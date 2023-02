English French

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

SOCIÉTÉ BIC :

Evolution de la composition du Conseil d’Administration

Clichy, France – 15 février 2023

Le Conseil d'Administration s'est réuni le 14 février 2023 et a décidé de soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2023 la nomination de Véronique Laury pour succéder à Marie-Pauline Chandon-Moët, dont le mandat vient à expiration et qui ne souhaite pas le voir renouvelé.

Nikos Koumettis, Président du Conseil d'administration: "Je remercie vivement Marie-Pauline pour sa précieuse contribution aux travaux du Conseil d'administration depuis 2003. Ses qualités humaines et son expertise ont soutenu le succès de notre Groupe durant son mandat".

Véronique Laury représentera la famille BICH. Elle siège actuellement en tant qu’administratrice au Conseil d'administration de plusieurs sociétés internationales, dont Sodexo, Ikea, British American Tobacco, WeWork et Eczacibasi. Ancienne élève de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, elle a débuté sa carrière chez Leroy Merlin avant de rejoindre le groupe Kingfisher en 2003. De 2014 à 2019, elle a occupé le poste de directrice générale du groupe Kingfisher à Londres.

Le Conseil a également pris acte de la décision d'Elizabeth Bastoni de mettre fin à son mandat d'administratrice indépendante, de Présidente du Comité des Rémunérations et du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, à compter de la prochaine assemblée générale des actionnaires, pour raisons personnelles.

Le Conseil d'Administration la remercie chaleureusement pour sa contribution active aux activités du Conseil, notamment en tant que Présidente de deux Comités. Les administrateurs saluent également son implication en tant qu’Administratrice Référente entre mai 2021 et mai 2022 et son engagement à développer et superviser la mise en œuvre du plan stratégique Horizon.

Nikos Koumettis : "Au nom du Conseil d'Administration de BIC, je tiens à remercier chaleureusement Elizabeth pour son engagement durant son mandat d'administratrice. Sa participation active au renforcement de la gouvernance du Conseil a été déterminante au cours des dix dernières années."

Elizabeth Bastoni : "Ce fut un honneur et un plaisir pour moi de servir les parties prenantes de Société BIC depuis 2012. Je souhaite à la direction et au Conseil d'Administration de poursuivre avec succès la mise en œuvre de notre stratégie Horizon".

Le Conseil d'Administration a lancé la recherche d'une nouvelle administratrice indépendante et a pour objectif de proposer sa nomination à l'Assemblée Générale des actionnaires de BIC le 16 mai 2023.

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles que BIC® Kids, BIC FlexTM, BodyMark by BIC TM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us.TM, Wite-Out®, Inkbox et plus encore. En 2022, le chiffre d’affaires de BIC était de 2 233,9 millions d’euros. Cotée sur « Euronext Paris », BIC fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60 et est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de l’éducation. Le Groupe a reçu la note de ¨A-¨ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez https://fr.bic.com/fr/le_groupe_bic ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou YouTube.

CONTACTS

BIC Investor Relations

investors.info@bicworld.com



Michèle Ventura

Senior Manager, Relations Investisseurs

Michele.ventura@bicworld.com Albane de La Tour d’Artaise

Senior Manager, Relations Presse Institutionnelles

+ 33 1 45 19 51 51

+ 33 7 85 88 19 48

Albane.DeLaTourDArtaise@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7

+ 33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr

AGENDA 2023

TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER

Résultats du T1 2023 25 avril 2023 (après clôture du marché) Assemblée Générale 2022 16 mai 2023 Résultats du T2 2023 et S1 2023 26 juillet 2023 (après clôture du marché) Résultats du T3 2023 et 9M 2023 26 octobre 2023 (après clôture du marché)

Pièce jointe