Démission de Madame Jennifer Hubber, administrateur

Paris, 16 janvier 2023 - Le Conseil d’administration d’Ipsos SA réuni le 11 janvier 2023 a pris acte de la démission pour raison personnelle de Madame Jennifer Hubber de son mandat d’administrateur.

Le Comité des Nominations et des Rémunérations mène actuellement un processus de sélection afin d’identifier un(e) ou plusieurs candidat(es) au Conseil d’administration d’Ipsos SA, dont le/les nom(s) sera/seront proposé(s) au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle appelée à se tenir le 16 mai 2023, en vue de sa/leur nomination en qualité d’administrateur(s).

