MUUTOKSIA MARTELAN JOHTORYHMÄSSÄ

English Finnish

Martela edistää terävöitetyn Lifecycle-strategian toteutusta ja tekee johtoryhmässä muutoksia.

Vahvistaakseen kiertotalousmallin, joustavan kalustevuokrapalvelun sekä digitaalisten myyntikanavien kehittämistä, yhtiö on nimittänyt Kimmo Hakkalan Sales and Marketing -liiketoiminnan vetäjäksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässä 1.2.2023 ja raportoi Martelan toimitusjohtajalle. Hakkalalla on laaja, yli kahdenkymmenen vuoden kokemus myynnin ja markkinoinnin johtotehtävistä kotimaisissa ja kansainvälisissä yhtiöissä. Hän on työskennellyt mm. Keskon, Kemiran, Fiskarsin ja Bernerin palveluksessa.

Martelan nykyinen myynnistä vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Johan Westerlund on päättänyt vastaanottaa uusia haasteita yhtiön ulkopuolella ja jättää yhtiön tammikuun 2023 lopussa. ”Kiitän Johania hänen panoksestaan Sales -liiketoiminnan kehittämisessä ja toivon menestystä hänen tuleviin haasteisiin”, toteaa toimitusjohtaja Ville Taipale.

Martelan johtoryhmä koostuu 1.2.2023 eteenpäin seuraavista toiminnoista ja johtoryhmän jäsenistä toimitusjohtaja Ville taipaleen johtamana:

Brand & Design -liiketoimintayksikkö vetäjänä Kari Leino. Yksikkö vastaa brändi- ja tuoteportfolion hallinnasta.

Martela Design Studio -liiketoimintayksikkö vetäjänä Eeva Terävä. Yksikkö vastaa työ- ja oppimisympäristöhankkeiden suunnittelusta ja kehittämisestä.

Operations -liiketoimintayksikkö vetäjänä Kalle Sulkanen. Yksikkö vastaa tuotanto- ja toimitusketjun hallinnasta.

Sales & Marketing -yksikkö vetäjänä Kimmo Hakkala. Yksikkö vastaa globaalista myyntitoiminnasta, asiakaspalvelusta ja markkinoinnista.

Business Support -yksikkö vetäjänä Kalle Lehtonen. Yksikkö vastaa taloudesta, henkilöstöasioista ja IT-toiminnoista.

Martela Oyj

Ville Taipale

CEO





Lisätietoja:

Vlile Taipale, CEO p. 050 557 2611

Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.