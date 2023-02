English French

Communication du groupe Casino

Paris, le 01 février 2023

En réponse aux rumeurs dont la presse s’est faite l’écho, le groupe Casino confirme avoir engagé avec TERACT des discussions exploratoires qui pourraient mener au rapprochement des activités de distribution des deux groupes en France au sein d’une même entité contrôlée par Casino, et à la mise en place d’une entité nouvellement créée contrôlée par les actionnaires de TERACT et en charge notamment de l'approvisionnement en produits agricoles, locaux et circuit court.

Ces discussions sont préliminaires et pourraient ne pas aboutir.

Information importante

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement.

