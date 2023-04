GlobeNewswire, Jaringan Distribusi Berita Elektronik Milik Notified, Mendistribusikan Jumlah Rilis Pers yang Mencapai Rekor pada 2022 Sehingga Menghasilkan Kenaikan 16% Selama Dua Tahun Terakhir

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

NEW YORK, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified , mitra teknologi tepercaya secara global untuk hubungan masyarakat, hubungan investor, dan tenaga profesional pemasaran hari ini mengumumkan bahwa GlobeNewswire telah melihat kenaikan sebesar 16% dalam rilis pers yang didistribusikan oleh klien selama dua tahun terakhir. Pertumbuhan ini ditegaskan dengan penelitian terbaru yang dilakukan melalui kemitraan dengan PRWeek, yang mendapati 79% tenaga humas profesional meyakini bahwa rilis pers merupakan bagian berharga dari kombinasi saluran pemasaran, dengan 65% melaporkan bahwa mereka menangani konten rilis secara ‘menyeluruh.’



Sebagai salah satu jaringan distribusi berita elektronik terbesar di dunia yang bertanggung jawab atas pengiriman komunikasi yang penting dalam bisnis secara aman dan andal atas nama lebih dari sepertiga dari 2.000 perusahaan terbesar di dunia, GlobeNewswire mendistribusikan rilis pers di lebih dari 150 negara dan dalam 35 bahasa untuk meningkatkan visibilitas bagi berita dan pengumuman penting dari perusahaan. GlobeNewswire terus mendulang pujian dari pelanggan karena telah memberikan dukungan bermutu tinggi dan memperoleh lima lencana dalam Laporan Musim Semi 2023 G2 karena terus mendapat nilai tinggi dari pengguna saat ini.

Tahun lalu, sebagai tanggapan terhadap kebutuhan bisnis global yang terus berkembang, GlobeNewswire menambahkan tiga sirkuit Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) baru yang mencakup wilayah Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik. Setiap sirkuit mencakup jaringan distribusi regional yang komprehensif, serta daftar jurnalis yang telah diseleksi dengan saksama yang memiliki minat khusus pada LST dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta perdagangan yang mencakup topik lingkungan dan filantropi.

Tahun ini, GlobeNewswire berfokus untuk memajukan teknologi hubungan masyarakat dengan bekerja bersama dengan mereka yang akan menggunakannya. Baru bulan lalu, GlobeNewswire memperkenalkan alat AI generatif pertama untuk pembuatan rilis pers yang disediakan oleh layanan berita elektronik. Untuk mempelajari lebih lanjut dan mengajukan permohonan untuk generator beta rilis pers GlobeNewswire AI, kunjungi https://insight.notified.com/globenewswire-ai .

“Pertumbuhan GlobeNewswire yang berkelanjutan merupakan bukti bahwa rilis pers terus dibutuhkan – faktanya, ini merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam lingkungan bisnis dinamis saat ini bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi mereka,” ujar Jessica Brown, VP Pemasaran, Notified. “Bagi organisasi dengan berbagai skala, rilis pers merupakan sumber informasi resmi tunggal yang tidak dapat disanggah serta penting untuk strategi komunikasi perusahaan. Tenaga profesional Humas dapat memperoleh keuntungan dengan memahami praktik terbaik untuk distribusi yang secara langsung meningkatkan visibilitas, sindikasi, dan hasil yang diperoleh media.”

Kiat berikut, yang dijelaskan dalam eBook terbaru dari Notified, “ How to Improve Your Media Outreach in 2023 ” – menyediakan panduan bagi komunikator untuk mengoptimalkan ROI untuk rilis pers:

Memahami SEO: meningkatkan pengoptimalan mesin penelusuran dengan menyesuaikan kata kunci dengan pesan dan target audiens secara alami. Ingatlah bahwa baris pertama yang disajikan dalam rilis pers adalah kalimat yang akan dilihat dalam hasil penelusuran Google.

meningkatkan pengoptimalan mesin penelusuran dengan menyesuaikan kata kunci dengan pesan dan target audiens secara alami. Ingatlah bahwa baris pertama yang disajikan dalam rilis pers adalah kalimat yang akan dilihat dalam hasil penelusuran Google. Berpikir Seperti Jurnalis: bersikaplah tidak memihak dan taktis saat menulis untuk membuat rilis pers yang singkat serta mudah dibaca serta hindari jargon dan pastikan untuk memulai dengan fakta yang layak diberitakan, dengan menggunakan kutipan dan data sebagai bukti nyata.

bersikaplah tidak memihak dan taktis saat menulis untuk membuat rilis pers yang singkat serta mudah dibaca serta hindari jargon dan pastikan untuk memulai dengan fakta yang layak diberitakan, dengan menggunakan kutipan dan data sebagai bukti nyata. Menggunakan Multimedia untuk Meningkatkan Hasil: membuat rilis pers yang lebih komprehensif dan menarik dengan menyertakan gambar yang disematkan (dan dapat diunduh), video, klip audio, grafik, dan media lainnya. Dalam teks pengganti untuk gambar, tambahkan kata kunci atau istilah penelusuran terkait untuk meningkatkan hasil penelusuran. Menggunakan gambar yang dikompresi dan nama ekstensi file standar seperti .jpg atau .jpeg dan judul deskriptif.

membuat rilis pers yang lebih komprehensif dan menarik dengan menyertakan gambar yang disematkan (dan dapat diunduh), video, klip audio, grafik, dan media lainnya. Dalam teks pengganti untuk gambar, tambahkan kata kunci atau istilah penelusuran terkait untuk meningkatkan hasil penelusuran. Menggunakan gambar yang dikompresi dan nama ekstensi file standar seperti .jpg atau .jpeg dan judul deskriptif. Memanfaatkan Redaksi Online Anda: di lingkungan media yang menantang, redaksi berperan sebagai sumber konten terbaru dan mudah dikonsumsi serta sumber informasi yang dipercayai jurnalis dan pemangku kepentingan.

Tentang Notified

Notified berkomitmen untuk mempermudah merek-merek dalam membuat dan menyebarluaskan informasi hebat kepada dunia. Rangkaian solusi kelas dunia kami yang telah meraih penghargaan dan tim layanan pelanggan kami yang berdedikasi telah diandalkan lebih dari 10.000 pelanggan di seluruh dunia mulai dari bisnis yang berkembang dan perusahaan publik hingga merek-merek yang paling diakui di dunia.

Solusi dari Notified membantu bisnis untuk secara efektif menyebarluaskan dan menggaungkan kisah-kisah mereka kepada pelanggan, investor, karyawan, dan media. Mulai dari distribusi rilis pers via GlobeNewswire hingga panggilan konferensi membahas laporan keuangan, situs web IR, analisis percakapan online di media sosial, pengukuran interaksi di media sosial, webinar, dan pengalaman digital, Notified siap membantu Anda. Notified merupakan bagian dari West Technology Group, LLC (sebelumnya Intrado Corporation) yang dikendalikan oleh afiliasi dana tertentu yang dikelola oleh Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO). Notified memiliki kantor pusat di New York, N.Y.

Pelajari lebih lanjut di www.notified.com atau ikuti kami di LinkedIn, Twitter , atau blog kami.

