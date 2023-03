GAUMONT : Résultats annuels consolidés au 31 décembre 2022

Communiqué de presse



Neuilly-sur-Seine, le 9 mars 2023

Le Conseil d’administration de Gaumont, réuni le 9 mars 2023 sous la présidence de Nicolas Seydoux, a arrêté les comptes au 31 décembre 2022.

RESULTATS ANNUELS CONSOLIDES au 31 décembre 2022

Chiffres significatifs des opérations (en M€) 20221 2021 Variation Chiffre d’affaires consolidé 217,9 266,2 -18% Résultat des activités de production et distribution avant frais de structure 34,5 44,6 -23% Résultat net part du groupe -12,3 1,0 n.a. Investissements 66,2 120,3 -45% Chiffres significatifs du bilan (en M€) 20221 2021 Variation Capitaux propres part du groupe 196,9 212,2 -7% Endettement financier net hors obligations locatives -23,7 -5,3 n.a. 1 Pour l’exercice 2022, les procédures d’audit sont en cours de finalisation.





Après deux exercices durant lesquels elles ont été fermées près de 300 jours, les salles de cinéma ont été ouvertes sans interruption en 2022.

Leur fréquentation a repris progressivement, avec une baisse par rapport aux années précédant la crise sanitaire de moins de 30% en France, où la reprise est la meilleure des pays occidentaux.

Les conséquences de la guerre en Ukraine sont multiples. La volatilité des taux de change, le retour de l’inflation en Europe à des niveaux inédits depuis plus de 40 ans, l’envolée des taux directeurs, le durcissement de l’accès au crédit et la crise énergétique traduisent l’incertitude qui gagne désormais la sphère économique et qui entretiennent un climat anxiogène.

Dans ce contexte fortement perturbé, la concurrence entre les plateformes et le plafonnement du nombre d’abonnés ont conduit certaines d’entre elles à diminuer drastiquement leurs investissements, ce qui impacte directement Gaumont, aux Etats-Unis en particulier.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2022





Le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2022 s’élève à M€ 217,9 contre M€ 266,2 l’année précédente.

Production cinématographique





Le chiffre d’affaires de l’activité de production et de distribution de films cinématographiques s’élève à M€ 75,1 en 2022 contre M€ 65,6 en 2021.

Le chiffre d’affaires de la distribution de films en salles en France s’élève à M€ 11,7 en 2022 contre M€ 17,1 en 2021. Douze films sortis en 2022 ont enregistré au cours de l’année 4,0 millions d’entrées alors que 6,2 millions d’entrées ont été enregistrées par neuf films sortis en 2021.





Le chiffre d’affaires lié à la distribution en vidéo et en vidéo à la demande en France s’élève à M€ 28,1 en 2022 contre M€ 17,0 en 2021. Outre les produits d’exploitation de titres en vidéo à la demande à l’acte ou par abonnement et de ventes de supports physique, il comprend en 2022 les revenus d’une production pour le compte d’Amazon, Overdose, et les revenus de production d’un long-métrage pour Netflix.





Le chiffre d’affaires à l’export s’élève à M€ 17,2 en 2022 contre M€ 15,8 en 2021.





Les ventes de droits de diffusion aux chaînes de télévision françaises s’élèvent à M€ 13,9 en 2022 contre M€ 12,1 en 2021. Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2022 comprend notamment des revenus liés à des droits de première diffusion pour les films Tout simplement noir et Le Chêne.





Production Audiovisuelle





Le chiffre d’affaires de l’activité de production et de distribution de programmes audiovisuels s’élève à M€ 133,3 en 2022 contre M€ 194,6 en 2021.

Douze programmes ont été livrés ou partiellement livrés en 2022, contre quatorze en 2021, dont les série de fiction américaine El Presidente – Saison 2 et de fiction française Totems livrées à Amazon, la série de fiction allemande Barbarians – Saison 2 livrée à Netflix, la série de fiction allemande The Second Wave livrée à ZDF et les séries de fiction française Hors saison et L’Art du Crime – Saison 6, livrées à France Télévisions.

Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2022 tient compte de l’avancement de productions, comme les séries de fiction Obsession produite au Royaume-Uni et Lupin – Partie 3 produite en France pour Netflix.

RESULTATS 2022





Le résultat consolidé de Gaumont est une perte de M€ 12,3 en 2022 contre un bénéfice de M€ 1,0 en 2021.

Le résultat des activités de production et distribution de films cinématographiques, y compris le coût des financements dédiés, avant frais de structure, s’élève à M€ 12,5 en 2022 contre M€ 14,9 en 2021.

Le résultat des activités de production et distribution de programmes audiovisuels, y compris le coût des financements dédiés, avant frais de structure, s’élève à M€ 21,9 en 2022 contre M€ 29,7 en 2021.

Le résultat des activités de holding et immobilières s’élève à M€ 6,1 en 2022 contre M€ 4,2 en 2021.

Les coûts de structure y compris les coûts de financement des besoins généraux s’élèvent à M€ 52,7 en 2022 contre M€ 47,8 en 2021.

La perte de l’exercice trouve principalement son origine dans l’annulation ou la non-reconduction de séries aux Etats-Unis et dans les difficultés liées à la fréquentation des salles de cinéma.

EVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIERE EN 2022





Les capitaux propres consolidés part du Groupe s’élèvent au 31 décembre 2022 à M€ 196,9 contre M€ 212,2 au 31 décembre 2021. La diminution des capitaux propres est liée au résultat de l’exercice et aux différences de conversion des sociétés hors zone euro.

La trésorerie nette s’élève à M€ 23,7 au 31 décembre 2022 contre M€ 5,3 au 31 décembre 2021. Elle comprend principalement M€ 116,8 de trésorerie positive, M€ 32,9 de prêt de refinancement, M€ 16,8 dans le cadre de la convention globale de cession de créances pour le financement des activités américaines, M€ 25,0 de Prêt garanti par l’Etat et M€ 15,1 d’emprunt obligataire de Gaumont. Aucun tirage n’a été effectué sur la ligne de crédit renouvelable et son tirage disponible s’élève à M€ 62,5 au 31 décembre 2022.

Les investissements dans les œuvres cinématographiques s’élèvent à M€ 26,5 en 2022 contre M€ 38,9 en 2021. Les investissements dans les œuvres audiovisuelles s’élèvent à M€ 38,7 en 2022 contre M€ 76,3 en 2021.

PERSPECTIVES





Dans un environnement incertain, la tonalité du marché audiovisuel dépendra de l’évolution des investissements des plateformes.

Depuis le 1er janvier 2023, la fréquentation des salles de cinéma est toujours en retrait de 18% par rapport à 2019 mais en hausse sensible de près de 40% par rapport à la même période de 2022.

Gaumont n’a pas connaissance d’autres risques et incertitudes pour 2023 mais reste très vigilant quant aux évolutions tant géopolitiques qu’économiques et à leurs répercussions sur ses activités.

Quatre films sont sortis en salles depuis le 1er janvier dont notamment Tirailleurs et Un Homme Heureux qui ont attiré plus d’un million et demi de spectateurs.

Gaumont sortira six films en salles et dix séries d’ici la fin de l’année 2023.

ASSEMBLEE GENERALE





L’Assemblée générale de Gaumont se tiendra le 11 mai 2023.

PROCHAINES DATES DE COMMUNICATION FINANCIERE





Le communiqué sur les résultats semestriels consolidés au 30 juin 2023 sera publié le 7 septembre 2023.

ANNEXE : Chiffre d’affaires consolidé annuel et du second semestre

Chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité (en millions d’euros) 2022 2021 % de variation Production et distribution cinématographique française 75,1 65,6 15% Distribution en salles 11,7 17,1 -32% Ventes en vidéos et VOD 28,1 17,0 66% Ventes à l'export 17,2 15,8 9% Ventes aux chaînes de télévision françaises 13,9 12,1 15% Autres produits d'exploitation (1) 4,2 3,6 16% Production et distribution audiovisuelle 133,3 194,6 -31% Production américaine et Animation jeunesse 73,1 134,5 -46% Production audiovisuelle française et européenne 60,2 60,1 0% Activité immobilière et holding (2) 8,8 4,7 86% Autres produits divers (3) 0,7 1,3 -47% GROUPE GAUMONT 217,9 266,2 -18%











2nd semestre Chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité (en millions d’euros) 2022 2021 % de variation Production et distribution cinématographique française 43,4 42,4 2% Distribution en salles 8,3 13,0 -36% Ventes en vidéos et VOD 18,7 12,2 52% Ventes à l'export 8,3 8,9 -7% Ventes aux chaînes de télévision françaises 5,9 6,3 -6% Autres produits d'exploitation (1) 2,2 2,0 11% Production et distribution audiovisuelle 59,6 150,2 -60% Productions américaines et Animation jeunesse 25,0 115,5 -78% Productions audiovisuelles françaises et européennes 34,6 34,6 0% Activité immobilière et holding (2) 4,6 4,0 16% Autres produits divers (3) 0,3 0,7 -56% GROUPE GAUMONT 107,9 197,2 -45% (1) Produits dérivés, échanges de marchandises pour les salles, édition musicale et activités de GP Archives (2) Dont redevances de marques LCPG (3) Diverses prestations de services rendues à des tiers

