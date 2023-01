Nel og Statkraft legger grunnlaget for en verdikjede for grønt hydrogen i Norge

English Norwegian

(Oslo, 6. januar 2023) Hydrogenteknologiselskapet Nel og Europas største leverandør av fornybar energi, Statkraft, signerte nylig en kontrakt for leveranse av 40 MW elektrolysørutstyr og vil dermed samarbeide om å skape en sterk verdikjede for produksjon av grønt hydrogen i Norge.



– Vi er fast bestemt på å bidra til å gjøre Norge til en ledende produsent av grønt hydrogen og etablere et økosystem av utstyrsleverandører, inkludert produksjon av elektrolysører, sier Nels konsernsjef Håkon Volldal og konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen.



Kunngjøringen kom i forbindelse med den tyske visekansler Robert Habecks besøk til Nels helautomatiske elektrolysørfabrikk på Herøya. Næringsminister Jan Christian Vestre sluttet seg også til delegasjonen sammen med sin kollega, energi- og energiminister Terje Lien Aasland. Ministrene er begeistret for de to selskapenes planer om en verdikjede for grønt hydrogen i Norge.



– Det er gledelig at ledende norske aktører som Nel og Statkraft planlegger verdikjeder for grønt hydrogen i Norge. Dette er et viktig skritt i riktig retning for å nå våre ambisjoner om å bygge en sammenhengende verdikjede for hydrogen og legge til rette for produksjon av hydrogen med ingen eller lave utslipp for å dekke den nasjonale etterspørselen etter hydrogen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.



Statkraft har nylig signert en kontrakt for levering av 40 MW elektrolysørutstyr fra Nel. Elektrolysørene skal produseres ved Nels fabrikk på Herøya og brukes til produksjon av grønt hydrogen i noen av Statkrafts mange hydrogenprosjekter. Som Europas største leverandør av fornybar energi har Statkraft ambisjoner om å nå en årlig utbyggingstakt på 4 GW ny kraftproduksjon og ha på plass 2 GW fornybar hydrogenproduksjon innen 2030. I Norge vil Statkraft styrke satsingen på å utvikle ny fornybar kraftproduksjon og fleksibilitet innen vannkraft og vindkraft både on- og offshore.



– Kontrakten med Nel er det første viktige skrittet for å realisere våre ambisjoner om 2 GW grønt hydrogen og sikre produksjonskapasitet for flere av våre hydrogenprosjekter, sier Rynning-Tønnesen.

Volldal er svært glad for å ha Statkraft på kundelisten.



– Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi og et velrenommert og svært kunnskapsrikt fornybarselskap med en ambisiøs vekstagenda, og vi er svært stolte over at de har valgt oss som leverandør av grønn hydrogenteknologi, sier Volldal.



– Med denne og andre ordrer styrker Nel sin posisjon som en ledende leverandør og eksportør av hydrogenutstyr, noe som er avgjørende for det grønne skiftet i Europa og internasjonalt, og for utvikling av nye grønne arbeidsplasser i Norge, sier Volldal.



Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5000 ansatte i 20 land.



For ytterligere informasjon kontakt:

Kjell Christian Bjørnsen, CFO - Nel ASA, 917 02 097

Wilhelm Flinder, Head of Investor Relations - Nel ASA, 936 11 350

Lars Nermoen, Head of Communications - Nel ASA, 902 40 153

Bjørn Holsen, Senior Vice President Hydrogen - Statkraft, 415 53 715

Geir Fuglseth, Communications Manager - Statkraft, 913 70 572