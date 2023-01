JCDecaux : Chiffre d’affaires 2022

English French

Chiffre d’affaires 2022

Chiffre d’affaires ajusté 2022 en hausse de +20,8 % à 3 316,5 millions d’euros

Chiffre d’affaires organique ajusté 2022 en hausse de +16,6 %

Chiffre d’affaires ajusté du 4 ème trimestre 2022 en hausse de +8,1 % à 1 033,3 millions d’euros

Chiffre d’affaires organique ajusté du 4ème trimestre 2022 en hausse de +5,1 %

Paris, le 26 janvier 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, publie ce jour son chiffre d’affaires pour l’année 2022.

À l’occasion de la publication du chiffre d’affaires 2022 du Groupe, Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

« Le chiffre d’affaires du Groupe pour l’année 2022 a augmenté de +20,8 %, +16,6 % en organique, pour atteindre 3 316,5 millions d’euros, porté par une croissance importante du chiffre d’affaires digital et une dynamique commerciale toujours forte. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2022 a été meilleur que prévu à +5,1 % en organique, +8,1 % en croissance publiée, atteignant 1 033,3 millions d’euros. Notre chiffre d’affaires organique, hors Chine, est en hausse de +24,1 % pour l’année 2022 et de +9,6 % pour le quatrième trimestre.

La Communication Extérieure Digitale (DOOH) a progressé de +19,5 % au quatrième trimestre 2022, +15,6 % en organique et de +41,1 % sur l’année 2022, +35,2 % en organique, pour atteindre un niveau record de 34,7 % du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe au quatrième trimestre 2022 et de 31,4 % du chiffre d’affaires annuel du Groupe en 2022 avec une croissance à deux chiffres en organique du chiffre d’affaires publicitaire analogique en 2022. Nous avons poursuivi le déploiement sélectif d’écrans digitaux au sein d’emplacements premium ainsi que le développement de nos services liés à la data.

Le chiffre d’affaires publicitaire programmatique via la plateforme SSP (Supply Side Platform) VIOOH, qui constitue majoritairement une source de revenus incrémentaux provenant de campagnes innovantes dynamiques alimentées par la data, y compris par des annonceurs nouveaux, a doublé en 2022 pour atteindre 61,3 millions d’euros représentant 5,9 % de notre chiffre d’affaires digital au cours de l’exercice et ce, alors que l’écosystème DOOH programmatique continue de gagner du terrain, porté par le dynamisme des 39 DSP (Demand Side Platforms) connectées à VIOOH (plateforme SSP la plus connectée de l’industrie OOH), y compris Displayce depuis l’annonce de notre alliance stratégique en juillet 2022, DSP connectée à plus de 700 000 écrans dans 53 pays.

Le Mobilier Urbain enregistre une hausse de +4,8 % en organique au quatrième trimestre 2022, avec un chiffre d’affaires supérieur à celui du quatrième trimestre 2019. Cette hausse est notamment tirée par une forte croissance en Amérique du Nord, dans le Reste du Monde et en Asie-Pacifique hors Chine. L’Affichage Grand Format enregistre également une hausse significative de +6,0 % en organique au quatrième trimestre 2022, avec désormais un écart à un chiffre par rapport au niveau de 2019, porté notamment par un fort niveau d’activité en Australie désormais deux chiffres au-dessus du niveau de 2019. Le Transport enregistre une hausse de +5,1 % en organique au quatrième trimestre 2022, reflétant la reprise soutenue du transport aérien dans la plupart des régions du monde, y compris le Reste du Monde dont le chiffre d’affaires est déjà supérieur au niveau de 2019. Toutefois, en Chine, le quatrième trimestre 2022 a été l’un des trimestres les plus faibles en termes de mobilité depuis le début de la pandémie.

L’ensemble des zones géographiques enregistrent une croissance organique positive au quatrième trimestre 2022. L’Asie-Pacifique (hors Chine) affiche une progression de +44,1 % en organique. Les chiffres d’affaires respectifs de la France, du Reste de l’Europe, du Reste du Monde et de l’Amérique du Nord – hors non-renouvellement du contrat de l’aéroport de New York – sont au quatrième trimestre 2022 d’ores et déjà supérieurs aux niveaux du quatrième trimestre 2019.

Nous annoncerons nos anticipations de chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2023 à l’occasion de la publication de nos résultats annuels 2022, le 9 mars prochain.

En tant qu’entreprise de communication extérieure mondiale la plus digitalisée, alliée à une nouvelle plateforme de vente à l’audience alimentée en données qualitatives, à notre portefeuille bien diversifié, à notre faculté à remporter de nouveaux contrats, à la solidité de notre structure financière, à la qualité de nos équipes dans le monde et reconnue pour son excellence en matière d’ESG, nous considérons que nous sommes bien placés pour bénéficier du rebond. Nous sommes plus que jamais convaincus de la puissance de notre média dans un paysage publicitaire de plus en plus fragmenté et de plus en plus numérique, et du rôle important qu’il continuera de jouer dans la croissance économique ainsi que dans les transformations positives de notre société. »

À la suite de l’application de la norme IFRS 11 depuis le 1er janvier 2014, les données opérationnelles présentées ci-dessous sont ajustées pour prendre en compte l’impact en proportionnel des sociétés sous contrôle conjoint. Merci de vous référer au paragraphe « Données ajustées » en page 4 de ce communiqué pour la définition de ces données ajustées ainsi que pour la réconciliation avec les données IFRS.



Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d’euros. La somme des montants arrondis ou les calculs de variations peuvent présenter des écarts non significatifs par rapport aux valeurs reportées.

Le chiffre d’affaires ajusté du Groupe pour l’année 2022 est en hausse de +20,8 % à 3 316,5 millions d’euros, comparé à 2 744,6 millions d’euros en 2021. En excluant l’impact positif lié à la variation des taux de change et aux variations de périmètre, le chiffre d’affaires organique ajusté est en hausse de +16,6 %. Le chiffre d’affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d’entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +18,4 % en 2022.

Le chiffre d’affaires ajusté du Groupe pour le quatrième trimestre 2022 est en hausse de +8,1 % à 1 033,3 millions d’euros, comparé à 955,8 millions d’euros au quatrième trimestre 2021. En excluant l’impact positif lié à la variation des taux de change et aux variations de périmètre, le chiffre d’affaires organique ajusté est en hausse de +5,1 %. Le chiffre d’affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d’entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +5,1 % au quatrième trimestre 2022.

Par activité :

Chiffre d’affaires

annuel ajusté 2022 (m€) 2021 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Mobilier Urbain 1 747,0 1 440,1 +21,3 % +18,5 % Transport 1 075,2 877,8 +22,5 % +15,0 % Affichage 494,3 426,7 +15,9 % +13,5 % Total 3 316,5 2 744,6 +20,8 % +16,6 %

(a) A périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires ajusté du 4ème trimestre 2022 (m€) 2021 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Mobilier Urbain 545,1 509,3 +7,0 % +4,8 % Transport 338,4 307,6 +10,0 % +5,1 % Affichage 149,8 138,8 +7,9 % +6,0 % Total 1 033,3 955,8 +8,1 % +5,1 %

(a) À périmètre et taux de change constants

Par zone géographique :

Chiffre d’affaires annuel ajusté 2022 (m€) 2021 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Europe(b) 988,3 824,5 +19,9 % +20,2 % Asie-Pacifique 721,5 695,9 +3,7 % -2,4 % France 598,0 532,6 +12,3 % +12,1 % Reste du Monde 416,8 274,9 +51,6 % +36,4 % Royaume-Uni 322,5 253,3 +27,4 % +26,3 % Amérique du Nord 269,3 163,4 +64,8 % +45,5 % Total 3 316,5 2 744,6 +20,8 % +16,6 %

(a) À périmètre et taux de change constants

(b) Hors France et Royaume-Uni

Merci de noter que les commentaires ci-après, relatifs aux zones géographiques, concernent l’évolution du chiffre d’affaires organique.

MOBILIER URBAIN

Le chiffre d’affaires annuel ajusté a augmenté de +21,3 % à 1 747,0 millions d’euros (+18,5 % en organique), affichant un niveau supérieur à celui de 2019, avec une dynamique commerciale soutenue tout au long de l’année. L’ensemble des zones géographiques enregistrent de solides performances, avec une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres par rapport à l’année 2021. Les chiffres d’affaires respectifs de la France, du Royaume-Uni, du Reste de l’Europe et de l’Amérique du Nord sont supérieurs aux niveaux de 2019.

Au quatrième trimestre 2022, le chiffre d’affaires ajusté a augmenté de +7,0 % à 545,1 millions d’euros (+4,8 % en organique). Les chiffres d’affaires respectifs de la France, du Reste de l’Europe, de l’Amérique du Nord et du Reste du Monde sont en hausse par rapport aux niveaux enregistrés au quatrième trimestre 2019.

TRANSPORT

Le chiffre d’affaires annuel ajusté a augmenté de +22,5 % à 1 075,2 millions d’euros (+15,0 % en organique), reflétant la forte reprise du transport aérien, notamment aux États-Unis et au Moyen-Orient et le rebond des transports en commun. Le Transport est toujours considérablement impacté par la Chine qui, en 2022, a connu la pire année en termes de mobilité depuis le début de la pandémie.

Au quatrième trimestre 2022, l’amélioration séquentielle du Transport s’est poursuivie, avec une croissance du chiffre d’affaires ajusté de +10,0 % à 338,4 millions d’euros (+5,1 % en organique). Toutes les zones géographiques enregistrent une croissance significative en glissement annuel, hormis l’Asie-Pacifique (l’Asie-Pacifique, hors Chine, a progressé de +87,0 %) y compris certains pays affichant déjà un chiffre d’affaires supérieur au quatrième trimestre 2019.

AFFICHAGE

Le chiffre d’affaires annuel ajusté a augmenté de +15,9 % à 494,3 millions d’euros (+13,5 % en organique), reflétant une croissance solide dans toutes les zones géographiques par rapport à 2021.

Au quatrième trimestre 2022, le chiffre d’affaires ajusté a augmenté de +7,9 % à 149,8 millions d’euros (+6,0 % en organique). Le chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique est en hausse par rapport au quatrième trimestre 2019, tiré par une activité Affichage Grand Format particulièrement solide en Australie qui affiche déjà une croissance à deux chiffres par rapport à 2019.

DONNÉES AJUSTÉES

La norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, conduit à retenir la méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.

Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe, les données opérationnelles des sociétés sous contrôle conjoint continueront d’être intégrées proportionnellement dans le reporting de gestion opérationnelle du Groupe, sur lequel s’appuient les dirigeants pour suivre l’activité, allouer les ressources et mesurer la performance.

En conséquence, conformément à la norme IFRS 8, l’information sectorielle intégrée aux états financiers est en ligne avec l’information interne du Groupe, et la communication financière externe du Groupe s’appuie donc sur cette information financière opérationnelle. L’information financière et les commentaires sont donc basés sur des données « ajustées », comparables aux données historiques antérieures à 2014, qui sont systématiquement réconciliées avec les états financiers IFRS.

Au quatrième trimestre 2022, l’impact de la norme IFRS 11 sur le chiffre d’affaires ajusté est de -74,7 millions d’euros (-74,8 millions d’euros au quatrième trimestre 2021), ramenant le chiffre d’affaires IFRS à 958,7 millions d’euros (881,0 millions d’euros au quatrième trimestre 2021).

Pour l’année 2022, l’impact de la norme IFRS 11 sur le chiffre d’affaires ajusté est de -242,5 millions d’euros (-222,1 millions d’euros pour l’année 2021), ramenant le chiffre d’affaires IFRS à 3 074,0 millions d’euros (2 522,5 millions d’euros pour l’année 2021).

DÉFINITION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE

La croissance organique du Groupe correspond à la croissance du chiffre d’affaires ajusté hors effet de change et variation de périmètre. L’exercice de référence est inchangé par rapport aux données publiées, et la croissance organique est calculée en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent au chiffre d’affaires de l’exercice en cours et en prenant en compte les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de chiffre d’affaires liées aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats précédemment en portefeuille.

m€ T1 T2 T3 T4 Année CA ajusté 2021 (a) 454,3 628,1 706,5 955,8 2 744,6 CA IFRS 2022 (b) 628,5 739,3 747,5 958,7 3 074,0 Impacts IFRS 11 (c) 54,4 52,5 60,9 74,7 242,5 CA ajusté 2022 (d) = (b) + (c) 683,0 791,8 808,4 1 033,3 3 316,5 Impacts de change (e) -20,9 -28,3 -37,8 -26,0 -113,0 CA ajusté 2022 aux taux de change 2021 (f) = (d) + (e) 662,1 763,5 770,6 1 007,3 3 203,5 Variation de périmètre (g) 0,0 0,0 -0,4 -3,0 -3,4 CA organique ajusté 2022 (h) = (f) + (g) 662,1 763,5 770,2 1 004,3 3 200,1 Croissance organique (i) = (h) / (a) - 1 +45,7 % +21,6 % +9,0 % +5,1 % +16,6 %





m€ Impact des taux de change au 31 décembre 2022 USD -28,7 RMB -18,1 HKD -13,0 BRL -12,3 Autres -40.8 Total -113,0





Taux de change moyen 2022 2021 USD 0,9496 0,8455 RMB 0,1413 0,1311 HKD 0,1213 0,1088 BRL 0,1838 0,1568





Prochaines informations :

Résultats annuels 2022 : 9 mars 2023 (avant marché)

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2022 : 3 317m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (Liste A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

