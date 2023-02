Statkraft og INEOS Inovyn inngår nye kraftavtaler - sikrer drift og legger til rette for nye investeringer

English Norwegian

(Oslo/Rafnes, 3. februar 2023) Statkraft og kjemiselskapet INEOS Inovyn på Rafnes i Bamble har signert to nye, langsiktige kraftavtaler. Avtalene sikrer mesteparten av kraften som trengs til produksjonen på Rafnes og Herøya, samt tilleggskraften som er nødvendig for planlagte investeringer i elektrifisering og hydrogenproduksjon som ledd i INEOS Inovyn Norges planer for å fjerne CO2-utslippene ved selskapets anlegg i Norge.



INEOS Inovyn er Europas ledende lut- og PVC-produsent, som framstiller grunnleggende råvarer for en rekke ulike bransjer som bilindustrien, bygg og anlegg, maling og lim, mat, helse og medisin, hygieneprodukter, papirmasse og papir, tekstiler og vannbehandling. Langsiktig tilgang på fornybar energi er kritisk for fabrikkenes konkurranseevne og bærekraft.

Den største kraftavtalen omfatter en effekt på 100 MW, og en årlig kraftmengde på 876 GWh fornybar energi. Den nye langsiktige avtalen erstatter den eksisterende kraftavtalen som utløper i mai 2023.



Den andre avtalen er på inntil 30 MW, og sikrer bedriften ytterligere 263 GWh per år fra 2026. Avtalen er knyttet til INEOS Inovyns omfattende utviklingsplaner for å elektrifisere prosesser og produsere hydrogen for å ytterligere redusere CO2-utslippene ved anlegget på Rafnes.



Avtalene sikrer leveranse av fornybar energi fra Statkrafts norske kraftverk.



- I Statkraft er vi stolte av å fornye vårt mangeårige kundeforhold til INEOS Inovyn, og sikre fornybar vannkraft til fabrikken på Rafnes på en ny langsiktig avtale. Avtalen understreker Statkrafts viktige rolle som storleverandør til norsk industri og viser at det er mulig å sikre langsiktige kraftkontrakter også i dagens marked, sier Hallvard Granheim, konserndirektør Marked i Statkraft.



- At vi samtidig bidrar til at INEOS Inovyn Norge planlagte investeringer i omfattende utslippskutt er en tilleggsverdi helt i tråd med vår ambisjon om å gjøre nullutslippssamfunnet mulig, legger han til.



- Disse langsiktige avtalene om fornybar kraft bidrar til at vi fortsatt kan tilby våre kunder i Europa og ellers i verden konkurransedyktige produkter fra våre anlegg i Norge. Avtalene gjør det mulig for oss å arbeide videre med å gjennomføre den ambisiøse utviklingsplanen vi har lagt for å nå våre 2030-mål for CO2-kutt, og for å fortsette avkarboniseringen av vår virksomhet med mål om netto nullutslipp innen 2050, sier Geir Tuft, konsernsjef i INEOS Inovyn.



- Statkrafts støtte er avgjørende for at vi kan være et foregangsselskap i Norge og oppnå våre klimamål, til fordel for hele verdikjeden og våre kunder, legger han til.



Salg av kraft til kraftforedlende industri på langsiktige kontrakter er en viktig del av Statkrafts virksomhet. Statkraft vil i 2023 levere rundt 10 TWh på slike kontrakter. I 2022 ble det inngått åtte nye kontrakter med et volum over løpetiden på 25 TWh, og det forhandles løpende om nye avtaler.

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5000 ansatte i 20 land. www.statkraft.no

Om INEOS Inovyn

INEOS Inovyn er Europas ledende produsent av vinylprodukter og topp tre på verdensbasis. Med en årlig omsetning på EUR 4,5 milliarder har INEOS Inovyn ca. 4200 ansatte og produksjons-, salgs- og markedsaktiviteter i 8 land over hele Europa.

INEOS Inovyns årlige kommersielle produksjonsvolum er rundt 10 millioner tonn. INEOS Inovyn Norge driver fabrikker på Rafnes i Bamble og på Herøya i Porsgrunn. www.inovyn.com og www.ineos.com

