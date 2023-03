COMPAGNIE LEBON : Résultats annuels 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 29 mars 2023 à 19 h 30

2022 : rebond marqué pour la Compagnie Lebon

Résultat net part du groupe : 12 , 5 M€ (contre 2,5 M€ en 202 1 ) 1 Forte reprise de l’a ctivité hôtelière B onnes performance s du Capital Investissement RNPG par action : 10, 95 €



Actif net réévalué au 31 décembre 2022 : 23 5,4 M€ en hausse de 8, 3 % ANR par action : 200, 70 €

Dividende 2022 proposé de 3,5 0 € par action , en hausse de 40 %

Poursuite de la mise en œuvre des orientations stratégiques





RNPG (M€) (1)

(Résultat Net en Part Groupe) 31.12.2022 31.12.2021 Variation

12.2022/2021 Immobilier 0,2 -0,7 n/a Capital Investissement 7,4 6,4 +16% Total secteur financier 7,6 5,7 +33% Hôtellerie 7,1 -2,1 n/a Thermalisme -0,7 -0,5 n/a Activité patrimoniale -1,5 -0,7 n/a Total secteur exploitation 4,9 -3,2 n/a TOTAL COMPAGNIE LEBON 12,5 2,5 +404% Chiffres issus de la présentation sectorielle des comptes (IFRS 8)





Actif Net Réévalué (M€) 31.12.2022 31.12.2021 Variation

12.2022/2021 Immobilier 41,5 43,5 -5% Capital Investissement 95,1 78,9 +21% Total secteur financier 136,6 122,4 +12% Hôtellerie 138,0 124,1 +11% Thermalisme 17,8 17,3 +3% Activité patrimoniale (dont emprunt corporate) -57,0 -46,3 n/a Total secteur exploitation 98,8 95,1 +4% TOTAL COMPAGNIE LEBON 235,4 217,5 +8,3%

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission.

« Le résultat de l’exercice 2022 est porté par les très belles performances de l’hôtellerie et du secteur financier qui a bénéficié d’une bonne dynamique avec la réalisation de plusieurs cessions et la revalorisation de certaines participations. Dans un contexte économique complexe et incertain, nous avons poursuivi notre feuille de route, avec notamment le développement de la gestion pour compte de tiers, l’accompagnement de PME françaises et le déploiement de la stratégie de co-investissement dans des ETI et de grands groupes internationaux.», indique Philippe Aoun, Directeur général.

Présentation des comptes par secteur d’ activit é (IFRS 8) ( 1)

La Compagnie Lebon présente ses comptes sous le format IFRS 8, ce qui permet d’avoir une lecture directe des comptes des différentes activités, et apporte une meilleure compréhension des résultats par une approche sectorielle.

La Compagnie Lebon réalise un résultat net part du groupe (RNPG) de 12,5 M€, (contre 2,5 M€ en 2021). Le RNPG par action est de 10,95 €. Ces augmentations traduisent les bons résultats de l’hôtellerie et les revalorisations dans le secteur financier.

L’actif net réévalué (ANR) de la Compagnie Lebon ressort à 235,4 M€, en hausse de 8,3 % par rapport à 2021.

L’ANR par action est de 200,70 €, contre 185,39 € en 2021.

Secteur Exploitation : très belle performance de l’hôtellerie

Fort rebond de l’Hôtellerie

Après un début d’exercice 2022 encore marqué par le COVID, l’activité s’est redressée à partir d’avril avec un volume de réservations qui a dépassé le niveau de l’année 2019. Ainsi sur l’ensemble de l’exercice, avec un TO moyen 2022 de 72 % (comparé à 77% en 2019) compensé par une augmentation des prix moyens de 33 %, le chiffre d’affaires dépasse de 19 % celui de 2019, année de référence du secteur. En parallèle, la maîtrise des charges et la reprise progressive du recrutement permettent d’afficher un RNPG en très fort redressement par rapport à 2021.

L’ANR augmente de 11 % sous l’effet du résultat d’exploitation.

Thermalisme : reprise de l’activité après un début de saison tardif

L’activité thermale a été dynamique avec une fréquentation des deux stations thermales en augmentation de 28 % et un chiffre d’affaires en hausse de 43 % sur l’année 2022, même si elle n’arrive pas encore au niveau d’avant COVID. La charge financière liée aux crédits baux, continue d’impacter le résultat net de l’activité.

Activité patrimoniale

Le RNPG de l’activité patrimoniale reflète la charge de l’emprunt corporate dont la 1e tranche a été remboursée en 2022. La variation de l’ANR traduit les différents mouvements de capitaux entre les secteurs.

Dynamisme des métiers d’investissement

Forte contribution du Capital Investissement

L’ensemble du portefeuille a connu des belles performances qui permettent une nouvelle fois au Capital Investissement d’afficher une contribution positive au RNPG de 7,4 M€.

Le RNPG traduit l’augmentation des honoraires de gestion. La croissance de l’ANR est liée à la performance du portefeuille (PMC II, LTC III, Chequers Capital) et à l’investissement de 9 M€ dans le fonds ACI (nouveau segment d’activité en co investissement).

L’année 2022 a été également marquée par le développement de l’activité capital investissement de proximité au service des entrepreneurs à travers le partenariat avec Re-Sources Capital et l’ouverture d’un nouveau bureau en région.

Cessions d’actifs en Immobilier

Paluel-Marmont Valorisation a conclu la cession de plusieurs actifs (dans le portefeuille Straw ainsi que l’immeuble Belgrand). La contribution de l’immobilier ressort à 0,2 M€ sur l’exercice. La légère diminution de l’ANR traduit la distribution de dividende de PMV1.

Perspectives 2023 : une année de développement

Le 1er trimestre confirme la reprise de notre activité mais nous restons prudents étant donné les nombreux facteurs d’incertitudes qui demeurent avec notamment l'augmentation des factures énergétiques, du prix des matières premières et des salaires, une croissance en berne, et une situation géopolitique instable.

Nous poursuivons le travail de valorisation de nos actifs réalisé dans le thermalisme en accentuant les efforts commerciaux, marketing et opérationnels, et en travaillant sur l’optimisation énergétique de nos installations.

De la même manière en hôtellerie, maintenant que les résultats sont présents, nous accentuons les efforts sur la qualité de service et la gestion RH du groupe, en parallèle du travail de fond sur d’importantes rénovations.

L’année 2023 devra aussi nous permettre de confirmer la nouvelle dynamique mise en place en private equity, et de revoir notre positionnement en immobilier pour s’adapter à la nouvelle donne de marché.

Di vidende

Compte tenu de l’amélioration des comptes sur 2022, le Conseil d’administration de Compagnie Lebon proposera à l’Assemblée Générale de voter le versement d’un dividende de 3,50 € par action.

« L’exercice 2022, qui s’est achevé sur des résultats favorables, a été soutenu par une bonne dynamique des activités d’hôtellerie et de capital investissement, et par l’engagement de la Direction Générale et de l’ensemble des équipes de la Compagnie Lebon, que je remercie vivement. L’année 2023 sera une année de développement dans nos métiers d’investissement mais aussi dans nos activités d’exploitation avec l’amorce de plusieurs projets de rénovations » conclut Pascal Paluel-Marmont, Président.

A propos de la Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Growth, est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et s’appuie sur deux pôles complémentaires : les métiers d’exploitation avec l’hôtellerie, le thermalisme et une activité patrimoniale et les métiers d’investissement avec l'immobilier et le capital investissement.

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295

Prochains rendez-vous de communication financière :

Réunion de présentation des résultats annuels 2022 : 30 mars 2023

Assemblée générale annuelle : 24 mai 2023

Publication des résultats semestriels 2023 : : 27 septembre 2023 après fermeture de la bourse

Réunion de présentation des résultats semestriels 2023 : 28 septembre 2023

Contact investisseurs et analystes :

Compagnie Lebon - Anne-Sophie Caux – as.caux@compagnielebon.fr

Contact médias :

Image Sept – Claire Doligez - cdoligez@image7.fr

1 Calcul en IFRS 8. En IFRS (tel que mentionné dans les états financiers primaires), le RNPG (Résultat Net Part du Groupe) s’élève à 10,2 M€ contre 6,8 M€ en 2021.

Pièce jointe