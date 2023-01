English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 23 janvier 2023

VINCI Concessions conclut avec Hype

un partenariat stratégique pour accélérer la mobilité hydrogène

VINCI Concessions investit 15 millions d’euros dans Hype , première plateform e intégrée de mobilité hydrogène en France

V INCI Energie s devient partenaire exclusif de Hype pour la construction de nouvelle s stations de production et de distribution d’hydrogène en Ile-de- France

Développements conjoints entre VINCI Concessions et Hype pour un meilleur maillage en France et à l’international





VINCI Concessions, acteur mondial du développement et de la gestion d’infrastructures de transport, annonce la finalisation d’un investissement de 15 millions d’euros1 dans Hype, première plateforme intégrée de mobilité hydrogène en France, opérant une importante flotte de taxis à hydrogène. Cet investissement s’accompagne de la mise en place d’un partenariat stratégique entre VINCI Concessions et Hype destiné à accélérer le développement de la mobilité hydrogène en France et à l’international.

Dans le cadre de ce partenariat, Hype confiera à VINCI Energies la réalisation de nouvelles stations de production et de distribution d'hydrogène en Ile-de-France : ouvertes à tous, 26 stations de distribution d’hydrogène produit localement - dont 20 d’une capacité d’1 tonne/jour - devraient y être mises en service au cours des trois prochaines années.

Par ailleurs, VINCI Concessions mettra ses ressources au service de Hype pour lui permettre de déployer son réseau de stations dans d’autres régions de France, ainsi qu’à l’international, en s’appuyant notamment sur les expertises de VINCI Energies dans le domaine de l’hydrogène.

A propos de Hype

Lancée à Paris en 2015, à l’occasion de la COP21, pour répondre à l’urgence de santé publique que constituent les pollutions de l’air et sonore en milieu urbain, Hype développe la première plateforme de mobilité hydrogène intégrant simultanément approvisionnement et production, distribution et usages, avec le taxi comme premier marché pertinent. Hype, qui opère directement depuis 7 ans la plus grande flotte de taxis à hydrogène au monde, vise désormais à organiser la transition rapide et massive du taxi et des autres mobilités professionnelles vers le zéro émission. En capitalisant sur sa vitesse d’exécution, son agilité et son modèle ‘’scalable’’ qui facilite l’utilisation à court terme et par le plus grand nombre, chauffeurs et clients, des solutions de mobilité zéro émission que permet l’hydrogène, Hype prévoit de déployer sa plateforme dans 15 autres régions, en France et à l'international, d’ici fin 2025. www.hype.taxi

À propos de VINCI Concessions

VINCI Concessions est un acteur international des infrastructures de transport. Grâce à son modèle intégré, VINCI Concessions conçoit, finance, construit, opère et maintient plus de 90 aéroports, autoroutes et projets ferroviaires dans 23 pays, à travers ses filiales VINCI Airports, VINCI Highways et VINCI Railways. Engagé pour une croissance partagée avec les territoires, VINCI Concessions agit pour rendre la mobilité toujours plus durable, efficiente et innovante. www.vinci-concessions.com / @VINCIConcess / www.linkedin.com/company/vinci-concessions

À propos de VINCI Energies

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation numérique et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires, agiles et innovantes, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines, les bâtiments et les systèmes d’information chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus durables et plus efficients. www.vinci-energies.com

1 Investissement sous forme d'instruments donnant accès au capital, aux côtés des autres partenaires stratégiques de Hype : HRS et McPhy.





