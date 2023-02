Sidetrade adhère au Pacte Mondial des Nations Unies

French English





Sidetrade , plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, a rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies, la plus importante initiative au monde de développement durable dédiée aux entreprises.

Initié en 2000, le Pacte Mondial des Nations Unies (United Nations Global Compact), est une plateforme de leadership volontaire pour le développement, la mise en œuvre et la promotion de pratiques commerciales responsables. Elle compte plus de 15 000 entreprises et 3 800 signataires non commerciaux, basés dans plus de 160 pays et plus de 69 réseaux locaux. Le Pacte Mondial des Nations Unies incite les entreprises à aligner leurs pratiques et leurs stratégies sur dix principes universellement acceptés en matière de droits humains, de travail, d’environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu’à prendre des mesures pour soutenir les objectifs et les enjeux des Nations Unies, cités dans ses objectifs de développement durable.

Sidetrade est fier de rejoindre cette communauté d’entreprises qui s’engagent afin de créer un avenir durable, diversifié et équitable pour tous.

Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a commenté :

« En tant que leader reconnu dans notre secteur, nous sommes conscients du rôle important que nous devons jouer dans la conduite d'un changement positif et dans l'adoption d'une attitude d'entreprise citoyenne. Nous sommes fiers de rejoindre le Pacte Mondial des Nations Unies, renforçant ainsi notre engagement à construire un avenir meilleur pour tous. »

Avec cette initiative, Sidetrade s’appuie sur les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies pour bâtir son plan de responsabilité sociétale, et démontrera son engagement par des actions concrètes.

Sidetrade a d’ores et déjà mis en œuvre le « Compte à rebours de la Journée Internationale des Droits des Femmes » du Pacte Mondial des Nations Unies, un parcours d’apprentissage en matière d’égalité des genres. À travers des activités hebdomadaires du 1er février au 8 mars 2023, les employés de Sidetrade du monde entier participent à un ensemble d’expériences interactives et impactantes, et ce en plusieurs langues.





Relations Investisseurs & Relation médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

À propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le Cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Vinci, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat ou encore Bidfood.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à son approche basée sur des principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’informations, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

