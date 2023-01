Communiqué de presse

Paris, le 17 janvier 2023 – 17h30

HOPSCOTCH GROUPE ANNONCE DES DISCUSSIONS POUR UNE PRISE DE PARTICIPATION DANS LA SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN COMMUNICATION VERO, BASÉE EN ASIE DU SUD-EST.

A Paris, le 1 7 janvier 202 3 –HOPSCOTCH, qui dispose d’un réseau intégré de 34 bureaux sur 5 continents, annonce aujourd’hui des discussions au sujet d’une prise de participation dans Vero, société de conseil en communication leader en Asie du Sud-Est.

Le groupe HOPSCOTCH est structuré autour de 3 grands hubs régionaux : EMEA, Americas et Asia.

Ses domaines d’expertises, notamment Influence, PR, Digital, Event et Marketing Services, répondent au défi de booster le capital relationnel des marques, entreprises et organisations.

Vero est une société de conseil en communication en Asie du Sud-Est. Fondée en 2007 en Thaïlande, elle s’est développée dans les plus grands pays de la région. Aujourd’hui, Vero emploie près de 200 experts en RP, Digital, Influence, Création et Marketing, et accompagne les organisations dans leurs enjeux de croissance et de communication en Asie du Sud-Est.

HOPSCOTCH et Vero explorent actuellement les collaborations potentielles, qu’elles soient sectorielles ou géographiques. Les deux entités partagent également une vision commune en matière de culture d’entreprise, de bonnes pratiques, de développement durable et de management.

________

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, influence, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille et à l’international plus de 800 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe et Sport), et d’agences spécialisées : heaven, Human to Human, Le Public Système Cinéma, Le Public Système PR, Sagarmatha, Sopexa, ainsi qu’Alizeum, Sport&Co et Uniteam qui composent l’offre HOPSCOTCH Sport.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 34 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention partout dans le monde.

Côté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe a représenté, en 2021, un volume d’affaires de 153,7 millions € et 66,9 millions € de marge brute.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / Twitter / Instagram @HOPSCOTCHgroupe

A propos de VERO

Vero est une société de conseil en communication plusieurs fois récompensée, qui accompagne certaines des plus grandes marques, entreprises et organisations à but non lucratif en Asie du Sud-Est.

Vero conçoit des stratégies intégrées de marketing et de communication qui trouvent un écho dans les écosystèmes numériques et les économies à croissance rapide de la région.

Avec des bureaux dans 6 pays d'Asie du Sud-Est, Vero réunit une équipe de 200 spécialistes des RP, des réseaux sociaux, du numérique, de l'influence et de la création.

Lauréat du prix PRovoke Southeast Asia Consultancy of the Year 2021 et du prix PRWeek's Best Workplace APAC 2022, Vero a une approche distinctive du earned media, plaçant la technologie numérique au cœur de son activité et défendant une logique de progrès.

Vero produit régulièrement des articles de recherche examinant les relations entre les marques et les publics, les tendances numériques et l'impact culturel qui en résulte. Vero produit des guides pratiques pour les marques sur des sujets variés tels que par exemple la gestion des menaces liées aux fake-news ou encore l'écosystème médiatique des e-sports.

Pièce jointe