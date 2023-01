Tivoli præciserer resultatforventningerne for 2022 og præsenterer resultatforventninger for 2023

English Danish

Tivoli har haft et begivenhedsrigt år med knap 3,9 mio. gæster hvilket medførte et markant større aktivitetsniveau end forventet.

Tivolis senest udmeldte forventninger for 2022 var en omsætning i niveauet 1.050 mio. kr. og et overskud før skat i niveauet 60-85 mio. kr. Efter afslutningen af året forventer Tivoli nu en omsætning i niveauet 1.130 mio. kr., hvilket er omsætningsrekord for Tivoli, samt et overskud før skat i niveauet 85-90 mio. kr. Resultatet vil være knap 140 mio. kr. højere end i 2021 og justeret for ikke-ordinære poster vil resultatet være tæt på de resultatniveauer der blev realiseret før corona-pandemien, på trods af et lavere gæstetal i 2022 til sammenligning. Det er dermed lykkedes at gøre Tivolis forretning sundere, hvilket giver optimisme til fremtiden.

Tivoli forventer i 2023 et aktivitetsniveau og en omsætning på niveau med 2022 og et resultat før skat i niveau 50-70 mio. kr.

”Tivolis resultat for 2022 er glædeligt. Haven har i årets løb været fyldt med glade gæster, som har fået de klassiske, magiske Tivolioplevelser – såvel som de enestående og spektakulære. Resultatet, som det tegner sig for 2022, skaber et godt fundament for de kommende år. Imidlertid skaber de makroøkonomiske udfordringer usikkerhed omkring forbrugeradfærden og samtidig foretager vi bevidste investeringer i Tivolis forretning, for at udvikle og ruste Tivoli til de kommende år. På den baggrund forventes der for nuværende et resultat før skat i 2023, som er lavere end i 2022”, udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch.

Tivoli offentliggør sin årsrapport for 2022 den 16. marts 2023 og åbner sommersæsonen 31. marts 2023 til et år hvor Tivoli kan fejre sit 180-års jubilæum.

Med venlig hilsen

Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør





Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

Vedhæftet fil