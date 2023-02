Bekaert - Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

English Dutch French

Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 26 januari 2023 tot 1 februari 2023

Inkoop van Eigen Aandelen Programma

Op 25 februari 2022 kondigde Bekaert een programma aan om voor € 120 miljoen eigen aandelen in te kopen (het "Programma"). Het Programma werd verdeeld in vier gelijke tranches van € 30 miljoen en alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap. De vierde en laatste tranche van het Programma werd op 18 november 2022 gestart.



Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 26 januari 2023 tot 1 februari 2023, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 69 309 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de vierde tranche van het Programma gedurende de periode van 26 januari 2023 tot 1 februari 2023:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 26 januari 2023 Euronext Brussels 4 188 38,69 38,84 38,32 162 034 MTF CBOE 3 732 38,69 38,84 38,34 144 391 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 27 januari 2023 Euronext Brussels 7 442 39,32 39,58 39,00 292 619 MTF CBOE 4 195 39,36 39,52 39,02 165 115 MTF Turquoise 457 39,13 39,32 39,00 17 882 MTF Aquis 1 429 39,33 39,58 39,02 56 203 30 januari 2023 Euronext Brussels 9 004 39,04 39,34 38,82 351 516 MTF CBOE 5 236 39,04 39,32 38,86 204 413 MTF Turquoise 945 38,99 39,34 38,90 36 846 MTF Aquis 849 39,09 39,38 38,90 33 187 31 januari 2023 Euronext Brussels 8 026 38,61 38,84 38,32 309 884 MTF CBOE 4 737 38,59 38,78 38,34 182 801 MTF Turquoise 840 38,61 38,78 38,40 32 432 MTF Aquis 1 590 38,62 38,84 38,34 61 406 1 februari 2023 Euronext Brussels 8 861 38,98 39,18 38,70 345 402 MTF CBOE 5 080 38,99 39,16 38,76 198 069 MTF Turquoise 917 38,98 39,14 38,74 35 745 MTF Aquis 1 781 39,00 39,20 38,76 69 459 Totaal 69 309 38,95 39,58 38,46 2 699 404

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 2 s eptembe r 2022 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 200 aandelen heeft aangekocht in de periode van 26 januari 2023 tot 1 februari 2023 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 6 000 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 26 januari 2023 tot 1 februari 2023:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 26 januari 2023 400 38,40 38,40 38,40 15 360 27 januari 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 30 januari 2023 1 200 39,00 39,20 38,80 46 800 31 januari 2023 1 600 38,58 38,70 38,40 61 728 1 februari 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 Totaal 3 200 — — — 123 888





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 26 januari 2023 1 200 38,95 39,00 38,92 46 740 27 januari 2023 3 200 39,32 39,50 39,20 125 824 30 januari 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 31 januari 2023 400 38,80 38,80 38,80 15 520 1 februari 2023 1 200 39,00 39,20 38,80 46 800 Totaal 6 000 — — — 234 884

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 45 636 aandelen.

Op 1 februari 2023 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 4 642 788 eigen aandelen aan, of 7,87% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage