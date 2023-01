Bekaert - Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

English Dutch French

Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 29 december 2022 tot 4 januari 2023

Inkoop van Eigen Aandelen Programma

Op 25 februari 2022 kondigde Bekaert een programma aan om voor € 120 miljoen eigen aandelen in te kopen (het "Programma"). Het Programma werd verdeeld in vier gelijke tranches van € 30 miljoen en alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap.

De vierde en laatste tranche van het Programma werd op 18 november 2022 gestart.



Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 29 december 2022 tot 4 januari 2023, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 71 339 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de vierde tranche van het Programma gedurende de periode van 29 december 2022 tot 4 januari 2023:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal

ingekochte

aandelen Gemiddelde prijs (€) Hoogste prijs (€) Laagste prijs (€) Bedrag (€) 29 december 2022 Euronext Brussels 6 521 36,08 36,40 35,56 235 278 MTF CBOE 2 101 36,11 36,26 35,80 75 867 MTF Turquoise 691 36,10 36,42 35,82 24 945 MTF Aquis 904 36,14 36,40 35,80 32 671 30 december 2022 Euronext Brussels 8 607 36,36 36,58 36,26 312 951 MTF CBOE 6 365 36,36 36,58 36,28 231 431 MTF Turquoise 1 032 36,38 36,58 36,32 37 544 MTF Aquis 1 840 36,38 36,56 36,30 66 939 2 januari 2023 Euronext Brussels 8 266 37,14 37,26 36,76 306 999 MTF CBOE 5 548 37,14 37,40 36,72 206 053 MTF Turquoise 923 37,13 37,24 36,72 34 271 MTF Aquis 1 651 37,13 37,26 36,72 61 302 3 januari 2023 Euronext Brussels 8 195 37,69 37,92 37,34 308 870 MTF CBOE 5 393 37,69 37,94 37,38 203 262 MTF Turquoise 979 37,72 37,94 37,40 36 928 MTF Aquis 1 736 37,71 37,92 37,44 65 465 4 januari 2023 Euronext Brussels 5 380 38,32 38,54 37,92 206 162 MTF CBOE 2 469 38,30 38,54 37,96 94 563 MTF Turquoise 965 38,34 38,50 38,02 36 998 MTF Aquis 1 773 38,35 38,52 37,94 67 995 Totaal 71 339 37,10 38,54 35,56 2 646 494

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 2 s eptember 2022 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 075 aandelen heeft aangekocht in de periode van 29 december 2022 tot 4 januari 2023 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 11 000 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 29 december 2022 tot 4 januari 2023:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 29 december 2022 875 35,80 35,90 35,70 31 325 30 december 2022 0 0,00 0,00 0,00 0 2 januari 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 3 januari 2023 200 37,20 37,20 37,20 7 440 4 januari 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 Totaal 1 075 — — — 38 765





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 29 december 2022 800 36,05 36,20 35,90 28 840 30 december 2022 400 36,50 36,50 36,50 14 600 2 januari 2023 3 400 37,20 37,40 36,80 126 480 3 januari 2023 2 800 37,69 37,90 37,30 105 532 4 januari 2023 3 600 38,26 38,54 37,98 137 736 Totaal 11 000 — — — 413 188

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 50 937 aandelen.

Op 4 januari 2023 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 4 416 598 eigen aandelen aan, of 7,48% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage