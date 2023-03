English French

Quadient accélère la croissance de ses solutions cloud dans le secteur public avec plus de vingt nouveaux contrats signés en 2022

Paris, le 15 mars 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce une dynamique de croissance durable auprès du secteur public pour ses solutions d'Automatisation Intelligente des Communications, dans les principales régions du monde. Au cours de l'exercice 2022, clos le 31 janvier 2023, plus de 20 nouvelles organisations du secteur public ont choisi les solutions cloud de Quadient pour gérer les communications multicanales avec leurs administrés, ce qui représente près de 10 % de la valeur des nouveaux contrats et une croissance multipliée par dix par rapport à 2021.

Depuis de nombreuses années, Quadient bénéficie de la confiance de nombreuses instances gouvernementales et plus largement du secteur public. En 2022, les solutions cloud de l'entreprise ont été retenues dans plusieurs accords-cadres. Quadient a récemment été listée en tant que fournisseur de solutions cloud dans le nouveau programme G Cloud 13 du gouvernement britannique, tandis que Quadient Impress a été agréée dans la majorité des États américains pour la gestion des communications digitales et physiques des entités publiques avec leurs administrés.

Plus particulièrement, la collaboration avec des partenaires commerciaux et technologiques prestigieux, tels que Daylight, Nagarro et Coexya, a contribué de manière significative à des déploiements auprès d'administrations américaines et européennes, concevant et fournissant des solutions innovantes pour l'expérience utilisateur des employés, des clients et des citoyens.

« Nous sommes ravis que de nombreuses organisations publiques continuent de sélectionner et de s'appuyer sur nos solutions d'automatisation intelligente des communications », a déclaré Chris Hartigan, Directeur des solutions d'automatisation intelligente des communications de Quadient. « Notre engagement à fournir une plateforme cloud sécurisée, en conformité, fiable, évolutive et complète, capable de s'intégrer aux systèmes déjà en place, joue un rôle déterminant dans cette réussite. Nous sommes fiers de soutenir les organisations du secteur public dans leurs parcours de transformation numérique, en les aidant à réduire leurs coûts, être en conformité avec la réglementation, mieux s'engager auprès des administrés et obtenir plus de résultats, avec le support de notre talentueux écosystème de partenaires à l'échelle mondiale ».

Depuis de nombreuses années, les organismes publics s'appuient sur la capacité de Quadient à répondre à un nombre de critères essentiels, notamment :

Sécurité des données : grâce à des dispositifs tels que le cryptage des données, les contrôles d'accès et des audits de sécurité réguliers ;

: grâce à des dispositifs tels que le cryptage des données, les contrôles d'accès et des audits de sécurité réguliers ; Conformité : certificats de conformité et de sécurité intégrés tels que HITRUST v9.1, SOC2 Type 11, HIPAA, RGPD et les normes internationales ISO et GRI, qui s’ajoutent aux scores élevés obtenus auprès d'agences de notation ESG de référence et à une présence parmi les 100 entreprises les plus durables au monde ;

: certificats de conformité et de sécurité intégrés tels que HITRUST v9.1, SOC2 Type 11, HIPAA, RGPD et les normes internationales ISO et GRI, qui s’ajoutent aux scores élevés obtenus auprès d'agences de notation ESG de référence et à une présence parmi les 100 entreprises les plus durables au monde ; Fiabilité et évolutivité : avec les solutions cloud de Quadient, les données sont stockées en toute sécurité et les mises à jour logicielles ne sont plus nécessaires, libérant les équipes informatiques pour des programmes de transformation plus cruciaux ;

: avec les solutions cloud de Quadient, les données sont stockées en toute sécurité et les mises à jour logicielles ne sont plus nécessaires, libérant les équipes informatiques pour des programmes de transformation plus cruciaux ; Assistance : Quadient propose un support, une formation et des ressources sur mesure pour aider les clients pendant la phase d'intégration et dès que nécessaire ;

: Quadient propose un support, une formation et des ressources sur mesure pour aider les clients pendant la phase d'intégration et dès que nécessaire ; Simplicité d'utilisation : les utilisateurs professionnels non techniques peuvent facilement concevoir et diffuser des communications personnalisées, sécurisées et multicanales ;

: les utilisateurs professionnels non techniques peuvent facilement concevoir et diffuser des communications personnalisées, sécurisées et multicanales ; Intégration : intégration transparente des systèmes et processus existants au sein d'une même plateforme cloud, extraction de données à partir de n'importe quelle source et prise en charge des besoins d'évolutivité et de sécurité ;

intégration transparente des systèmes et processus existants au sein d'une même plateforme cloud, extraction de données à partir de n'importe quelle source et prise en charge des besoins d'évolutivité et de sécurité ; Coût : des offres flexibles et évolutives par souscription qui répondent aux exigences des organisations du secteur public, garantissant un retour sur investissement efficace et mesuré.





Les solutions d'Automatisation Intelligente des Communications de Quadient permettent aux organisations et aux entreprises du secteur public de répondre aux évolutions du marché, de la réglementation et de l'expérience client, en transformant leurs flux de communication afin d'offrir des expériences de haut niveau par tous les canaux.

Pour en savoir plus sur la façon dont Quadient soutient le secteur public, rendez-vous sur https://www.quadient.com/fr/secteur-grandes-entreprises/secteur-public.

A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

