Bekaert: Jaarresultaten 2022

Jaarresultaten 2022

Bekaert levert sterke groei en robuuste financiële resultaten in uitdagende markt-omstandigheden

Omzetstijging met +17% • EBITu van € 459 miljoen (8,1% marge) • Nettoschuld op EBITDAu van 0,7x • Dividendvoorstel van € 1,65 per aandeel en voortzetting inkoop eigen aandelen

Bekaert leverde sterke omzetgroei door de uitdagingen van hoge kostinflatie van grondstoffen en energie snel te beantwoorden met productprijsstijgingen. Deze vlugge acties en bijkomende operationele efficiënties hielpen de winstgevendheid te vrijwaren ondanks hogere inputkosten en een lagere bezetting. Deze resultaten weerspiegelen ook de succesvolle uitvoering van Bekaerts strategie, waarbij de kernactiviteiten verder zijn versterkt terwijl we ons herpositioneren en richten op nieuwe markten met de opportuniteiten die ontstaan uit energietransitie- en decarboniseringstrends.

Kerncijfers

Geconsolideerde omzet van € 5,7 miljard (+16,8%) en gezamenlijke omzet van € 6,9 miljard (+17,1%), gedreven door significante prijszettingsdiscipline als antwoord op gestegen kosten, vooral grondstoffen en energie

Robuuste winstgevendheid ondanks een margeverwaterend effect door het verrekenen van gestegen kosten, lagere volumes en het wegvallen van de rugwinden die we kenden in 2021 EBITDAu van € 654 miljoen (-5%), leidend tot een marge op omzet van 11,6% (tegenover 14,2% in 2021) EBITu van € 459 miljoen (-10,5%), resulterend in een marge van 8,1% (tegenover 10,6% in 2021)

Sterke cashconversie ondanks lagere volumes met impact op winstgevendheid en uitstaande betalingen Gemiddeld werkkapitaal op omzet van 13,5%, vergeleken met 12,6% vorig jaar Vrije kasstroom (FCF) van € +190 miljoen, vergeleken met € +221 miljoen vorig jaar

Nettoschuld van € 487 miljoen (€ 417 miljoen in 2021), resulterend in een nettoschuld op onderliggende EBITDA van 0,7x

Dividendvoorstel van € 1,65 per aandeel (+10%) en voortzetting inkoopprogramma eigen aandelen tot € 120 miljoen





Operationele en strategische hoofdpunten

Alerte en significante prijszettingsdiscipline om de snel stijgende energie- en materiaalkosten te compenseren Omzet 16,8% gestegen ondanks lagere volumes in veel domeinen Organische groei van +11,8%

Als onderdeel van onze strategische herpositionering: de verkoop van de staaldraadtoepassingsbusinesses in Chili en Peru, met een totale ondernemingswaarde van ongeveer US$ 350 miljoen, resulterend in een netto-opbrengst van US$ 136 miljoen voor Bekaerts aandeel

Voortdurende businessmixverbeteringen en organisatorische efficiënties Consolidatie van de BBRG Kabelactiviteiten in het VK; consolidatie van de globale branderactiviteiten in Roemenië Afwaardering van de Lipetsk-fabriek in Rusland

Aanhoudende vooruitgang in onze strategische transformatie concentrerend op groeimarkten, innovatie en duurzaamheid Opschalen productie voor waterstoftoepassingen Verdere contracttoewijzingen voor Dramix® in de Toronto Metrolinx Subways en metro van Sydney Eerste contract voor offshore synthetische verankeringslijnen en een groeiende lijst van projecten voor drijvende windturbines

Duurzaamheid: veiligheidsverbetering voor het vijfde opeenvolgende jaar; onze ambitieuze CO 2 -doelen zijn gevalideerd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi); en opname in de BEL ESG index

Engagement om waarde uit te keren aan onze aandeelhouders

De Raad van Bestuur wil een voorzichtige aanpak hanteren voor kapitaaltoewijzing door een evenwicht te creëren tussen investeren in toekomstige groei, het behouden van een sterke balans en aandeelhoudersrendement. De succesvolle uitvoering van het strategisch plan en robuuste financiële prestaties hebben Bekaerts balans en algemene cashgeneratie versterkt, en bijgevolg de potentiële uitkeringen aan aandeelhouders. In 2022 werd het dividend met 50% verhoogd en werd een inkoopprogramma voor eigen aandelen met een waarde tot € 120 miljoen gestart dat werd verdeeld in vier gelijke tranches en werd afgesloten in februari 2023.

Met deze robuuste financiële positie en het hierboven beschreven beleid wil de Groep een evenwichtige aanpak toepassen op gebied van aandeelhoudersrendement. Dit omvat:

Een bruto dividend van € 1,65 per aandeel (een stijging van 10% tegenover boekjaar 2021) dat door de Raad van Bestuur zal worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2023

Een verderzetting van het inkoopprogramma eigen aandelen ter waarde van in totaal maximum € 120 miljoen over een periode van twaalf maanden

Zoals eerder is het doel van het programma het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap en zullen alle aandelen die zijn aangekocht worden vernietigd.

Vooruitzichten

Hoewel de verkoop in 2023 goed gestart is in alle business units, blijven er economische onzekerheden. De robuuste performantie in 2022 en onze sterke financiële positie schenken ons vertrouwen in ons vermogen om onze strategische prioriteiten verder te verwezenlijken. Daarom blijven we onze ambitie bevestigen om onze doelen op middellange termijn (2022-2026) te behalen, met een organische omzetgroei van 3%+ CAGR en onderliggende EBIT-marge van 9-11% doorheen de cyclus.

