Dassault Aviation : Reprise des livraisons Rafale à la France

Reprise des livraisons Rafale à la France

(Saint-Cloud, le 10 janvier 2023) – Le 29 décembre 2022, l’usine Dassault Aviation de Mérignac a livré à la Direction Générale de l’Armement le Rafale B359 (au standard F3R).

Cet événement marque la reprise des livraisons Rafale à la France après quatre années d’interruption.

Le Rafale B359, destiné à l’armée de l’Air et de l’Espace, fait partie de la commande dite « tranche 4 » notifiée en 2009 pour 60 avions.

Conformément aux différentes Lois de Programmation Militaire, les livraisons à la France ont été interrompues pour des raisons budgétaires.

La chaine Rafale a alors été alimentée par les commandes export.

Il reste 27 Rafale à livrer au titre de la tranche 4, auxquels s’ajoutent 12 Rafale commandés en 2021 par la France pour compenser 12 appareils revendus à la Grèce.

La notification d’une tranche 5 est prévue en 2023.

Dans le contexte stratégique actuel, le groupe Dassault Aviation est particulièrement fier de contribuer à l’équipement et au soutien des forces aériennes françaises, comme il le fait depuis plus d’un siècle.

