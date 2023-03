IBM Cloud Direct Link est maintenant disponible sur Access Marketplace de Cologix

English French

DENVER, 29 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge a annoncé aujourd’hui qu'IBM Cloud Direct Link est désormais disponible sur Access Marketplace de Cologix, l'interconnexion définie par logiciel (SDI) de la société pour le nuage et l’échange de réseau.

La collaboration entre Cologix et IBM offre un accès à IBM Cloud Direct Link aux clients de Cologix à Ashburn, Columbus (via Chicago), Montréal et Toronto via Access Marketplace de Cologix, l'un des échanges d'interconnexion les plus ouverts, flexibles et automatisés sur le marché actuel. Le service Direct Link est facile à utiliser et permet aux clients de connecter leurs environnements sur site aux ressources IBM Cloud via le portail en ligne libre-service de Cologix.

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec IBM Cloud pour offrir aux clients de Cologix la connectivité et la flexibilité améliorées de IBM Cloud Direct Link, tout en offrant un choix multinuage aux entreprises et aux fournisseurs de réseaux », a déclaré Chris Heinrich, chef des revenus de Cologix.

La collaboration de Cologix avec IBM est un avantage pour les clients à la recherche d'un accès rapide aux données et d'une connectivité améliorée en périphérie numérique. « Les clients de Cologix peuvent désormais choisir l'agilité et la connectivité avancée fournies par les services en nuage d'IBM », a déclaré Nick Woodyard, chef de produit - IBM Cloud Direct Link. « IBM Cloud Direct Link est particulièrement bien adapté aux clients disposant de déploiements avec le nuage privé virtuel (VPC) d’IBM ainsi qu'à ceux qui ont des charges de travail hybrides ou inter-fournisseurs, des transferts de données importants ou fréquents et des charges de travail privées ou réglementées. »

IBM Cloud Direct Link offre plusieurs avantages clés aux entreprises clientes, notamment :

Prise en charge de plusieurs nuages privés virtuels (VPCs), avec ou sans accès classique depuis un seul lien direct au sein du même compte

Options « apportez votre propre adresse » (BYOIP) améliorées avec VPC pour créer une connectivité native entre un environnement sur site et IBM Cloud

Prise en charge des connexions à plusieurs comptes IBM Cloud via VPC à partir de Direct Link.

Facturation mesurée, qui offre de la flexibilité et réduit la barrière d'accès à IBM Cloud

« Nous nous efforçons continuellement d'offrir à nos clients des avantages stratégiques alors qu'ils font évoluer leurs infrastructures en nuage, en périphérie numérique », a déclaré Neal Elinski, directeur général du génie logiciel chez Cologix. « Amener les ressources régionales d'IBM Cloud aux clients de Cologix reflète notre engagement continu à offrir à nos clients les meilleures options de connectivité pour répondre à leurs besoins d’affaires. »

Les clients peuvent facilement se connecter aux services IBM Cloud à l'aide de Access Marketplace de Cologix, qui permet aux utilisateurs de sélectionner leurs partenaires d'interconnectivité avec la rapidité, la simplicité et la flexibilité requises pour soutenir la transformation numérique en cours.

Access Marketplace de Cologix est une salle d’interconnexions numérique qui répertorie en évidence chaque fournisseur d'interconnexion par type de connexion et disponibilité géographique et donne aux clients un contrôle complet de leur écosystème d'interconnexion. Les clients bénéficient également de connexions sur demande aux principaux fournisseurs de de services en nuage et désormais à IBM Cloud Direct Link. Access Marketplace de Cologix se développe rapidement pour mettre en valeur le portefeuille de partenaires d'interconnexion de l'entreprise, y compris plus de 700 réseaux, 350 fournisseurs de services en nuage et 30 passerelles d'accès nord-américaines qui composent l'écosystème robuste de Cologix.





Qui est Cologix inc.?

Cologix vous propose des centres de données à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez Cologix ou envoyez un courriel. Suivez Cologix sur LinkedIn and Twitter .

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/38458e32-3b21-45e8-a28b-7ee43074afb8/fr