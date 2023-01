Bekaert - Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

English Dutch French

Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 5 januari 2023 tot 11 januari 2023

Inkoop van Eigen Aandelen Programma

Op 25 februari 2022 kondigde Bekaert een programma aan om voor € 120 miljoen eigen aandelen in te kopen (het "Programma"). Het Programma werd verdeeld in vier gelijke tranches van € 30 miljoen en alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap.

De vierde en laatste tranche van het Programma werd op 18 november 2022 gestart.



Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 5 januari 2023 tot 11 januari 2023, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 58 158 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de vierde tranche van het Programma gedurende de periode van 5 januari 2023 tot 11 januari 2023:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal

ingekochte

aandelen Gemiddelde prijs (€) Hoogste prijs (€) Laagste prijs (€) Bedrag (€) 5 januari 2023 Euronext Brussels 5 982 38,88 39,28 38,28 232 580 MTF CBOE 2 689 38,87 39,32 38,36 104 521 MTF Turquoise 970 38,90 39,26 38,36 37 733 MTF Aquis 1 809 38,88 39,30 38,36 70 334 6 januari 2023 Euronext Brussels 5 767 39,20 39,60 38,62 226 066 MTF CBOE 2 626 39,19 39,58 38,72 102 913 MTF Turquoise 967 39,22 39,60 38,68 37 926 MTF Aquis 1 830 39,24 39,60 38,70 71 809 9 januari 2023 Euronext Brussels 5 812 39,56 39,88 39,10 229 923 MTF CBOE 2 591 39,56 39,88 39,18 102 500 MTF Turquoise 951 39,57 39,84 39,28 37 631 MTF Aquis 1 826 39,57 39,88 39,16 72 255 10 januari 2023 Euronext Brussels 5 622 38,91 39,42 38,62 218 752 MTF CBOE 2 478 38,91 39,46 38,62 96 419 MTF Turquoise 988 38,90 39,40 38,64 38 433 MTF Aquis 1 864 38,90 39,42 38,62 72 510 11 januari 2023 Euronext Brussels 8 254 39,19 39,44 38,78 323 474 MTF CBOE 2 381 39,17 39,36 38,82 93 264 MTF Turquoise 930 39,18 39,36 38,80 36 437 MTF Aquis 1 821 39,19 39,38 38,84 71 365 Totaal 58 158 39,15 39,88 38,28 2 276 845

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 2 s eptember 2022 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 121 aandelen heeft aangekocht in de periode van 5 januari 2023 tot 11 januari 2023 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 11 900 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 5 januari 2023 tot 11 januari 2023:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 5 januari 2023 21 38,20 38,20 38,20 802 6 januari 2023 200 38,80 38,80 38,80 7 760 9 januari 2023 400 39,20 39,20 39,20 15 680 10 januari 2023 3 100 38,93 39,40 38,60 120 683 11 januari 2023 400 38,80 38,80 38,80 15 520 Totaal 4 121 — — — 160 445





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 5 januari 2023 4 900 38,91 39,30 38,50 190 659 6 januari 2023 3 300 39,36 39,60 39,10 129 888 9 januari 2023 2 100 39,72 39,90 39,50 83 412 10 januari 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 11 januari 2023 1 600 39,02 39,20 38,90 62 432 Totaal 11 900 — — — 466 391

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 43 158 aandelen.

Op 11 januari 2023 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 4 466 977 eigen aandelen aan, of 7,57% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

