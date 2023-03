FirstFarms A/S belønner 2022-resultat

English Danish

Den samlede ledelse i ind- og udland bliver tilbudt warrants og dermed ret til på et tidspunkt at tegne aktier til en på forhånd aftalt dagskurs.



FirstFarms’ bestyrelse ønsker med tilbuddet om warrants at belønne selskabets ledelse for en stor indsats, der blandt andet har ført til, at selskabet tidligere i dag kunne præsentere 2022-regnskabet - det bedste siden børsnoteringen i 2006 og fremgang for 7. år i træk:

En omsætning på 418 mDKK

Et EBITDA på 147 mDKK

Et EBIT på 96 mDKK

Et resultat før skat på 84 mDKK

”Vi har dygtige ledere i hele organisationen, der har evnet at sikre en høj effektivitet i alle driftsgrene og på alle lokaliteter, således, at vi har øget indtjeningen og indfriet egne krav til fortsat vækst. Målet er at blive en af Europas bedst drevne og mest profitable virksomheder indenfor jordbrug og fødevarer, og det kræver, at vi fastholder, motiverer og yderligere engagerer vores dygtige ledere,” siger bestyrelsesformand Henrik Hougaard.

Bestyrelsen har derfor besluttet at udnytte sin bemyndigelse i selskabets vedtægter § 5.2.D og § 5.2.E til at udstede 56.500 stk. warrants, der hver giver ret til at tegne en aktie á 10 kr. i selskabet. De udstedte warrants giver således ret til samlet at tegne indtil nominelt 565.000 kr. aktier i selskabet. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse.

Udnyttelseskursen for de tildelte warrants er 87,14 kr. pr. aktie a nominelt 10 kr. De udstedte warrants er tildelt vederlagsfrit med 25.000 stk. til selskabets direktør og 31.500 stk. til andre ledere. Kursen er fastlagt ud fra en vurdering af den samlede lønpakke for medarbejderne.

De tildelte warrants kan udnyttes i en periode på 4 uger regnet fra selskabets offentliggørelse af årsrapporten for 1. januar 2026 - 31. december 2026.

Hvis en medarbejder fratræder som bad leaver, bortfalder uudnyttede warrants uden videre, uden at medarbejderen har krav på vederlag og/eller kompensation. Hvis en medarbejder fratræder som good leaver, bevarer medarbejderne retten til de tildelte warrants.

De udstedte warrants anslås at have en samlet markedsværdi på 774.615 kr., svarende til 193.654 kr. pr. år i perioden frem til evt. udnyttelse. Markedsværdien er beregnet ud fra Black-Scholes-modellen med en volatilitet på 15 %, en risikofri rente på 3,0 % p.a. og en aktiekurs på 88,00 kr.

Bestyrelsens beslutning er optaget i pkt. 5.2.D (b) og 5.2.E (a) i selskabets vedtægter med bilag 5.2.D (b) og 5.2.E (a), der indeholder vilkårene for de tildelte warrants.

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside https://www.firstfarms.dk/investor-relations/redegoerelse-for-selskabsledelse eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon 75 86 87 87.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

