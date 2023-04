English French

Communiqué de presse

Vantiva confirme sa participation au refinancement de Technicolor Creative Studios

Paris (France), 3 avril 2023 – Vantiva (Euronext Paris: VANTI; OTCQX: TCLRY)

TCS a annoncé les détails de son refinancement dans un communiqué de presse publié aujourd'hui.

Vantiva confirme sa participation à ce plan à hauteur de 10 millions d'euros par le biais d'une émission d'obligations convertibles, avec une option pour 10 millions d'euros supplémentaires.

Cette opération n’a pas d’impact sur la guidance de la société.

Pour plus de détails sur ce plan de refinancement, veuillez-vous référer au communiqué de presse de TCS.

A propos de Vantiva

Repoussons les Limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI) et sont négociables sous forme d'American Depositary Receipts (ADR) aux États-Unis sur le marché OTC Pink (TCLRY).

Vantiva, auparavant connu sous le nom de Technicolor a son siège social à Paris, en France. C’est une société indépendante et un leader technologique mondial pour la conception, le développement et la fourniture de produits et de solutions innovants. Ceux-ci connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment, que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la chaîne d'approvisionnement en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par les entreprises leaders de divers secteurs verticaux, notamment les fournisseurs de services réseau, les sociétés de logiciels et les créateurs de jeux vidéo depuis plus de 25 ans. Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de durabilité dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.vantiva.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

