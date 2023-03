Bekaert: Résultats annuels 2022

English Dutch French

Résultats annuels 2022

Bekaert enregistre une forte croissance du chiffre d'affaires et des résultats financiers robustes dans des conditions de marché difficiles

Chiffre d’affaires en hausse de +17% • EBITu de € 459 millions (marge de 8,1%) • Endettement net/EBITDAu de 0,7x • Proposition d'un dividende de € 1,65 par action et poursuite du programme de rachat d'actions

Bekaert a réalisé une forte croissance du chiffre d'affaires en répondant rapidement aux défis de l'inflation des coûts des matières premières et de l'énergie par des augmentations de prix des produits. Ces actions rapides, ainsi que de nouvelles efficacités opérationnelles, ont permis de préserver la rentabilité malgré la hausse des coûts des intrants et la baisse de l'utilisation. Ces résultats reflètent également l'exécution réussie de la stratégie de Bekaert qui consiste à renforcer les activités clés et à se repositionner sur de nouveaux marchés en ciblant les opportunités offertes par la transition énergétique et les tendances à la décarbonisation.



Faits marquants financiers

Chiffre d'affaires consolidé de € 5,7 milliards (+16,8%) et chiffre d'affaires global de € 6,9 milliards (+17,1%), grâce à une discipline en matière de fixation de prix rigoureuse pour gérer la hausse des coûts, principalement des matières premières et de l'énergie

Une rentabilité robuste malgré un effet dilutif sur les marges dû à la transmission de l'augmentation des coûts, à la baisse des volumes et à l'absence des conditions économiques favorables de 2021 EBITDAu de € 654 millions (-5%), soit une marge sur chiffre d’affaires de 11,6% (contre 14,2% pour l'exercice 2021) EBITu de € 459 millions (-10,5%), soit une marge de 8,1% (contre 10,6% pour l'exercice 2021)

Forte conversion en cash, malgré la baisse des volumes affectant la rentabilité et les dettes Ratio du fonds de roulement moyen sur chiffre d'affaires de 13,5%, contre 12,6% l'année dernière Cash-flow libre (FCF) de € +190 millions, contre € +221 millions l'année dernière

Endettement net de € 487 millions (€ 417 millions pour l'exercice 2021), soit un ratio endettement net/EBITDAu de 0,7x

Proposition d'un dividende de € 1,65 par action (+10%) et poursuite du programme de rachat d'actions jusqu’à € 120 millions





Faits marquants opérationnels et stratégiques

Une discipline en matière de fixation de prix alerte et rigoureuse pour compenser la hausse rapide des coûts de l'énergie et des matériaux Chiffre d'affaires en hausse de 16,8 %, malgré des volumes plus faibles dans de nombreux domaines Croissance organique de 11,8%

Dans le cadre de notre repositionnement stratégique, la cession des activités de Steel Wire Solutions au Chili et au Pérou, pour une valeur d'entreprise totale d'environ US$ 350 millions, ce qui s'est traduit par un bénéfice net pour notre quote-part de US$ 136 millions

Amélioration continue du mix d'activités et efficacité organisationnelle Consolidation des activités de BBRG Steel Rope au Royaume-Uni; consolidation des activités globales de brûleurs en Roumanie Dépréciation de l'usine de Lipetsk en Russie

Progression continue de notre transformation stratégique axée sur les marchés de croissance, de l'innovation et de la durabilité Production à plus grande échelle pour applications d'hydrogène Nouveaux contrats pour Dramix® avec les métros de Toronto (Toronto Metrolinx Subways) et de Sydney Premiers contrats d'amarrage synthétique en mer et un nombre croissant de projets d'éoliennes flottantes

Développement durable: amélioration de la sécurité pour la 5e année consécutive; validation de nos objectifs ambitieux en matière de CO 2 par l'initiative Science Based Targets (SBTi); et entrée dans l'indice BEL ESG

Engagement à restituer de la valeur à nos actionnaires

Le Conseil d'administration cherche à maintenir une approche prudente de l'allocation du capital, en équilibrant l'investissement dans la croissance future, le maintien d'un bilan solide et le rendement des actionnaires. L'exécution réussie du plan stratégique et de la performance financière robuste ont renforcé la position du bilan de Bekaert et la génération de trésorerie globale à travers le temps, et donc les rendements potentiels pour les actionnaires. En 2022, le dividende a été augmenté de 50% et un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de € 120 millions a été lancé, exécuté en quatre tranches égales et achevé en février 2023.

Compte tenu de cette position financière robuste et de la politique exposée ci-dessus, le Groupe a l'intention d'adopter une approche équilibrée avec les rendements suivants:

Un dividende brut de € 1,65 par action (soit une augmentation de 10% par rapport à l'exercice 2021), qui sera proposé par le Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires en mai 2023

Poursuivre le programme de rachat d'actions pour un montant maximal de € 120 millions sur une période de douze mois.

Comme précédemment annoncé, le but du Programme est de réduire le capital social émis de la société et de supprimer toutes les actions rachetées dans le cadre de ce dispositif.



Perspectives

Bien que les activités commerciales de 2023 ont bien démarré dans toutes les unités d'activités des incertitudes économiques demeurent. Les robustes performances réalisées en 2022 et la forte position financière de l'entreprise nous donnent confiance dans notre capacité à poursuivre la réalisation de nos priorités stratégiques. Nous continuons donc à confirmer notre ambition d'atteindre les objectifs à moyen terme (2022-2026) d'une croissance organique du chiffre d'affaires de 3%+ CAGR et une marge EBIT sous-jacente de 9% à 11% à travers le cycle.

