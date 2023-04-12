Notified 的新聞分發網絡 GlobeNewswire 在 2022 年發布的新聞稿數量創歷史新高，在過去兩年增長了 16%

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

紐約, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球公共關係、投資者關係和營銷專業人士值得信賴的技術合作夥伴 Notified 今天宣布，在過去的兩年 GlobeNewswire 的客戶發布新聞稿增加了 16%。最近與 PRWeek 合作進行的一項 研究 突顯了這一增長，該研究表明 79% 的公共關係專業人士認為新聞稿是媒體組合的重要組成部分，其中 65% 的人士報告他們「廣泛」致力於發佈內容。



作為全球最大的新聞專線分發網絡之一，在全球 2,000 家大型公司中，GlobeNewswire 代表其中超過三分之一的公司提供安全可靠的關鍵任務通信，在 150 多個國家/地區以 35 種語言分發新聞稿，從而提高關鍵的公司新聞和公告的知名度。公司因提供高質量的支援服務而持續受到客戶的稱贊，並因受到當前使用者的高度評價而在 G2 2023 年春季報告中獲得五枚徽章。

去年，為了應對全球企業不斷變化的需求，GlobeNewswire 新增了三個新的環境、社會和治理 (ESG) 頻道，覆蓋北美、歐洲和亞太地區。每個頻道都包括一個全面的區域分發網絡，以及眾多經過精心挑選的新聞工作者，他們對 ESG 和企業社會責任以及涉及環境和慈善主題的行業特別感興趣。

今年，GlobeNewswire 透過與使用公共關係技術的人士攜手合作，專注於推進公共關係技術的發展。就在上個月，GlobeNewswire 推出了由新聞專線服務提供的首個用於新聞稿創作的人工智能生成工具。要了解更多資訊並申請 GlobeNewswire 人工智能新聞稿生成器測試版，請造訪 https://insight.notified.com/globenewswire-ai 。

「GlobeNewswire 的持續增長證明了新聞稿不會消失——事實上，在當今充滿活力的商業環境中，新聞稿是公司講述故事的絕對關鍵的溝通工具」，Notified 營銷副總裁 Jessica Brown 説道。「對於任何規模的組織而言，新聞稿都是無可爭辯、唯一的事實來源，對企業通信戰略至關重要。公共關係專業人士可以透過了解可直接提高知名度、聯合組織和贏得媒體成果的最佳分發實踐獲取優勢。」

可透過選擇以下圖像或連結，獲取本公告隨附的媒體片段：

Notified 的最新電子書「 如何在 2023 年提高媒體推廣 」中概述了以下貼士，為傳播者優化新聞稿的投資回報率提供了指引：

了解 SEO： 以自然方式將關鍵字與消息傳遞和目標受眾結合，改進搜索引擎優化。請記住，新聞稿的第一行是 Google 搜索結果中所顯示的內容。

以自然方式將關鍵字與消息傳遞和目標受眾結合，改進搜索引擎優化。請記住，新聞稿的第一行是 Google 搜索結果中所顯示的內容。 像新聞工作者一樣思考： 在寫作時要保持公允，講究策略，以創建活潑、易於閲讀的新聞稿——避免使用行話，並確保以具有新聞價值的事實開頭，使用引述和資料作為證據。

在寫作時要保持公允，講究策略，以創建活潑、易於閲讀的新聞稿——避免使用行話，並確保以具有新聞價值的事實開頭，使用引述和資料作為證據。 利用多媒體改善結果： 透過包含嵌入式（和可下載的）圖像、視頻、音頻剪輯、圖形和其他媒體，創建更全面、更具吸引力的新聞稿。在圖像的替代文本中，新增關鍵字或相關搜索詞以增加搜索結果。使用壓縮圖像和標準文件擴展名，例如 .jpg 或 .jpeg 以及描述性標題。

透過包含嵌入式（和可下載的）圖像、視頻、音頻剪輯、圖形和其他媒體，創建更全面、更具吸引力的新聞稿。在圖像的替代文本中，新增關鍵字或相關搜索詞以增加搜索結果。使用壓縮圖像和標準文件擴展名，例如 .jpg 或 .jpeg 以及描述性標題。 利用您的線上新聞編輯室：在充滿挑戰的媒體環境中，新聞編輯室是提供最新、易於使用的內容的資源，也是新聞工作者和利益相關者信任的資訊來源。

要了解有關 GlobeNewswire 的更多資訊，請造訪： https://www.globenewswire.com/

關於 Notified

Notified 致力於讓各個品牌輕鬆建立故事並與世界分享其具有感染力的故事。我們的一系列屢獲殊榮的世界級解決方案和專業的客戶服務團隊受到全球 10,000 多家客戶的信賴，這些客戶包括成長型企業、上市公司及世界知名品牌。

Notified 的解決方案可幫助企業有效地向客戶、投資者、員工和媒體分享和宣傳他們的故事。無論是透過 GlobeNewswire 發布新聞稿，或是收益電話、投資者關係 (IR) 網站、社交聆聽、媒體參與、網絡研討會和數字體驗，Notified 都能滿足您的需求。Notified 是 West Technology Group, LLC（前身為 Intrado Corporation）的一部分，由 Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) 管理的某些基金的附屬公司控制。 Notified 總部位於紐約州紐約市。

要了解更多資訊，請造訪 www.notified.com 或在 LinkedIn 、 Twitter 或我們的 博客 上關注我們。

聯絡方式：

Hannah Freedman

媒體與通信總監

hannah.freedman@notified.com