Årsrapport 2022

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 16. marts 2023 behandlet og godkendt årsrapporten for 2022.



År 2022 i hovedtræk:

En nettoomsætning på 1.130,1 mio. kr. mod 719,3 mio. kr. sidste år (+57%)

Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 216,7 mio. kr. mod 86,6 mio. kr. sidste år (+150%)

Et resultat før skat på 87,5 mio. kr. mod -47,6 mio. kr. sidste år

Resultat før skat justeret for ikke-ordinære poster er 102,7 mio. kr. og 140,4 mio. kr. højere end sidste år

Et besøgstal på 3.854.000 mod 2.398.000 sidste år (+61%)





”Vi glæder os over Tivolis resultat for 2022. Haven har i årets løb været fyldt med glade gæster, som har fået de klassiske, magiske Tivolioplevelser – såvel som de enestående og spektakulære. Resultatet for 2022 giver et godt fundament for de kommende år. Men de makroøkonomiske udfordringer skaber usikkerhed omkring forbrugeradfærden, og vi foretager samtidig bevidste investeringer i Tivolis forretning, for at udvikle og ruste Tivoli til de kommende år. Det betyder, at der for nuværende forventes et resultat før skat i 2023, som er lavere end i 2022”, udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch



Forventninger til 2023

Tivoli forventer i 2023 at antallet af gæster vil stige med ca. 5 % i forhold til 2022, og forventer at gæsterne fortsat vil benytte Havens mange muligheder. Dog må det forventes, at det gennemsnitlige forbrug pr. gæst vil falde en smule som følge af de aktuelle økonomiske udfordringer. Samtidig bliver Tivoli i 2023 påvirket af stigende omkostninger inden for bl.a. energi. Baseret på ovenstående, og i tråd med fondsbørsmeddelelsen af 17. januar 2023, forventer Tivoli en omsætning i niveauet 1.100 mio. kr. for 2023.

Årets resultat før skat forventes i niveauet 50-70 mio. kr. og er dermed lavere end det realiserede resultat for 2022. Forventningerne til et lavere resultat end i 2022 skyldes som omtalt dels usikkerhed omkring forbrugeradfærden, grundet de makroøkonomiske udfordringer, dels at vi foretager bevidste investeringer i Tivolis forretning, for at udvikle og ruste Tivoli til de kommende år.

Med venlig hilsen

Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør



Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

