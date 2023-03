Bekaert - Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

English Dutch French

Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 9 maart 2023 tot 15 maart 2023

Inkoop van Eigen Aandelen Programma

Op 1 maart 2023 kondigde Bekaert een verderzetting aan van het programma om eigen aandelen in te kopen (het "Programma") voor een bijkomend bedrag tot € 120 miljoen en de onmiddellijke start van de vijfde tranche van het Programma voor een bedrag tot € 30 miljoen. Alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap.



Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 9 maart 2023 tot 15 maart 2023, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 114 559 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de vierde tranche van het Programma gedurende de periode van 9 maart 2023 tot 15 maart 2023:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 9 maart 2023 Euronext Brussels 10 633 44,82 45,18 44,50 476 571 MTF CBOE 6 456 44,82 45,18 44,54 289 358 MTF Turquoise 1 085 44,82 45,18 44,50 48 630 MTF Aquis 2 567 44,82 45,20 44,50 115 053 10 maart 2023 Euronext Brussels 11 386 42,81 43,56 42,40 487 435 MTF CBOE 6 917 42,81 43,42 42,42 296 117 MTF Turquoise 1 098 42,83 43,42 42,46 47 027 MTF Aquis 2 612 42,85 43,46 42,40 111 924 13 maart 2023 Euronext Brussels 11 645 40,72 42,60 39,96 474 184 MTF CBOE 7 071 40,62 42,34 40,04 287 224 MTF Turquoise 1 199 40,60 42,34 40,06 48 679 MTF Aquis 2 687 40,62 42,34 40,04 109 146 14 maart 2023 Euronext Brussels 11 686 41,25 41,56 40,64 482 048 MTF CBOE 7 918 41,27 41,50 40,66 326 776 MTF Turquoise 1 248 41,25 41,50 40,64 51 480 MTF Aquis 2 847 41,28 41,54 40,64 117 524 15 maart 2023 Euronext Brussels 12 763 40,41 41,60 39,72 515 753 MTF CBOE 8 402 40,39 41,58 39,86 339 357 MTF Turquoise 1 324 40,36 41,58 39,86 53 437 MTF Aquis 3 015 40,41 41,58 39,90 121 836 Totaal 114 559 41,90 45,20 39,72 4 799 559

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 2 s eptember 2022 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 22 762 aandelen heeft aangekocht in de periode van 9 maart 2023 tot 15 maart 2023 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 600 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 9 maart 2023 tot 15 maart 2023:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 9 maart 2023 2 400 44,69 44,90 44,50 107 256 10 maart 2023 3 872 43,49 43,68 42,40 168 393 13 maart 2023 9 490 40,73 42,38 39,90 386 528 14 maart 2023 400 40,44 40,44 40,44 16 176 15 maart 2023 6 600 40,11 41,20 39,50 264 726 Totaal 22 762 943 079





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 9 maart 2023 400 45,20 45,20 45,20 18 080 10 maart 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 13 maart 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 14 maart 2023 2 200 41,26 41,40 40,90 90 772 15 maart 2023 1 000 41,55 41,60 41,50 41 550 Totaal 3 600 150 402

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 46 500 aandelen.

Op 15 maart 2023 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 543 312 eigen aandelen aan, of 4,46% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

