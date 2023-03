Bekaert - Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

English Dutch French

Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 23 maart 2023 tot 29 maart 2023

Inkoop van Eigen Aandelen Programma

Op 1 maart 2023 kondigde Bekaert een verderzetting aan van het programma om eigen aandelen in te kopen (het "Programma") voor een bijkomend bedrag tot € 120 miljoen en de onmiddellijke start van de vijfde tranche van het Programma voor een bedrag tot € 30 miljoen. Alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap.



Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 23 maart 2023 tot 29 maart 2023, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 106 365 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de vierde tranche van het Programma gedurende de periode van 23 maart 2023 tot 29 maart 2023:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 23 maart 2023 Euronext Brussels 8 495 39,67 40,26 38,98 336 997 MTF CBOE 5 602 39,68 40,26 39,00 222 287 MTF Turquoise 675 39,72 40,58 39,00 26 811 MTF Aquis 1 773 39,69 40,26 39,08 70 370 24 maart 2023 Euronext Brussels 12 159 38,92 39,52 38,54 473 228 MTF CBOE 7 746 38,95 39,54 38,58 301 707 MTF Turquoise 1 176 38,95 39,44 38,56 45 805 MTF Aquis 2 439 38,97 39,56 38,66 95 048 27 maart 2023 Euronext Brussels 13 104 39,72 40,02 39,16 520 491 MTF CBOE 8 994 39,72 40,00 39,18 357 242 MTF Turquoise 1 305 39,76 40,00 39,34 51 887 MTF Aquis 3 137 39,75 40,08 39,24 124 696 28 maart 2023 Euronext Brussels 12 723 40,08 40,34 39,68 509 938 MTF CBOE 9 225 40,08 40,34 39,70 369 738 MTF Turquoise 1 301 40,06 40,28 39,70 52 118 MTF Aquis 2 940 40,08 40,34 39,70 117 835 29 maart 2023 Euronext Brussels 6 570 40,53 40,90 40,20 266 282 MTF CBOE 4 702 40,53 40,90 40,28 190 572 MTF Turquoise 720 40,56 40,88 40,30 29 203 MTF Aquis 1 579 40,57 40,88 40,18 64 060 Totaal 106 365 39,73 40,90 38,54 4 226 315

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 2 s eptember 2022 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 7 001 aandelen heeft aangekocht in de periode van 23 maart 2023 tot 29 maart 2023 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 7 119 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 23 maart 2023 tot 29 maart 2023:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 23 maart 2023 3 000 39,50 40,00 39,00 118 500 24 maart 2023 4 000 39,18 39,60 38,70 156 720 27 maart 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 28 maart 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 29 maart 2023 1 40,20 40,20 40,20 40 Totaal 7 001 275 260





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 23 maart 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 24 maart 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 27 maart 2023 2 200 39,84 40,00 39,60 87 648 28 maart 2023 1 200 40,07 40,20 40,00 48 084 29 maart 2023 3 719 40,69 41,00 40,20 151 326 Totaal 7 119 287 058

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 42 982 aandelen.

Op 29 maart 2023 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 764 682 eigen aandelen aan, of 4,85% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

