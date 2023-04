HOPSCOTCH GROUPE renforce son offre dans l’Influence et les content creators Gen Z, en prenant une participation dans l’agence AD CREW

Communiqué de presse

Paris, le 5 avril 2023

Le Groupe HOPSCOTCH renforce son offre dans l’Influence et les content creators Gen Z, en prenant une participation dans l’agence AD CREW.

Le Groupe international de communication HOPSCOTCH soutient sa politique de croissance et de diversification actives avec cette prise de participation dans l'agence spécialisée en marketing d’influence AD CREW.

Fondée en 2017, l’agence AD CREW est née de la rencontre de deux femmes entrepreneures, Jessica Cohen Bouaziz et Maud Lejeune. L’agence, rapidement devenue référente en marketing d’influence au service des marques, se spécialise dans la mise en œuvre de stratégies digitales RP et stratégies d’influence sur les réseaux sociaux.

AD CREW dispose d’un carnet d’adresses unique avec un réseau de près 15 000 influenceurs dans 10 pays

L’agence a par ailleurs noué un partenariat exclusif avec 34 créateurs de contenu sur Youtube, Instagram et TikTok.

Depuis sa création, AD CREW s’est spécialisée dans le marketing d’influence et la communication digitale avec l’objectif d’accompagner les marques dans le développement de leur communication et de leur chiffre d’affaires par le biais de campagnes digitales stratégiques ciblées, notamment auprès des plus jeunes générations.

L’agence défend depuis ses débuts une influence responsable et prône des valeurs d’inclusivité, d’éco-responsabilité et de diversité. Elle ne travaille par ailleurs qu’avec des créateurs qui ont obtenu le Certificat de l’Influence Responsable, délivré par l’ARPP.

Cette prise de participation de 49% avec une option sur la majorité va permettre au Groupe HOPSCOTCH de renforcer son offre en marketing d’Influence, portée par l’agence heaven, pionnière dans les domaines du social media et de l’influence en France depuis plus de 20 ans, et par les agences de relations publics du groupe.

En s’associant à ces acteurs de référence sur le marché, AD CREW a pour ambition d’accélérer son développement, local et international, notamment par la création de synergies commerciales avec les autres entités du Groupe.

“Nous sommes ravies de rejoindre Hopscotch et leurs équipes expertes, pour accélérer notre développement, notamment à l’international. Les synergies possibles avec l’ensemble des métiers du groupe et la qualité de nos échanges, nous ont convaincues de la pertinence de ce rapprochement.” déclarent Maud Lejeune et Jessica Bouaziz, fondatrices de AD Crew.

“Depuis toujours, nous avons à cœur d’accueillir les meilleurs talents, entrepreneuses et entrepreneurs, pour développer le capital relationnel de nos clients. Nous continuons ainsi de renforcer notre offre en matière de marketing d’Influence, notamment auprès des plus jeunes populations, très sensibles aux créateurs de contenus.” déclare Frédéric Bedin, Président du Directoire HOPSCOTCH Groupe.

À propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, influence, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille, à Marseille et à l’international plus de 800 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe / Sport), et d’agences spécialisées : heaven, Human to Human, Le Public Système Cinéma, Le Public Système PR, Sagarmatha et Sopexa

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 34 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention partout dans le monde.

Côté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe a représenté, en 2021, un volume d’affaires de 153,7 millions € et 66,9 millions € de marge brute.

À propos de AD Crew

AD CREW est née de la rencontre de deux femmes entrepreneures en 2017.

Collaborant ensemble lors d’une opération de communication sur le marché américain et réalisant qu’elles partagent les mêmes valeurs, elles décident de monter dans la foulée leur propre agence de stratégie digitale.

Leur force, leur détermination ainsi que leur complémentarité ont fait de ce challenge une vraie réussite puisque que l’agence a su s’imposer comme un des leaders sur le marché en très peu de temps. Titulaire d’un BTS communication (EFFICOM Paris) puis d’une licence en marketing de la mode et du luxe obtenue en 2011, Jessica Cohen Bouaziz multiplie les expériences au sein des plus grands bureaux RP parisiens avant de devenir la nouvelle attachée de presse de la marque ELEVEN PARIS. Après 8 années passées au sein de la marque et forte d’un carnet de contacts très fourni, elle décide alors de se lancer dans l’univers du digital.

Maud est une serial entrepreneur : après 5 ans d’études et diplômée de L’Instituto Europeo Di Design de Madrid en 2010, elle lance une marque de prêt-à-porter féminin « Passé Composé Paris » qui connaîtra un franc succès. Forte de cette expérience, elle se dirige ensuite dans la communication aux prémices des réseaux sociaux.

