relación con la adquisición previamente señalada, Aligned Data Centers, cuya propiedad mayoritaria recae sobre fondos administrados por Macquarie Asset Management | Macquarie Group llegó a un acuerdo definitivo para recibir una inversión estructurada minoritaria en ODATA a través de fondos administrados por SDC Capital Partners (“SDC”), una compañía enfocada en inversiones en infraestructura digital, con una amplia experiencia en el desarrollo, la administración y la operación de hyperscale Data Centers a nivel global, incluyendo en América Latina.

Aligned Data Centers es una compañía líder en infraestructura tecnológica que ofrece Scale Data Centers , caracterizados por ser innovadores, sostenibles y adaptables, así como soluciones Build-to-Scale para atender demandas globales hyperscale y demandas de empresas.

La transacción referida marca la expansión de Aligned Data Centers al interior de América Latina, y posiciona a la Compañía como uno de los mayores y más grandes proveedores operadores de centros de datos privados al interior de las Américas, con una huella que abarca, aproximadamente, 2GW en 30 sitios en plena construcción.

ODATA, por su parte, se encuentra entre las plataformas de hyperscale Data Centers con mayor y más rápido crecimiento al interior de América Latina, con infraestructura operacional estratégicamente localizada al interior de Brasil, Colombia, México y Chile, así como una serie de centros de datos actualmente en desarrollo alrededor de América del Sur. Además de proporcionar soluciones de infraestructura de TI escalables, flexibles y ultra conectadas, el compromiso fehaciente de ODATA con una estrategia de energías renovables y prácticas de diseño sostenible, es consistente y plenamente alineada con la visión en materia de ESG que Aligned tiene. La empresa se encuentra en fase de estructurar una solución a fin de convertirse en un auto-productor de energía renovable en Brasil, y tiene un camino claro y conducente para proporcionar energía 100% verde, un requisito clave de los clientes a nivel hyperscale.

“La adquisición combina una ruta de crecimiento significativo para la escala, la expansión y la capacidad comprobada para ofrecer capacidad a la máxima velocidad, con experiencia y relacionamiento regional, recursos económicos sólidos y una cadena de suministro fuerte y resiliente a fin de ofrecer una plataforma de centros de datos de clase y talla mundial, que satisfaga las demandas globales hyperscale y de las empresas”, señala Andrew Schaap, director ejecutivo (CEO) de Aligned Data Centers. “Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a Ricardo y al equipo de ODATA, proyectando fomentar nuestros compromisos conjuntos con el enfoque en el cliente y en la excelencia operativa, a medida que nos embarcamos en una siguiente fase de innovación y crecimiento”.

“El equipo de ODATA y yo estamos muy emocionados de unirnos a Aligned Data Centers”, señala Ricardo Alário, CEO de ODATA. “La fusión estratégica de nuestras plataformas brindará a los clientes una base más amplia de capacidad disponible y de expansión en ubicaciones estratégicas a lo largo de todo el continente americano, así como una mayor experiencia y un conocimiento profundo, a través de un equipo ampliado de expertos en infraestructura. Esperamos acelerar el crecimiento de nuestra plataforma y establecer un rumbo cultural exitoso centrado en el cliente, en la innovación y en la excelencia operativa”.

“ODATA es una plataforma excepcional creada por Patria Investments hace siete años en el mercado de rápido crecimiento de los centros de datos. Estamos realmente orgullosos de ver que la Compañía evolucionó rápidamente, pasando de ser un startup, a convertirse en uno de los principales actores en el mercado latinoamericano, sirviendo a los proveedores de nube más destacados en países como Brasil, Chile, Colombia y México”, indica Felipe Pinto, Socio de Infraestructura de Patria Investments.

El ejecutivo también destaca que la adquisición de ODATA por parte de Aligned Data Centers, un actor talla global líder en el sector de la infraestructura tecnológica, es un reconocimiento a la capacidad de Patria para desarrollar plataformas de infraestructura líderes en América Latina.

Se espera que la demanda de servicios de colocación a nivel wholesale en los mercados estratégicos de América Latina crezca de manera considerable durante los próximos 10 años, impulsado ello, en gran medida, por las crecientes demandas hyperscale, los proveedores de servicios en la nube y las entidades gubernamentales, así como una mayor digitalización y conectividad dentro de estos mercados clave de América Central y América del Sur. La informática de alto rendimiento, IoT, Big Data y AI, han aumentado de manera significativa la demanda en infraestructura de centros de datos escalable, capaz de soportar densidades crecientes con la máxima y a mayor eficiencia.

La transacción acá señalada está siendo financiada por Aligned, junto con una inversión de capital preferencial de fondos administrados por SDC. Adicional a ello, SMBC, MUFG (como coordinadores de co-estructuración), Deutsche Bank y Nomura actuaron como organizadores principales conjuntos para el financiamiento de la deuda para esta transacción.

Guggenheim Securities y J.P. Morgan Securities LLC actúan como co-asesores financieros de Aligned y Vinson & Elkins LLP como asesores legales. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, por su parte, se desempeña como asesor legal de SDC Capital Partners y Paul Hastings LLP como asesor legal de los organizadores principales conjuntos. DH Capital, LLC, una división de Citizens y Evercore Group, LLC, actúan como asesores financieros de Patria Investments, y Proskauer Rose LLP y Pinheiro Neto Advogados actúan como sus asesores legales.

Se espera que la transacción se cierre a principios del año 2023. No se revelaron los términos financieros de esta.

Acera de Aligned Data Centers

Aligned Data Centers es una empresa líder en infraestructura tecnológica, que ofrece Scale Data Centers (centros de datos) innovadores, sostenibles y adaptables, así como soluciones Build-to-Scale para demandas globales hyperscale y empresas. Nuestra infraestructura inteligente permite la densificación y el crecimiento vertical dentro de la misma huella, permitiéndole así a los clientes avanzar sin interrupciones, todo mientras se mantiene la eficiencia de uso de energía (PUE) líder en la industria. Al reducir la energía, el agua y espacio necesario para operar, nuestras soluciones de centros de datos, combinadas con nuestra tecnología de enfriamiento patentada, le ofrecen a las empresas una ventaja competitiva al mejorar la sustentabilidad, la confiabilidad y sus resultados. Para mayor información, visite www.aligneddc.com y conecte con nosotros a través de Twitter, LinkedIn y Facebook.

Acerca de ODATA

Fundada en el año 2015, ODATA es una compañía Latino Americana dedicada a la prestación de servicios de centros datos y de infraestructura escalable, confiable y flexible de TI en América Latina. Centrado en servicios de colocación, ODATA satisface la creciente demanda de energía, espacio y confiabilidad de organizaciones de múltiples y diversas industrias, estando completamente calificado para ofrecer soluciones empresariales mayoristas y minoristas (desde medio rack, racks completos y jaulas), para construir a la medida de los proyectos (construye y opera centros de datos para un solo cliente, en una determinada región). ODATA persigue la creación de la red de centros de datos más moderna y eficiente de América Latina. Para mayor información, visite https://odatacolocation.com/en/.

Acerca de Macquarie Asset Management

Macquarie Asset Management es un administrador de activos globales que tiene por objetivo el generar un impacto positivo para la sociedad.

Con la confianza de instituciones, fondos de pensiones, gobiernos e individuos para administrar, a corte 30 de septiembre de 2022, aproximadamente USD$509 billones en activos a nivel mundial, Macquarie Asset Management brinda acceso a conocimiento especializado en inversiones alrededor de una variedad de asuntos, que incluyen infraestructura, inversiones verdes y energías renovables, bienes raíces y patrimonio, agricultura y activos naturales, financiación de activos, crédito privado, acciones, renta fija y soluciones multiactivo.

La división de activos reales de Macquarie Asset Management gestiona, con corte 30 de septiembre de 2022, más de USD$90.2 billones de capital en sus plataformas de infraestructura, energías renovables y activos naturales. Con un portafolio que abarca mas de 165 empresas, 16.2 GW de activos de energías renovables y 4.7 millones de hectáreas de terrenos agrícolas alrededor de todo el mundo, nuestro equipo se asocia con clientes, gobiernos y comunidades para administrar, manejar, desarrollar y mejorar los activos reales que se le confían, recayendo sobre más de 100 millones de personas cada día.

Acerca de SDC Capital Partners

SDC Capital Partners es una firma global de inversión en infraestructura digital con, aproximadamente, $4 billones en activos bajo su administración con corte 30 de septiembre de 2022.

SDC invierte en centros de datos (“Data Centers”), redes de fibra, infraestructura inalámbrica y negocios asociados a ello, con un enfoque en la generación de oportunidades para desarrollar toda su experiencia operativa, en alianza con equipos excepcionales para crear valor. Para más información, puede visitar www.sdccapitalpartners.com.

Acerca de Patria Investments

Patria es una firma líder en inversiones alternativas que centra su operación en América Latina, con más de 30 años de historia, activos por $26.5 billones bajo su administración y una presencia global con oficinas en 10 ciudades, alrededor de cuatro continentes.

Patria tiene por objetivo el proporcionar rendimientos consistentes en atractivas oportunidades de inversión a largo plazo y que permitan la diversificación de portafolios, a través de sus productos de Private y Public Equities, infraestructura, crédito y productos en activos reales.

A través de sus inversiones, Patria busca transformar industrias y atacar cuellos de botella, generando retornos atractivos para sus inversionistas, al tiempo que crea valor sostenible para toda la sociedad.

Información adicional se encuentra disponible en www.patria.com.

Prensa y consultas:

Jennifer Handshew para Aligned Data Centers

jennifer@180-mktg.com

+1 (917) 359-8838



Marina Lucchesi para ODATA

Coordinadora de Comunicaciones y Mercadeo.

marina.lucchesi@odata.com.br

+55 11.98910.6509



Ideal PR para Patria Investments (patria@idealhks.com)

Fábio Martins: (11) 9.7336-1526 / fabio.martins@idealhks.com

Rodrigo Fonseca: (11) 9.4846-5003 / rodrigo.fonseca@idealhks.com

