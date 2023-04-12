作为Notified的新闻专线发布网络，GlobeNewswire的2022年新闻稿发布数量创下纪录，过去两年增长16%

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

纽约, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 深受全球公共关系、投资者关系和营销专业人员信赖的技术合作伙伴 Notified 今天宣布， GlobeNewswire 过去两年的客户新闻稿发布量增加了16%。最近与PRWeek合作进行的一项 研究 突出显示了这一增长。该研究发现，79%的公共关系专业人士认为新闻稿是媒体组合的重要组成部分，65%的受访者报告称，他们在发布内容方面开展“广泛”工作。



作为全球最大的新闻稿发布网络之一，GlobeNewswire代表全球2000多家最大规模企业中超过三分之一的公司安全可靠地提供任务关键型通讯，在150多个国家通过35种语言发布新闻稿，以提高重要公司新闻和公告的可见性。该发布网络一直以来因提供高质量支持而得到客户赞扬，并凭借当前用户给与的高度评价在2023年 G2 春季报告中获得五枚徽章。

去年，为应对全球企业不断变化的需求，GlobeNewswire新增了三个环境、社会和治理（ESG）发布系统，覆盖北美、欧洲和亚太地区。每个系统都包括一个全面的区域发布网络，以及一份精心汇编的记者名录，这些记者专门关注ESG和企业社会责任，以及涉及环境和慈善主题的行业。

今年，GlobeNewswire与将使用公共关系技术的各方携手合作，从而专注于推进这一技术的发展。就在上个月，GlobeNewswire推出了首款由新闻专线服务提供的生成式新闻稿创建人工智能工具。如需了解更多信息并申请测试版GlobeNewswire人工智能新闻稿生成器，请访问 https://insight.notified.com/globenewswire-ai 。

Notified营销副总裁Jessica Brown表示：“GlobeNewswire的持续增长证明了新闻稿不会销声匿迹——事实上，在当今的动态商业环境中，新闻稿对于各公司的通讯报道而言是绝对关键的沟通工具。对于任何规模的组织来说，新闻稿都是无可争议的、唯一的事实来源，对企业传播战略至关重要。公共关系专业人士可通过了解直接提高可见性、联卖和赢得媒体结果的最佳发布实践而获得优势。”

选取以下图片或链接可获取本通稿随附媒体摘录：

Notified的最新电子书《 如何在2023年改善媒体推广 》所述的以下贴士为通讯发布者提供指南，以优化新闻稿的投资回报：

了解SEO ：将关键字与消息推送及目标受众自然地协调统一，从而提升搜索引擎优化。请记住，新闻稿中的第一行内容是将在Google搜索结果中被看到的内容。

：将关键字与消息推送及目标受众自然地协调统一，从而提升搜索引擎优化。请记住，新闻稿中的第一行内容是将在Google搜索结果中被看到的内容。 运用记者式思考： 在写作中保持公正性和策略性，以创造简洁、易读的新闻稿——避免行话术语，确保以有新闻价值的事实作为开头，以引述和数据作为证据点。

在写作中保持公正性和策略性，以创造简洁、易读的新闻稿——避免行话术语，确保以有新闻价值的事实作为开头，以引述和数据作为证据点。 使用多媒体改进结果：通过加入嵌入式（和可下载的）图像、视频、音频剪辑、图表和其他媒体内容，创作更全面、更具吸引力的新闻稿。 在图像的替代文字中，添加关键词或相关搜索词以增加搜索结果。使用压缩图像和标准文件扩展名称，如.jpg或.jpeg和描述性标题。

在图像的替代文字中，添加关键词或相关搜索词以增加搜索结果。使用压缩图像和标准文件扩展名称，如.jpg或.jpeg和描述性标题。 利用您的在线新闻编辑室：在充满挑战的媒体环境中，新闻编辑室是最具时效性和使用便利性内容的来源，也是记者和利益相关方信任的信息来源。

如需了解有关GlobeNewswire的更多信息，请访问： https://www.globenewswire.com/

关于Notified

Notified 致力于让各品牌轻松创建并与世界分享富于感染力的报道。我们屡获殊荣的世界级解决方案组合和专门的客户服务团队受到1万余家全球客户的信赖，包括成长型企业、上市公司，以及诸多世界最知名品牌。

Notified的解决方案可帮助企业有效地向客户、投资者、员工和媒体分享并广泛传播其新闻报道。从通过GlobeNewswire发布新闻稿到电话财报会议、投资者关系网站、社交倾听、媒体互动、网络研讨会和数字体验，Notified均能为您提供服务。Notified是West Technology Group, LLC（前身为Intrado Corporation）旗下企业。Intrado由Apollo Global Management, Inc.（纽约证券交易所代码：APO）管理的某些基金的附属机构控股。Notified总部设在纽约州纽约市。

如需了解更多信息，请访问 www.notified.com ，或通过 LinkedIn、 Twitter 或我们的 博客 关注我们。

联系人：

Hannah Freedman

媒体和传播总监

hannah.freedman@notified.com