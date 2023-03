HOPSCOTCH GROUPE : Résultats annuels 2022

French English

Paris, le 30 mars 2023

HOPSCOTCH GROUPE

Exercice record en 2022

ROC en croissance de 34%

RNPG de 5,6 millions d’euros

Retour des dividendes

HOPSCOTCH (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des relations publics et de l’événement, présente aujourd’hui ses résultats annuels consolidés au 31 décembre 2022.

En milliers d’euros 2022 2021 Chiffre d’affaires 246 809 153 679 Marge brute (1) 86 148 66 993 Résultat Opérationnel Courant +9 042 +6 753 Résultat Opérationnel +9 359 +8 783 Résultat Net Part du Groupe +5 578 +3 995 Capacité d’autofinancement (2) +10 224 +4 391

(1) La marge brute est déterminée par le chiffre d’affaires diminué des achats externes opérationnels.

(2) Assimilée à EBITDA / après neutralisation de l’effet IFRS 16

Fort rebond de l’exploitation

Comme communiqué précédemment, l’activité du groupe a enregistré un niveau record grâce à la poursuite du rebond des événements, mais aussi grâce à la continuïté de la croissance dans les métiers des Relations Publics et du digital, ainsi que de l’international avec Sopexa. L’intégration des activités Sport acquises et consolidées au second semestre soutient la croissance pour un volume de marge brute de 2,2 millions d’euros.

Avec des conditions d’exploitation bien maîtrisées, le groupe renoue avec des marges bénificiaires favorables : un Résultat Opérationnel Courant de 9,0 millions d’euros pour une marge brute de 86,1 millions d’euros, soit 10,5%. Ces performances sont désormais organiques, et ne doivent pas être comparées avec l’exercice précédent qui bénéficiait encore de mesures de soutien et d’exonérations significatives (plus de 2,5 millions d’euros).

Après charges financières et impôts sur les sociétés, le résultat net consolidé atteint 6,1 millions d’euros, dont 5,6 part du groupe.

Structure financière solide

La trésorerie, de 44 millions d’euros à la clôture, reste stable par rapport à l’an passé. La trésorerie positive dégagée par l’exploitation (10,2 M€) a été notamment utilisée par des remboursement d’emprunts (4,2 M€), le paiement d’IS (2,8 M€) et une variation de BFR défavorable à la clôture (-3,0 M€). La trésorerie a été également utilisée pour le rachat d’actions autocontrôlées (1,2 M€).

Les emprunts bancaires sont de 27,8 millions d’euros. La part du PGE s’élève à 19,1 millions d’euros. La situation financière nette consolidée des dettes s’élève à 16,3 millions d’euros en amélioration de 2,2 millions d’euros par rapport à 2021.

Avec une situation financière nette largement positive, et des capitaux propres de 28 millions d’euros, il sera proposé à l’assemblée générale le versement d’un dividende de 0,50 € par action, qui sera mis en paiement lundi 10 juillet 2023.

Perspectives 2023

Avec la dimension atteinte aujourd’hui Hopscotch ambitionne de former le premier groupe de conseil en communication de dimension mondiale et d’origine européenne, capable de rivaliser de façon innovante avec les plus grands réseaux.

Déjà présent dans plus de 30 pays du monde, et riche d’autant de nationalités différentes, Hopscotch est en pourparlers avec le groupe Vero qui opère les mêmes métiers dans 6 pays d’Asie du Sud Est, et emploie 200 collaborateurs.

Pour gagner en profondeur, Hopscotch se renforce dans des verticales sectorielles telles que le luxe, la mobilité, la santé, ou le food et l’art de vivre.

Grâce à sa structure financière solide, le groupe poursuivra sa stratégie de croissance externe tournée vers l’international, et vers le renforcement dans des secteurs porteurs tels que le tourisme.

Enfin le groupe renforce constamment sa conviction et son savoir RSE : multi-labellisé, dont EcoVadis Platinum (moins de 1% des sociétés évaluées), Hopscotch consacre des ressources croissantes pour développer ses capacités dans ces domaines.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023, le 4 mai 2023, après la fermeture des marchés.

