Tryg A/S – Årsrapport 2022

Trygs bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2022.



Det forsikringstekniske resultat på 6.177 mio. DKK (3.709 mio. DKK) i 2022 er positivt påvirket af en solid præmievækst på 5,9%, inklusionen af Codan Norge og Trygg-Hansa i ni måneder og relaterede synergier samt et betydeligt højere renteniveau. Combined ratio var 82,2 (84,5) positivt påvirket af inklusionen af Codan Norge og Trygg-Hansa, en generelt forbedret underliggende erstatningsprocent og stram omkostningsstyring. Investeringsresultatet på -1.193 DKK mio. (870 mio. DKK) var primært påvirket af meget udfordrende kapitalmarkeder med lave afkast på aktier og stigende renter, som ligeledes medførte et negativt afkast på obligationer. Resultat før skat var 3.051 mio. DKK (3.956 mio. DKK) og det lavere resultat kan udelukkende henføres til udviklingen på kapitalmarkederne samt planlagte integrationsomkostninger på 949 mio. DKK relateret til opkøbet af RSA Skandinavien. Udbyttet i kvartalet udgjorde 1,60 DKK per aktie, hvilket medvirkede til et samlet udbytte på 6,29 DKK per aktie for hele året og understøtter TryghedsGruppens medlemsbonus. Solvensratioen udgjorde 201, et robust niveau i udfordrende tider som støtter fremtidigt udbytte.

Tryg teknisk resultat 2022 vs 2021 sammenlignet, mio. DKK 2021 2022 Tryg teknisk resultat, rapporteret 3.709 6.177 Codan NO og Trygg-Hansa teknisk resultat 2.182* 627** Teknisk resultat for den samlet gruppe, pro-forma 5.891 6.804 * Pro-forma teknisk resultat for 2021 ** Trygg-Hansa og Codan Norge var i 1. kvartal 2022 inkluderet i investeringsresultatet (såkaldt equity accounting) og i denne opstilling er det forsikringstekniske resultat på 627 mio. DKK tilbageført som del af Trygs forsikringstekniske resultat for at vise et forsikringsteknisk resultat for 2022 på et sammenligneligt grundlag





Finansielle højdepunkter 2022

Præmievækst på 5,9% (4,9%) i lokal valuta

Forsikringsteknisk resultat på 6.177 mio. DKK (3.709 mio. DKK)

Combined ratio udgjorde 82,2 (84,5)

Omkostningsprocenten udgjorde 14,1 (14,1)

Investeringsafkast i den Fri portefølje udgjorde -945 mio. DKK (869 mio. DKK)

Samlet investeringsafkast udgjorde -1.193 mio. DKK (870 mio. DKK)

Resultat før skat udgjorde 3.051 mio. DKK (3.956 mio. DKK)

Udbytte for helåret udgjorde 6,29 DKK per aktie og solvensratio på 201

Finansielle højdepunkter 4. kvartal 2022

Præmievækst udgjorde 6,7% (2,6%) i lokal valuta

Forsikringsteknisk resultat på 1.689 mio. DKK (1.380 mio. DKK)

Combined ratio udgjorde 82,1 (84,1)

Underliggende erstatningsprocent forbedret med 0,8 pp. for Tryg som helhed

Omkostningsprocent udgjorde 14,3 (14,6)

Investeringsafkast i den Fri portefølje udgjorde 205 mio. DKK (275 mio. DKK)

Samlet investeringsafkast udgjorde 317 mio. DKK (803 mio. DKK)

Resultat før skat udgjorde 1.377 mio. DKK (1.458 mio. DKK)

Udbytte for 4. kvartal på 1,60 DKK per aktie

Kundemål og højdepunkter 4. kvartal 2022

Kundetilfredshedsscore på 85 (85)

For 7. år i træk udbetaltes bonus til TryghedsGruppens medlemmer. Bonussen er på omkring 1,2 mia. DKK, svarende til 8% af det beløb, kunderne i alt betalte for deres forsikringer i 2021

Koncernchef Morten Hübbe udtaler:

Trygs kerneforretning fortsatte med at udvikle sig positivt med en præmievækst på 5,9%. Den positive vækst i toplinjen var drevet primært af Privat og Erhverv. Trods store geopolitiske og makroøkonomiske udfordringer præsterede vi godt og fortsætter med at levere et solidt forsikringsteknisk resultat på 6.177 mio. DKK (inklusive Codan Norge og Trygg-Hansa for ni måneder) understøttet af en positiv udvikling i kerneforsikringsforretningen. Ser vi specifikt på fjerde kvartal udgør væksten 6,7% og vi leverer med 1.689 mio. DKK det højeste forsikringstekniske resultat nogensinde for et fjerde kvartal.

Integrationen af Trygg-Hansa og Codan Norge skrider frem som planlagt. Vi leverer synergier hurtigere end planlagt, og fortsætter med at kapitalisere på at være blevet en større virksomhed med et mere balanceret skandinavisk fodaftryk, hvilket viser sig som en fordel i vores innovationskraft, produktudvikling og finansielle styrke. De resterende 300 mio. DKK der er afsat til integrationsomkostninger vil blive bogført i første halvår af 2023.

Trods et udfordrende makroøkonomisk miljø i 2022 har vores dygtige medarbejdere formået at tilpasse sig, tage de nødvendige forholdsregler og styre forretningen mod et rekordresultat. Inflationsniveauerne rammer vores skandinaviske markeder med forskellige hastighed og påvirkede uundgåeligt vores erstatningsudgifter. Derfor kommer vi til at fortsætte vores fokus på at styre påvirkningen fra inflation gennem prisjusteringer og gennem vores stærke indkøbsaftaler på tværs af de skandinaviske markeder. Vores finansielle mål for 2024 er uændret med et forsikringsteknisk resultat på 7,0-7,4 mia. DKK primært positivt påvirket af et højere renteniveau men negativt påvirket af lavere valutakurser (SEK og NOK).

Det glæder mig også, at vi i 2022 har stærk fremdrift i vores ESG-strategi hvor vi bl.a. arbejder for at fremme bæredygtige beslutninger gennem hele vores værdikæde. Endeligt er jeg glad for at annoncere et udbytte for helåret på 6,29 DKK per aktie, hvilket er en stigning på 46% sammenlignet med 2021. Udbytteniveauet afspejler højere indtjening og levering af synergier.

