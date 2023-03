Coop Pank AS 2023. aasta veebruari tulemused

English Estonian

Coop Panga 2023. aasta veebruari majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas veebruaris 2300 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 1800 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 152 200-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 68 000-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 27%

Panga klientide hoiuste maht vähenes veebruaris 11 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,51 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kahanesid 15 miljonit ja eraklientide hoiused kasvasid 7 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kahanes 3,6 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 31%.

Panga laenuportfell kasvas veebruaris 12 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 1,32 miljardi euroni. Kodulaenud kasvasid 8 miljonit eurot, ärilaenud 2 miljonit eurot, liising 1 miljonit eurot ja tarbimisfinantseerimine kasvas 1 miljonit eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 33%.

Veebruaris tehti laenude allahindluseid 0,2 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta kahe esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 67% ja tegevuskulud 23%.

Pank teenis veebruaris 2,9 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta kahe esimese kuuga on pank teeninud kokku 5,8 miljonit eurot, mida on 110% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli veebruaris 24,6%, kulu-tulu suhe 43%.





Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:

„Hoolimata sellest, et veebruar oli tavapärasest lühem kuu, kasvas meie uute klientide arv ja aktiivsus hoogsalt. See näitab, et Coop Panga kliendipakkumine kõnetab nii eraisikuid kui ka ettevõtjaid ning suunab neid panka vahetama.

Näeme, et hindade ja euribori kasv on vähendanud tarbijate ja ettevõtete vaba raha ning konkurents hoiustele on jõudsalt kasvanud. Coop Pank on oluliselt tõstnud hoiuse intresse ja pakub praegu kohalikule tähtajalise hoiusele kuni 3,33% aastaintressi, et vähendada välismaiste deposiitide osakaalu ja pakkuda eestimaalaste rahale parimat hinda.

Nõudlus uute laenude järele on tänases majanduskeskkonnas selgelt langenud. Coop Panga laenuportfell kasvas veebruaris 12 miljonit eurot ja suurima osa sellest kasvust moodustasid kodulaenud. Coop Panga laenuportfelli kvaliteet püsib väga hea ja veebruarikuu laenuportfelli provisjonid olid oluliselt alla pikaajalise keskmise taseme.

Coop Panga veebruarikuu puhaskasum oli 2,9 miljonit eurot, omakapitali tootlus 24,6% ja kulu-tulu suhe 43%.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 152 200 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee



Manus