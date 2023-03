Bekaert - Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

English Dutch French

Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 16 maart 2023 tot 22 maart 2023

Inkoop van Eigen Aandelen Programma

Op 1 maart 2023 kondigde Bekaert een verderzetting aan van het programma om eigen aandelen in te kopen (het "Programma") voor een bijkomend bedrag tot € 120 miljoen en de onmiddellijke start van de vijfde tranche van het Programma voor een bedrag tot € 30 miljoen. Alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap.



Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 16 maart 2023 tot 22 maart 2023, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 132 130 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de vierde tranche van het Programma gedurende de periode van 16 maart 2023 tot 22 maart 2023:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 16 maart 2023 Euronext Brussels 13 089 38,65 39,98 37,82 505 890 MTF CBOE 8 633 38,69 39,88 37,86 334 011 MTF Turquoise 1 345 38,69 40,08 37,82 52 038 MTF Aquis 3 108 38,87 39,78 37,82 120 808 17 maart 2023 Euronext Brussels 13 897 38,67 39,18 38,36 537 397 MTF CBOE 8 728 38,68 39,16 38,36 337 599 MTF Turquoise 1 385 38,69 39,06 38,50 53 586 MTF Aquis 3 142 38,68 39,08 38,38 121 533 20 maart 2023 Euronext Brussels 13 995 38,90 39,64 37,52 544 406 MTF CBOE 9 336 38,91 39,60 37,50 363 264 MTF Turquoise 1 391 38,91 39,58 37,82 54 124 MTF Aquis 3 297 38,96 39,60 37,58 128 451 21 maart 2023 Euronext Brussels 9 858 40,41 40,70 39,64 398 362 MTF CBOE 8 503 40,44 40,72 39,74 343 861 MTF Turquoise 883 40,44 40,70 39,74 35 709 MTF Aquis 2 306 40,49 40,70 39,74 93 370 22 maart 2023 Euronext Brussels 14 506 40,36 40,54 40,04 585 462 MTF CBOE 9 902 40,35 40,58 40,04 399 546 MTF Turquoise 1 425 40,36 40,52 40,10 57 513 MTF Aquis 3 401 40,36 40,54 40,00 137 264 Totaal 132 130 39,39 40,72 37,50 5 204 194

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 2 s eptember 2022 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 7 900 aandelen heeft aangekocht in de periode van 16 maart 2023 tot 22 maart 2023 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 11 300 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 16 maart 2023 tot 22 maart 2023:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 16 maart 2023 5 900 38,39 39,40 37,80 226 501 17 maart 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 20 maart 2023 2 000 37,87 38,20 37,60 75 740 21 maart 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 22 maart 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 Totaal 7 900 302 241





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 16 maart 2023 1 200 39,87 40,00 39,80 47 844 17 maart 2023 3 000 38,61 39,00 38,40 115 830 20 maart 2023 1 900 39,10 39,48 38,70 74 290 21 maart 2023 4 000 40,15 40,70 39,60 160 600 22 maart 2023 1 200 40,45 40,50 40,40 48 540 Totaal 11 300 447 104

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 43 100 aandelen.

Op 22 maart 2023 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 658 435 eigen aandelen aan, of 4,66% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

