11 April 2023

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 6 April 2023 it had purchased a total of 174,366 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 174,366 Highest price paid (per ordinary share) £4.7360 Lowest price paid (per ordinary share) £4.6520 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.7038

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 428,663,482 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 428,663,482.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:27:21 GBp 867 472.00 XLON xHa9nHmpTq2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:27:08 GBp 948 472.20 XLON xHa9nHmpTuT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:26:26 GBp 183 472.20 XLON xHa9nHmpQcP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:26:26 GBp 1 472.20 XLON xHa9nHmpQcR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:26:26 GBp 948 472.00 XLON xHa9nHmpQXq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:22:39 GBp 326 472.20 XLON xHa9nHmpP2q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:22:39 GBp 1,545 472.20 XLON xHa9nHmpP27 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:22:35 GBp 176 472.80 XLON xHa9nHmpPFd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:22:28 GBp 167 472.80 XLON xHa9nHmpPMb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:22:28 GBp 7 472.80 XLON xHa9nHmpPMd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:22:21 GBp 179 472.80 XLON xHa9nHmpPTR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:22:14 GBp 177 472.80 XLON xHa9nHmpPO4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:22:07 GBp 170 472.80 XLON xHa9nHmp6fy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:22:00 GBp 184 472.80 XLON xHa9nHmp6sh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:21:53 GBp 133 472.80 XLON xHa9nHmp6zu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:21:53 GBp 37 472.80 XLON xHa9nHmp6zw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:21:46 GBp 179 472.80 XLON xHa9nHmp65u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:21:39 GBp 178 472.80 XLON xHa9nHmp620 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:21:32 GBp 174 472.80 XLON xHa9nHmp6Eg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:21:25 GBp 176 472.80 XLON xHa9nHmp6KJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:21:18 GBp 164 472.80 XLON xHa9nHmp6Gf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:20:23 GBp 1,641 472.40 XLON xHa9nHmp789 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:18:02 GBp 1,116 472.20 XLON xHa9nHmp5Yd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:18:02 GBp 245 472.20 XLON xHa9nHmp5Yf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:18:02 GBp 927 472.20 XLON xHa9nHmp5Yh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:18:02 GBp 850 472.20 XLON xHa9nHmp5Yj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:18:02 GBp 357 472.20 XLON xHa9nHmp5Yl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:18:02 GBp 872 472.00 XLON xHa9nHmp5Yo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:11:02 GBp 306 471.80 XLON xHa9nHmp1jM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:10:21 GBp 357 471.80 XLON xHa9nHmp15z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:10:03 GBp 172 472.00 XLON xHa9nHmp1Lp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:09:37 GBp 23 472.00 XLON xHa9nHmpEbM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:09:37 GBp 189 472.00 XLON xHa9nHmpEbO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:08:05 GBp 189 471.40 XLON xHa9nHmpERQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:08:05 GBp 190 471.40 XLON xHa9nHmpERS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:08:00 GBp 37 471.60 XLON xHa9nHmpFZ@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:08:00 GBp 900 471.60 XLON xHa9nHmpFZ0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:07:59 GBp 576 471.60 XLON xHa9nHmpFYa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:07:59 GBp 225 471.60 XLON xHa9nHmpFYY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:02:03 GBp 327 471.20 XLON xHa9nHmpBh1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:02:03 GBp 900 471.20 XLON xHa9nHmpBh3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:01:43 GBp 403 471.40 XLON xHa9nHmpBwU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 16:01:43 GBp 317 471.40 XLON xHa9nHmpB5W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:57:02 GBp 214 470.80 XLON xHa9nHmisxX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:57:02 GBp 237 470.80 XLON xHa9nHmisxa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:57:02 GBp 21 470.80 XLON xHa9nHmisxc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:57:02 GBp 613 470.80 XLON xHa9nHmisxe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:56:19 GBp 31 471.00 XLON xHa9nHmisSr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:55:58 GBp 302 471.40 XLON xHa9nHmitYN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:55:58 GBp 160 471.40 XLON xHa9nHmitYT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:50:40 GBp 250 470.60 XLON xHa9nHmiodJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:50:03 GBp 725 470.80 XLON xHa9nHmiooT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:50:03 GBp 900 470.80 XLON xHa9nHmiooV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:50:03 GBp 42 470.60 XLON xHa9nHmiozc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:50:03 GBp 635 470.60 XLON xHa9nHmioze OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:43:41 GBp 201 470.40 XLON xHa9nHmi@s$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:43:02 GBp 306 470.40 XLON xHa9nHmi@8L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:42:21 GBp 51 470.60 XLON xHa9nHmi$cP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:42:20 GBp 300 470.60 XLON xHa9nHmi$Xa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:41:03 GBp 351 470.60 XLON xHa9nHmi$RO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:39:38 GBp 574 470.80 XLON xHa9nHmiyVy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:39:38 GBp 19 470.80 XLON xHa9nHmiyVG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:39:38 GBp 191 470.80 XLON xHa9nHmiyVI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:39:27 GBp 316 470.80 XLON xHa9nHmizdA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:34:03 GBp 121 471.20 XLON xHa9nHmiuoP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:34:03 GBp 300 471.20 XLON xHa9nHmiuoR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:34:03 GBp 642 471.40 XLON xHa9nHmiuoT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:34:03 GBp 318 471.40 XLON xHa9nHmiuzb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:34:03 GBp 922 471.60 XLON xHa9nHmiuzd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:33:39 GBp 30 471.80 XLON xHa9nHmiu3R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:33:39 GBp 136 471.80 XLON xHa9nHmiu3T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:32:57 GBp 427 471.80 XLON xHa9nHmiuRp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:32:47 GBp 160 471.80 XLON xHa9nHmivZ5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:32:21 GBp 160 471.80 XLON xHa9nHmivqD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:31:55 GBp 160 471.80 XLON xHa9nHmiv4H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:30:10 GBp 73 471.40 XLON xHa9nHmic4o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:27:02 GBp 338 471.60 XLON xHa9nHmia7b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:26:19 GBp 4 471.60 XLON xHa9nHmiaOV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:26:19 GBp 142 471.60 XLON xHa9nHmiaRX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:26:19 GBp 91 471.60 XLON xHa9nHmiaRZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:26:02 GBp 732 471.80 XLON xHa9nHmibZD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:26:02 GBp 2 471.80 XLON xHa9nHmibZF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:25:02 GBp 306 471.80 XLON xHa9nHmibET OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:22:19 GBp 144 471.80 XLON xHa9nHmiZrY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:21:20 GBp 20 471.80 XLON xHa9nHmiZNu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:21:19 GBp 613 472.00 XLON xHa9nHmiZNS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:21:19 GBp 348 472.00 XLON xHa9nHmiZMZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:21:19 GBp 751 472.20 XLON xHa9nHmiZMb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:19:03 GBp 306 471.80 XLON xHa9nHmiXeX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:18:02 GBp 125 471.80 XLON xHa9nHmiXVV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:18:01 GBp 756 471.80 XLON xHa9nHmiXU6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:12:58 GBp 736 471.80 XLON xHa9nHmijnj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:11:53 GBp 214 472.20 XLON xHa9nHmigbn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:11:03 GBp 306 472.00 XLON xHa9nHmig2b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:11:03 GBp 229 472.00 XLON xHa9nHmig2Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:10:02 GBp 976 472.20 XLON xHa9nHmihgq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:10:02 GBp 196 472.60 XLON xHa9nHmihgA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:07:57 GBp 1,373 472.60 XLON xHa9nHmie0O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:07:57 GBp 315 472.40 XLON xHa9nHmie3g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:07:57 GBp 245 472.20 XLON xHa9nHmie3i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:07:57 GBp 178 472.60 XLON xHa9nHmie3r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:07:57 GBp 591 473.00 XLON xHa9nHmie3t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:07:57 GBp 266 472.80 XLON xHa9nHmie3v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:05:02 GBp 321 473.20 XLON xHa9nHmiNb9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:05:02 GBp 258 473.20 XLON xHa9nHmiNbB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:01:03 GBp 411 473.20 XLON xHa9nHmiLVp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 15:01:03 GBp 589 473.40 XLON xHa9nHmiLVr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:59:16 GBp 308 473.20 XLON xHa9nHmiJf1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:55:29 GBp 279 472.40 XLON xHa9nHmiHwX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:55:29 GBp 11 472.40 XLON xHa9nHmiHwZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:55:28 GBp 300 472.40 XLON xHa9nHmiHwy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:55:02 GBp 7 472.40 XLON xHa9nHmiHNK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:55:02 GBp 329 472.40 XLON xHa9nHmiHNM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:55:02 GBp 300 472.40 XLON xHa9nHmiHNO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:55:02 GBp 357 472.40 XLON xHa9nHmiHNQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:54:39 GBp 187 472.40 XLON xHa9nHmiUXr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:53:17 GBp 218 472.60 XLON xHa9nHmiVbq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:53:17 GBp 308 472.60 XLON xHa9nHmiVbv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:53:02 GBp 1 472.60 XLON xHa9nHmiVjI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:53:02 GBp 441 472.60 XLON xHa9nHmiVjK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:51:17 GBp 210 472.80 XLON xHa9nHmiSzd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:51:17 GBp 82 472.80 XLON xHa9nHmiSzf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:51:17 GBp 10 472.80 XLON xHa9nHmiSz0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:49:03 GBp 759 472.60 XLON xHa9nHmiTTG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:49:03 GBp 28 472.40 XLON xHa9nHmiTTN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:48:47 GBp 655 472.60 XLON xHa9nHmiQiX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:42:46 GBp 1,018 472.60 XLON xHa9nHmiPSv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:41:29 GBp 738 472.40 XLON xHa9nHmi6Sh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:40:03 GBp 357 472.40 XLON xHa9nHmi7P2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:39:39 GBp 617 472.60 XLON xHa9nHmi4kr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:39:39 GBp 218 472.60 XLON xHa9nHmi4kt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:38:34 GBp 364 473.00 XLON xHa9nHmi5Xg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:38:34 GBp 160 473.00 XLON xHa9nHmi5XP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:38:34 GBp 181 473.00 XLON xHa9nHmi5WI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:38:34 GBp 300 473.00 XLON xHa9nHmi5WK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:38:34 GBp 122 473.00 XLON xHa9nHmi5WM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:38:34 GBp 480 473.00 XLON xHa9nHmi5Z1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:38:34 GBp 134 473.00 XLON xHa9nHmi5Z3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:32:53 GBp 324 472.20 XLON xHa9nHmi1vi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:32:53 GBp 539 472.40 XLON xHa9nHmi1vk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:32:53 GBp 1,229 472.60 XLON xHa9nHmi1vm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:32:03 GBp 310 472.80 XLON xHa9nHmiEoy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:32:00 GBp 642 472.80 XLON xHa9nHmiE@z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:31:20 GBp 591 472.80 XLON xHa9nHmiEUX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:31:20 GBp 300 472.80 XLON xHa9nHmiEUZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:31:20 GBp 50 472.80 XLON xHa9nHmiEUb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:29:46 GBp 276 472.60 XLON xHa9nHmiCvJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:26:00 GBp 163 473.20 XLON xHa9nHmiAth OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:26:00 GBp 810 473.20 XLON xHa9nHmiAtz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:25:00 GBp 1,632 473.20 XLON xHa9nHmiABP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:25:00 GBp 17 473.20 XLON xHa9nHmiABR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:25:00 GBp 160 473.20 XLON xHa9nHmiABT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:24:52 GBp 183 472.60 XLON xHa9nHmiAKO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:17:39 GBp 161 473.00 XLON xHa9nHmjtam OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:17:39 GBp 950 473.00 XLON xHa9nHmjtao OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:17:39 GBp 136 472.80 XLON xHa9nHmjtav OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:17:39 GBp 600 472.80 XLON xHa9nHmjtax OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:17:39 GBp 154 472.80 XLON xHa9nHmjtaz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:13:11 GBp 183 473.00 XLON xHa9nHmjrH1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:13:08 GBp 167 473.20 XLON xHa9nHmjrG7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:13:08 GBp 228 473.20 XLON xHa9nHmjrG9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:13:03 GBp 434 473.40 XLON xHa9nHmjrSD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:13:03 GBp 528 473.40 XLON xHa9nHmjrSF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:12:47 GBp 214 473.60 XLON xHa9nHmjoWq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:11:04 GBp 597 473.60 XLON xHa9nHmjoQ$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:11:04 GBp 603 473.60 XLON xHa9nHmjoQM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:11:04 GBp 449 473.60 XLON xHa9nHmjpbf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:11:04 GBp 284 473.60 XLON xHa9nHmjpbh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:11:04 GBp 244 473.60 XLON xHa9nHmjpbj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:11:04 GBp 850 473.60 XLON xHa9nHmjpbl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:11:04 GBp 350 473.60 XLON xHa9nHmjpbn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:11:04 GBp 347 473.60 XLON xHa9nHmjpbp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:11:04 GBp 850 473.60 XLON xHa9nHmjpbr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:11:04 GBp 928 473.20 XLON xHa9nHmjpbu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:08:00 GBp 300 473.20 XLON xHa9nHmjmMP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:08:00 GBp 300 473.20 XLON xHa9nHmjmMR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:02:40 GBp 241 472.80 XLON xHa9nHmjydC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:02:40 GBp 224 472.80 XLON xHa9nHmjydE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:02:40 GBp 850 472.60 XLON xHa9nHmjycb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:02:40 GBp 65 472.80 XLON xHa9nHmjycZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 14:02:40 GBp 914 472.40 XLON xHa9nHmjyce OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:56:19 GBp 160 471.80 XLON xHa9nHmjuh@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:56:19 GBp 483 471.80 XLON xHa9nHmjuhy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:55:22 GBp 95 472.00 XLON xHa9nHmjuGM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:55:22 GBp 100 472.00 XLON xHa9nHmjuGO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:50:40 GBp 636 471.80 XLON xHa9nHmjdFm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:50:40 GBp 114 471.80 XLON xHa9nHmjdFo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:47:08 GBp 838 471.80 XLON xHa9nHmjbL8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:32:04 GBp 510 471.00 XLON xHa9nHmjjJN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:32:04 GBp 37 471.00 XLON xHa9nHmjjJP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:32:04 GBp 227 471.00 XLON xHa9nHmjjJR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:29:37 GBp 532 470.20 XLON xHa9nHmjhze OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:24:39 GBp 360 470.40 XLON xHa9nHmjfsv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:24:39 GBp 250 470.40 XLON xHa9nHmjfsy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:22:03 GBp 42 470.40 XLON xHa9nHmjM2J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:22:01 GBp 18 470.40 XLON xHa9nHmjMD@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:18:25 GBp 142 471.00 XLON xHa9nHmjNQ1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:18:25 GBp 199 471.20 XLON xHa9nHmjNQE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:18:25 GBp 214 471.40 XLON xHa9nHmjNQR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:17:59 GBp 492 471.40 XLON xHa9nHmjKWl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:17:59 GBp 16 471.40 XLON xHa9nHmjKWm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:17:54 GBp 214 471.60 XLON xHa9nHmjKZq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:17:42 GBp 190 471.60 XLON xHa9nHmjKih OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:17:02 GBp 217 471.80 XLON xHa9nHmjKz6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:17:02 GBp 364 471.80 XLON xHa9nHmjKz8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:17:02 GBp 639 471.80 XLON xHa9nHmjKzA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:11:56 GBp 168 472.00 XLON xHa9nHmjIX8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:11:56 GBp 580 471.60 XLON xHa9nHmjIXF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:11:56 GBp 300 471.60 XLON xHa9nHmjIXH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:11:56 GBp 300 471.60 XLON xHa9nHmjIXJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:07:14 GBp 63 470.20 XLON xHa9nHmjJHy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:07:14 GBp 298 470.60 XLON xHa9nHmjJH1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:07:14 GBp 755 470.60 XLON xHa9nHmjJH3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:07:14 GBp 224 470.60 XLON xHa9nHmjJH5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:07:14 GBp 1,780 470.60 XLON xHa9nHmjJHL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:07:14 GBp 48 470.60 XLON xHa9nHmjJHN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:07:14 GBp 176 470.60 XLON xHa9nHmjJGu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:07:14 GBp 170 470.60 XLON xHa9nHmjJG5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:07:14 GBp 103 470.80 XLON xHa9nHmjJGJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:07:14 GBp 207 470.80 XLON xHa9nHmjJGL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 13:07:14 GBp 39 470.80 XLON xHa9nHmjJGN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:57:56 GBp 3 469.40 XLON xHa9nHmjVoa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:57:29 GBp 435 468.80 XLON xHa9nHmjV6$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:45:59 GBp 382 468.00 XLON xHa9nHmjRyG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:45:31 GBp 287 468.20 XLON xHa9nHmjR66 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:45:31 GBp 245 468.20 XLON xHa9nHmjR68 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:41:46 GBp 6 468.40 XLON xHa9nHmjO1H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:41:38 GBp 2 468.40 XLON xHa9nHmjO2A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:41:38 GBp 70 468.60 XLON xHa9nHmjO2J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:41:38 GBp 199 468.60 XLON xHa9nHmjO2L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:41:35 GBp 247 468.80 XLON xHa9nHmjODV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:39:42 GBp 201 469.20 XLON xHa9nHmjPmX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:39:37 GBp 263 469.40 XLON xHa9nHmjPp@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:39:37 GBp 124 469.40 XLON xHa9nHmjPpy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:39:37 GBp 200 469.60 XLON xHa9nHmjPp0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:39:37 GBp 71 469.60 XLON xHa9nHmjPp2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:39:37 GBp 133 469.60 XLON xHa9nHmjPp4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:39:37 GBp 300 469.60 XLON xHa9nHmjPp6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:39:37 GBp 166 469.60 XLON xHa9nHmjPp8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:34:35 GBp 577 469.80 XLON xHa9nHmj6HM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:34:33 GBp 1,062 469.80 XLON xHa9nHmj6Jc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:33:47 GBp 210 469.80 XLON xHa9nHmj7WC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:33:47 GBp 4 469.80 XLON xHa9nHmj7WJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:33:46 GBp 277 469.80 XLON xHa9nHmj7WM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:33:46 GBp 300 469.80 XLON xHa9nHmj7WO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:33:46 GBp 68 469.80 XLON xHa9nHmj7WQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:33:46 GBp 16 469.80 XLON xHa9nHmj7WS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:26:19 GBp 850 469.80 XLON xHa9nHmj5pB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:26:19 GBp 168 469.80 XLON xHa9nHmj5pD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:18:26 GBp 312 470.00 XLON xHa9nHmj3LP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:18:02 GBp 473 470.20 XLON xHa9nHmj3Jh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:18:02 GBp 227 470.20 XLON xHa9nHmj3Jj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 303 470.80 XLON xHa9nHmj3PL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 188 470.80 XLON xHa9nHmj3PN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 356 470.80 XLON xHa9nHmj3PP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 341 470.80 XLON xHa9nHmj3PR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 202 470.80 XLON xHa9nHmj3PT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 1,778 470.80 XLON xHa9nHmj3On OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 376 470.80 XLON xHa9nHmj3Op OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 163 470.80 XLON xHa9nHmj3Ri OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 1,606 470.80 XLON xHa9nHmj3Re OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 106 470.80 XLON xHa9nHmj3Rg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 163 470.80 XLON xHa9nHmj3Rk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 151 470.80 XLON xHa9nHmj3Rm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 202 470.80 XLON xHa9nHmj3Ro OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 205 470.80 XLON xHa9nHmj3Rq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 304 470.40 XLON xHa9nHmj3R4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 326 470.80 XLON xHa9nHmj3R6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 950 470.80 XLON xHa9nHmj3R8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 300 470.60 XLON xHa9nHmj3RI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 154 470.60 XLON xHa9nHmj3RG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:17:35 GBp 242 470.60 XLON xHa9nHmj3RK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:14:39 GBp 202 470.40 XLON xHa9nHmj0NW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:08:49 GBp 884 470.60 XLON xHa9nHmjE6R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:08:49 GBp 666 470.40 XLON xHa9nHmjE6U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:08:20 GBp 211 470.60 XLON xHa9nHmjEEU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:07:59 GBp 669 470.60 XLON xHa9nHmjEGJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:07:59 GBp 239 470.80 XLON xHa9nHmjEGS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:07:59 GBp 415 470.80 XLON xHa9nHmjEGU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:00:12 GBp 208 471.00 XLON xHa9nHmjDAj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 12:00:11 GBp 6 471.00 XLON xHa9nHmjDAn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:50:20 GBp 187 470.80 XLON xHa9nHmj9E0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:48:45 GBp 314 470.20 XLON xHa9nHmks$a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:48:45 GBp 275 470.20 XLON xHa9nHmks$c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:36:48 GBp 883 470.60 XLON xHa9nHmkoOd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:20:07 GBp 226 469.00 XLON xHa9nHmkyGX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:20:07 GBp 810 469.00 XLON xHa9nHmkyGh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:14:56 GBp 539 469.00 XLON xHa9nHmkxOQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:14:06 GBp 9 468.80 XLON xHa9nHmkuyY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:13:39 GBp 6 469.00 XLON xHa9nHmku81 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:13:39 GBp 816 469.00 XLON xHa9nHmku85 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:12:22 GBp 580 469.00 XLON xHa9nHmkv1H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:09:39 GBp 302 468.80 XLON xHa9nHmkdXD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:09:39 GBp 38 468.80 XLON xHa9nHmkdXF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:07:31 GBp 161 469.20 XLON xHa9nHmka$u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:07:28 GBp 236 469.20 XLON xHa9nHmka@4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:07:12 GBp 374 469.60 XLON xHa9nHmka4X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:07:12 GBp 856 469.80 XLON xHa9nHmka4Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:07:12 GBp 225 469.40 XLON xHa9nHmka5V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:01:46 GBp 192 470.00 XLON xHa9nHmkZZ6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:01:46 GBp 300 470.00 XLON xHa9nHmkZZ8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:01:19 GBp 253 470.00 XLON xHa9nHmkZ$m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:01:19 GBp 333 470.20 XLON xHa9nHmkZ$o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:01:19 GBp 4 470.60 XLON xHa9nHmkZ$1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:01:19 GBp 252 470.60 XLON xHa9nHmkZ$3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:01:19 GBp 335 470.60 XLON xHa9nHmkZ$5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 11:01:19 GBp 626 470.40 XLON xHa9nHmkZ$8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:57:01 GBp 220 470.60 XLON xHa9nHmkX5d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:57:01 GBp 45 470.60 XLON xHa9nHmkX5f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:57:01 GBp 126 470.60 XLON xHa9nHmkX5h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:57:01 GBp 16 470.60 XLON xHa9nHmkX5j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:56:03 GBp 160 470.60 XLON xHa9nHmkXUj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:55:03 GBp 98 470.60 XLON xHa9nHmkkwa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:55:03 GBp 288 470.60 XLON xHa9nHmkkwc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:55:03 GBp 13 470.60 XLON xHa9nHmkkwe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:54:04 GBp 179 470.60 XLON xHa9nHmkkG4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:52 GBp 867 470.20 XLON xHa9nHmklS9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:52 GBp 64 470.20 XLON xHa9nHmklSB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 3,348 470.20 XLON xHa9nHmklSM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 646 470.20 XLON xHa9nHmklSO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 646 470.20 XLON xHa9nHmklSQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 300 470.20 XLON xHa9nHmklSS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 646 470.20 XLON xHa9nHmklSU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 300 470.20 XLON xHa9nHmklVW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 300 470.20 XLON xHa9nHmklVY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 900 470.20 XLON xHa9nHmklVa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 2,400 470.20 XLON xHa9nHmklVc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 262 470.20 XLON xHa9nHmklVe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 528 470.20 XLON xHa9nHmklVg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 1,245 470.20 XLON xHa9nHmklVi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 311 470.20 XLON xHa9nHmklVk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 649 470.20 XLON xHa9nHmklVm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 300 470.20 XLON xHa9nHmklVo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 900 470.20 XLON xHa9nHmklVq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 64 470.20 XLON xHa9nHmklVs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:51:51 GBp 272 470.20 XLON xHa9nHmklV@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:48:38 GBp 166 469.40 XLON xHa9nHmkjUB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:47:52 GBp 1,299 469.60 XLON xHa9nHmkgo9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:47:52 GBp 372 469.60 XLON xHa9nHmkgoB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:47:52 GBp 372 469.60 XLON xHa9nHmkgoD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:47:52 GBp 300 469.60 XLON xHa9nHmkgoF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:47:52 GBp 372 469.60 XLON xHa9nHmkgoH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:47:52 GBp 300 469.60 XLON xHa9nHmkgoJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:47:52 GBp 300 469.60 XLON xHa9nHmkgoL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:47:52 GBp 792 469.60 XLON xHa9nHmkgoN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:47:52 GBp 38 469.60 XLON xHa9nHmkgoP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:43:24 GBp 104 468.20 XLON xHa9nHmkeHR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:40:04 GBp 193 468.20 XLON xHa9nHmkMqx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:38:24 GBp 204 468.40 XLON xHa9nHmkMRg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:36:44 GBp 272 468.40 XLON xHa9nHmkN1t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:30:04 GBp 18 468.20 XLON xHa9nHmkIHF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:30:04 GBp 513 468.20 XLON xHa9nHmkIHH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:33 GBp 420 468.60 XLON xHa9nHmkGeB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:33 GBp 103 468.60 XLON xHa9nHmkGeH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:33 GBp 300 468.60 XLON xHa9nHmkGeJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:33 GBp 4 468.60 XLON xHa9nHmkGeP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:33 GBp 212 468.60 XLON xHa9nHmkGeR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 29 468.40 XLON xHa9nHmkGg9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 46 468.40 XLON xHa9nHmkGgB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 250 468.40 XLON xHa9nHmkGgD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 36 468.40 XLON xHa9nHmkGgJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 46 468.40 XLON xHa9nHmkGgL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 250 468.40 XLON xHa9nHmkGgN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 36 468.40 XLON xHa9nHmkGgT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 46 468.40 XLON xHa9nHmkGgV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 250 468.40 XLON xHa9nHmkGrX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 44 468.40 XLON xHa9nHmkGrd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 296 468.40 XLON xHa9nHmkGrf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 461 468.40 XLON xHa9nHmkGrl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 461 468.40 XLON xHa9nHmkGrn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 461 468.40 XLON xHa9nHmkGrp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 300 468.40 XLON xHa9nHmkGrr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 300 468.40 XLON xHa9nHmkGrt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 300 468.40 XLON xHa9nHmkGrv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 928 468.40 XLON xHa9nHmkGr$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 600 468.40 XLON xHa9nHmkGrx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 300 468.40 XLON xHa9nHmkGrz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 96 468.40 XLON xHa9nHmkGr1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 28 468.40 XLON xHa9nHmkGr7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 61 468.40 XLON xHa9nHmkGr9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 506 468.40 XLON xHa9nHmkGrB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:26 GBp 300 468.40 XLON xHa9nHmkGrD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:27:25 GBp 801 468.40 XLON xHa9nHmkGqX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:25:04 GBp 131 468.00 XLON xHa9nHmkHxX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:23:24 GBp 201 468.00 XLON xHa9nHmkUp5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:22:27 GBp 355 468.00 XLON xHa9nHmkUBA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:20:04 GBp 172 468.00 XLON xHa9nHmkVUf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:18:24 GBp 248 468.00 XLON xHa9nHmkTdC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:15:04 GBp 254 468.00 XLON xHa9nHmkRlT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:13:23 GBp 283 468.00 XLON xHa9nHmkOc8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:12:59 GBp 483 468.00 XLON xHa9nHmkOss OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:11:43 GBp 279 468.00 XLON xHa9nHmkPbK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:10:03 GBp 258 468.00 XLON xHa9nHmkP8B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:08:23 GBp 444 468.00 XLON xHa9nHmk6$L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:07:43 GBp 471 468.00 XLON xHa9nHmk6AO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 10:07:43 GBp 505 468.20 XLON xHa9nHmk6LX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:51:52 GBp 729 466.80 XLON xHa9nHmkFB3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:51:52 GBp 616 467.20 XLON xHa9nHmkFAf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:51:52 GBp 146 466.80 XLON xHa9nHmkFAk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:51:52 GBp 281 466.80 XLON xHa9nHmkFAm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:43:40 GBp 469 467.20 XLON xHa9nHmk8oW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:43:40 GBp 132 467.20 XLON xHa9nHmk8pU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:42:02 GBp 485 466.60 XLON xHa9nHmk9qh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:41:43 GBp 193 466.60 XLON xHa9nHmk9$d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:36:43 GBp 137 466.60 XLON xHa9nHmlqa@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:36:43 GBp 115 466.60 XLON xHa9nHmlqay OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:36:43 GBp 228 466.60 XLON xHa9nHmlqa0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:36:16 GBp 482 466.80 XLON xHa9nHmlqmk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:34:20 GBp 132 466.80 XLON xHa9nHmlr7g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:34:09 GBp 79 467.00 XLON xHa9nHmlrDC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:34:09 GBp 314 467.00 XLON xHa9nHmlrDP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:34:09 GBp 1,740 467.00 XLON xHa9nHmlrCf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:30:03 GBp 113 466.20 XLON xHa9nHmlmrx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:30:03 GBp 1 466.20 XLON xHa9nHmlmrz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:30:03 GBp 326 466.20 XLON xHa9nHmlmr$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:28:23 GBp 207 466.20 XLON xHa9nHmlngI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:25:03 GBp 296 466.40 XLON xHa9nHml$aq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:24:41 GBp 6 466.40 XLON xHa9nHml$h6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:24:08 GBp 333 466.60 XLON xHa9nHml$u8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:24:03 GBp 7 466.60 XLON xHa9nHml$7q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:24:03 GBp 94 466.60 XLON xHa9nHml$7s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:23:23 GBp 49 466.80 XLON xHa9nHml$Qy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:23:23 GBp 228 466.80 XLON xHa9nHml$Q@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:21:59 GBp 387 467.00 XLON xHa9nHmlzbh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:21:59 GBp 379 467.00 XLON xHa9nHmlzbz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:21:58 GBp 379 467.00 XLON xHa9nHmlzab OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:21:58 GBp 393 467.00 XLON xHa9nHmlzas OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:21:58 GBp 116 467.00 XLON xHa9nHmlza3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:21:58 GBp 225 467.00 XLON xHa9nHmlza5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:21:58 GBp 44 467.00 XLON xHa9nHmlza7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:21:58 GBp 388 467.00 XLON xHa9nHmlzaR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:21:43 GBp 154 467.00 XLON xHa9nHmlzep OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:21:43 GBp 154 467.00 XLON xHa9nHmlzex OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:21:43 GBp 307 467.00 XLON xHa9nHmlzez OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:17:50 GBp 602 467.40 XLON xHa9nHmlue0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:17:50 GBp 435 467.20 XLON xHa9nHmlue6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:12:53 GBp 188 467.20 XLON xHa9nHmldzf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:12:53 GBp 179 467.20 XLON xHa9nHmldzh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:03:27 GBp 1,200 466.60 XLON xHa9nHmlXca OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:03:27 GBp 612 466.60 XLON xHa9nHmlXcc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:03:27 GBp 392 466.60 XLON xHa9nHmlXcY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:03:27 GBp 300 466.60 XLON xHa9nHmlXce OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:03:27 GBp 59 466.60 XLON xHa9nHmlXcg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:03:27 GBp 228 466.60 XLON xHa9nHmlXcu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:03:27 GBp 57 466.60 XLON xHa9nHmlXc0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:03:27 GBp 108 466.60 XLON xHa9nHmlXc2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:03:27 GBp 575 466.60 XLON xHa9nHmlXcK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:03:27 GBp 1,200 466.60 XLON xHa9nHmlXcM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:03:25 GBp 171 465.80 XLON xHa9nHmlXWT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 09:00:03 GBp 215 466.00 XLON xHa9nHmllW3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:58:23 GBp 189 466.00 XLON xHa9nHmlieD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:55:24 GBp 287 466.20 XLON xHa9nHmlgF@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:55:24 GBp 123 466.20 XLON xHa9nHmlgFy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:50:03 GBp 226 465.40 XLON xHa9nHmlM3U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:49:27 GBp 78 465.40 XLON xHa9nHmlNcB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:49:23 GBp 91 465.40 XLON xHa9nHmlNW1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:41:45 GBp 13 465.20 XLON xHa9nHmlJDO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:41:45 GBp 189 465.20 XLON xHa9nHmlJDQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:41:43 GBp 86 465.40 XLON xHa9nHmlJC7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:41:43 GBp 204 465.40 XLON xHa9nHmlJC9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:41:32 GBp 214 465.60 XLON xHa9nHmlJGT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:41:03 GBp 202 465.80 XLON xHa9nHmlGXh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:40:44 GBp 30 466.00 XLON xHa9nHmlGgX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:40:44 GBp 184 466.00 XLON xHa9nHmlGgZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:40:31 GBp 119 466.20 XLON xHa9nHmlGpq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:40:31 GBp 190 466.20 XLON xHa9nHmlGps OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:40:29 GBp 141 466.40 XLON xHa9nHmlGzP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:40:29 GBp 148 466.40 XLON xHa9nHmlGzR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:38:02 GBp 290 466.60 XLON xHa9nHmlUdF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:38:02 GBp 276 466.80 XLON xHa9nHmlUdK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:36:40 GBp 289 467.00 XLON xHa9nHmlUJ9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:33:59 GBp 289 467.00 XLON xHa9nHmlSmk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:33:58 GBp 278 467.00 XLON xHa9nHmlSzp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:33:58 GBp 214 467.20 XLON xHa9nHmlSz7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:33:58 GBp 253 468.00 XLON xHa9nHmlSz9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:33:58 GBp 170 468.00 XLON xHa9nHmlSzC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:33:58 GBp 169 468.00 XLON xHa9nHmlSzE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:33:58 GBp 569 468.00 XLON xHa9nHmlSyp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:33:58 GBp 27 468.00 XLON xHa9nHmlSyr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:33:57 GBp 560 468.00 XLON xHa9nHmlSy0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:33:57 GBp 166 468.00 XLON xHa9nHmlSy2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:33:57 GBp 170 468.00 XLON xHa9nHmlSyS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:33:57 GBp 166 468.00 XLON xHa9nHmlSyQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:33:57 GBp 292 468.00 XLON xHa9nHmlS$b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:33:57 GBp 203 467.80 XLON xHa9nHmlS$Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:31:40 GBp 604 468.80 XLON xHa9nHmlTGt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:31:40 GBp 260 468.80 XLON xHa9nHmlTG@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:31:40 GBp 356 468.80 XLON xHa9nHmlTG0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:31:40 GBp 204 468.40 XLON xHa9nHmlTG6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:31:40 GBp 204 468.60 XLON xHa9nHmlTGC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:31:40 GBp 294 468.80 XLON xHa9nHmlTGE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:30:14 GBp 167 468.40 XLON xHa9nHmlQKD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:30:14 GBp 165 468.40 XLON xHa9nHmlQNd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:30:13 GBp 129 468.40 XLON xHa9nHmlQNu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:30:13 GBp 39 468.40 XLON xHa9nHmlQNw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:30:13 GBp 170 468.40 XLON xHa9nHmlQNL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:30:13 GBp 169 468.40 XLON xHa9nHmlQMf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:30:13 GBp 3 468.40 XLON xHa9nHmlQMh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:30:13 GBp 135 468.40 XLON xHa9nHmlQMx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:30:13 GBp 160 468.40 XLON xHa9nHmlQMz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:30:12 GBp 240 468.00 XLON xHa9nHmlQHC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:29:12 GBp 296 467.60 XLON xHa9nHmlR1X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:29:12 GBp 202 467.40 XLON xHa9nHmlR6V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:26:43 GBp 44 467.60 XLON xHa9nHmlPaA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:14:01 GBp 214 466.00 XLON xHa9nHml0gY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:12:45 GBp 303 466.20 XLON xHa9nHml0GF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:10:27 GBp 99 466.20 XLON xHa9nHmlEZ2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:07:49 GBp 382 468.20 XLON xHa9nHmlFmX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Apr-2023 08:07:49 GBp 1,094 468.20 XLON xHa9nHmlFnV

