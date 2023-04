Bekaert - Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

English Dutch French

Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 30 maart 2023 tot 5 april 2023

Inkoop van Eigen Aandelen Programma

Op 1 maart 2023 kondigde Bekaert een verderzetting aan van het programma om eigen aandelen in te kopen (het "Programma") voor een bijkomend bedrag tot € 120 miljoen en de onmiddellijke start van de vijfde tranche van het Programma voor een bedrag tot € 30 miljoen. Alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap.



Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 30 maart 2023 tot 5 april 2023, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 99 483 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de vierde tranche van het Programma gedurende de periode van 30 maart 2023 tot 5 april 2023:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 30 maart 2023 Euronext Brussels 10 253 41,55 41,72 41,26 426 012 MTF CBOE 7 128 41,56 41,72 41,18 296 240 MTF Turquoise 1 090 41,56 41,72 41,24 45 300 MTF Aquis 2 442 41,55 41,78 41,22 101 465 31 maart 2023 Euronext Brussels 10 354 41,82 42,10 41,50 433 004 MTF CBOE 7 123 41,82 42,02 41,54 297 884 MTF Turquoise 1 147 41,81 42,02 41,56 47 956 MTF Aquis 2 331 41,82 42,06 41,50 97 482 3 april 2023 Euronext Brussels 11 748 41,37 41,58 41,20 486 015 MTF CBOE 7 143 41,36 41,54 41,18 295 434 MTF Turquoise 1 036 41,37 41,48 41,20 42 859 MTF Aquis 1 931 41,37 41,52 41,20 79 885 4 april 2023 Euronext Brussels 7 110 41,44 41,78 41,26 294 638 MTF CBOE 4 639 41,41 41,58 41,26 192 101 MTF Turquoise 923 41,44 41,72 41,28 38 249 MTF Aquis 1 686 41,42 41,62 41,28 69 834 5 april 2023 Euronext Brussels 10 149 41,06 41,40 40,70 416 718 MTF CBOE 7 595 41,06 41,36 40,66 311 851 MTF Turquoise 1 123 41,10 41,36 40,96 46 155 MTF Aquis 2 532 41,11 41,36 40,88 104 091 Totaal 99 483 41,45 42,10 40,66 4 123 173

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 2 s eptember 2022 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 700 aandelen heeft aangekocht in de periode van 30 maart 2023 tot 5 april 2023 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 800 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 30 maart 2023 tot 5 april 2023:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 30 maart 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 31 maart 2023 800 41,70 41,80 41,60 33 360 3 april 2023 2 400 41,35 41,50 41,20 99 240 4 april 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 5 april 2023 2 500 40,79 41,10 40,58 101 975 Totaal 5 700 234 575





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 30 maart 2023 2 200 41,40 41,60 41,00 91 080 31 maart 2023 1 600 41,93 42,00 41,80 67 088 3 april 2023 0 0,00 0,00 0,00 0 4 april 2023 1 600 41,66 41,80 41,44 66 656 5 april 2023 400 41,30 41,30 41,30 16 520 Totaal 5 800 241 344

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 42 882 aandelen.

Op 5 april 2023 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 856 323 eigen aandelen aan, of 5,01% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage