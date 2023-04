OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

18 April 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 17 April 2023 it had purchased a total of 119,741 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 119,741 Highest price paid (per ordinary share) £4.9200 Lowest price paid (per ordinary share) £4.8200 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.8572

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 427,967,840 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 427,967,840.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:28:08 GBp 264 483.80 XLON xHa9pbpo58C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:26:53 GBp 190 483.80 XLON xHa9pbpo3Xk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:25:20 GBp 24 483.60 XLON xHa9pbpo0BP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:25:20 GBp 163 483.60 XLON xHa9pbpo0BR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:25:10 GBp 229 483.60 XLON xHa9pbpo0TF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:25:00 GBp 165 483.60 XLON xHa9pbpo1iS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:24:50 GBp 75 483.60 XLON xHa9pbpo1of OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:24:50 GBp 91 483.60 XLON xHa9pbpo1oh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:21:58 GBp 631 483.60 XLON xHa9pbpoCsm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:21:14 GBp 1,274 483.80 XLON xHa9pbpoCSf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:19:39 GBp 412 483.80 XLON xHa9pbpoALz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:19:37 GBp 478 483.80 XLON xHa9pbpoANZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:19:37 GBp 300 483.80 XLON xHa9pbpoANc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:19:37 GBp 300 483.80 XLON xHa9pbpoANe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:19:37 GBp 300 483.80 XLON xHa9pbpoANg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:19:37 GBp 229 483.80 XLON xHa9pbpoANi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:19:37 GBp 75 483.80 XLON xHa9pbpoANk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:19:37 GBp 125 483.80 XLON xHa9pbpoANm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:19:33 GBp 39 484.00 XLON xHa9pbpoAIC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:19:33 GBp 97 484.00 XLON xHa9pbpoAIE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:19:33 GBp 95 484.00 XLON xHa9pbpoAIG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:19:13 GBp 229 484.00 XLON xHa9pbpoBf9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:18:53 GBp 224 484.00 XLON xHa9pbpoBwJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:18:31 GBp 352 484.20 XLON xHa9pbpoBIR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:18:31 GBp 1,026 484.00 XLON xHa9pbpoBTY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:17:56 GBp 351 484.20 XLON xHa9pbpo8y5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:16:03 GBp 237 484.00 XLON xHa9pbppsiI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:15:43 GBp 206 484.00 XLON xHa9pbppsv$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:11:13 GBp 30 484.00 XLON xHa9pbppoBc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:11:13 GBp 1,726 484.00 XLON xHa9pbppoBe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:10:19 GBp 14 484.20 XLON xHa9pbpppxS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:10:18 GBp 1 484.20 XLON xHa9pbpppwG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:10:18 GBp 1 484.20 XLON xHa9pbpppwL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:10:18 GBp 173 484.20 XLON xHa9pbpppwN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:10:18 GBp 1,423 484.20 XLON xHa9pbpppwP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:10:03 GBp 196 484.40 XLON xHa9pbppp92 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:09:43 GBp 208 484.40 XLON xHa9pbpppQ@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:09:23 GBp 51 484.40 XLON xHa9pbppmgT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:09:23 GBp 144 484.40 XLON xHa9pbppmgV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:09:03 GBp 179 484.40 XLON xHa9pbppm6D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:08:03 GBp 164 484.40 XLON xHa9pbppnu6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:08:03 GBp 52 484.20 XLON xHa9pbppnuD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:08:03 GBp 300 484.20 XLON xHa9pbppnuF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:08:03 GBp 75 484.20 XLON xHa9pbppnuH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:08:03 GBp 75 484.20 XLON xHa9pbppnuJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:08:03 GBp 300 484.20 XLON xHa9pbppnuL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:08:03 GBp 164 484.20 XLON xHa9pbppnuN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:04:37 GBp 463 484.40 XLON xHa9pbppy1G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:04:37 GBp 1,085 484.40 XLON xHa9pbppy1L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:02:05 GBp 150 484.60 XLON xHa9pbppxj$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:02:05 GBp 75 484.60 XLON xHa9pbppxj1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:02:05 GBp 397 484.60 XLON xHa9pbppxjr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:02:05 GBp 75 484.60 XLON xHa9pbppxjt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:02:05 GBp 225 484.60 XLON xHa9pbppxjv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:02:05 GBp 75 484.60 XLON xHa9pbppxjx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:02:05 GBp 150 484.60 XLON xHa9pbppxjz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:02:00 GBp 458 485.00 XLON xHa9pbppxru OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 16:02:00 GBp 966 484.80 XLON xHa9pbppxqe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:59:00 GBp 1,163 485.00 XLON xHa9pbppc2$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:59:00 GBp 246 485.00 XLON xHa9pbppc21 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:59:00 GBp 850 485.00 XLON xHa9pbppc23 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:59:00 GBp 966 484.80 XLON xHa9pbppc2C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:55:27 GBp 643 485.00 XLON xHa9pbppYJz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:55:27 GBp 188 485.00 XLON xHa9pbppYJ$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:55:26 GBp 219 485.00 XLON xHa9pbppYJE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:50:43 GBp 1,183 484.60 XLON xHa9pbpplAD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:49:43 GBp 177 484.80 XLON xHa9pbppiNJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:49:23 GBp 169 484.80 XLON xHa9pbppjeI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:49:03 GBp 54 484.80 XLON xHa9pbppj5q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:49:03 GBp 123 484.80 XLON xHa9pbppj5s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:43 GBp 209 484.80 XLON xHa9pbppjR0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:16 GBp 94 484.80 XLON xHa9pbppgue OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:16 GBp 75 484.80 XLON xHa9pbppgug OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:16 GBp 150 484.80 XLON xHa9pbppgui OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:15 GBp 180 484.80 XLON xHa9pbppgux OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:15 GBp 181 484.80 XLON xHa9pbppguA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:15 GBp 117 484.80 XLON xHa9pbppguM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:15 GBp 246 484.80 XLON xHa9pbppguO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:15 GBp 176 484.80 XLON xHa9pbppgxY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:15 GBp 360 484.80 XLON xHa9pbppgxS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:15 GBp 176 484.80 XLON xHa9pbppgwz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:15 GBp 123 484.80 XLON xHa9pbppgwP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:15 GBp 246 484.80 XLON xHa9pbppgwR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:15 GBp 176 484.80 XLON xHa9pbppg5Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:15 GBp 99 484.80 XLON xHa9pbppg5k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:15 GBp 103 484.80 XLON xHa9pbppg5m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:15 GBp 204 484.80 XLON xHa9pbppg5o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:01 GBp 590 484.80 XLON xHa9pbppgBL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:01 GBp 246 484.80 XLON xHa9pbppgBN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:01 GBp 95 484.80 XLON xHa9pbppgAf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:01 GBp 675 484.80 XLON xHa9pbppgAh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:01 GBp 423 484.60 XLON xHa9pbppgA4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:01 GBp 966 484.80 XLON xHa9pbppgA9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:48:01 GBp 966 484.80 XLON xHa9pbppgAT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:37:01 GBp 414 484.20 XLON xHa9pbppHEB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:37:01 GBp 11 484.40 XLON xHa9pbppHED OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:33:42 GBp 53 484.20 XLON xHa9pbppSEy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:33:42 GBp 258 484.20 XLON xHa9pbppSE0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:33:42 GBp 770 484.20 XLON xHa9pbppSE2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:33:42 GBp 80 484.20 XLON xHa9pbppSE9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:33:42 GBp 78 484.20 XLON xHa9pbppSER OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:32:31 GBp 24 484.40 XLON xHa9pbppT$H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:32:31 GBp 155 484.40 XLON xHa9pbppT$J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:32:03 GBp 134 484.40 XLON xHa9pbppTB4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:32:03 GBp 44 484.40 XLON xHa9pbppTB6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:31:43 GBp 143 484.40 XLON xHa9pbppTSm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:31:43 GBp 31 484.40 XLON xHa9pbppTSq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:31:23 GBp 185 484.20 XLON xHa9pbppQl2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:31:03 GBp 125 484.20 XLON xHa9pbppQun OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:31:03 GBp 62 484.20 XLON xHa9pbppQup OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:31:03 GBp 8 484.20 XLON xHa9pbppQut OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:30:39 GBp 228 484.00 XLON xHa9pbppQJ8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:30:39 GBp 101 484.00 XLON xHa9pbppQJA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:30:39 GBp 120 484.00 XLON xHa9pbppQJC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:30:39 GBp 659 484.00 XLON xHa9pbppQJE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:25:52 GBp 240 483.60 XLON xHa9pbpp7@h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:25:52 GBp 198 483.60 XLON xHa9pbpp7@j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:25:25 GBp 622 483.80 XLON xHa9pbpp7MF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:25:25 GBp 62 483.80 XLON xHa9pbpp7MH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:25:17 GBp 999 484.00 XLON xHa9pbpp7IQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:23:32 GBp 388 484.20 XLON xHa9pbpp5qC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:23:32 GBp 894 484.40 XLON xHa9pbpp5qE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:17:23 GBp 319 484.00 XLON xHa9pbppEPY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:17:17 GBp 1,014 484.00 XLON xHa9pbppFdW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:17:17 GBp 1,355 484.20 XLON xHa9pbppFd2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:16:00 GBp 899 484.20 XLON xHa9pbppCiX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:14:53 GBp 120 484.20 XLON xHa9pbppDp@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:14:53 GBp 59 484.20 XLON xHa9pbppDpy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:14:33 GBp 178 484.20 XLON xHa9pbppDDA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:14:13 GBp 68 484.20 XLON xHa9pbppDUv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:14:13 GBp 108 484.20 XLON xHa9pbppDUx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:13:53 GBp 72 484.20 XLON xHa9pbppAtl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:13:53 GBp 84 484.20 XLON xHa9pbppAtp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:13:53 GBp 20 484.20 XLON xHa9pbppAtr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:13:33 GBp 55 484.20 XLON xHa9pbppAw6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:13:33 GBp 52 484.20 XLON xHa9pbppAw8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:13:33 GBp 66 484.20 XLON xHa9pbppAwA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:13:13 GBp 74 484.20 XLON xHa9pbppA9@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:13:13 GBp 121 484.20 XLON xHa9pbppA9y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:09:00 GBp 150 484.20 XLON xHa9pbpis15 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:09:00 GBp 119 484.20 XLON xHa9pbpis17 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:09:00 GBp 213 484.40 XLON xHa9pbpis1F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:09:00 GBp 569 484.40 XLON xHa9pbpis1H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:09:00 GBp 75 484.40 XLON xHa9pbpis1J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:07:14 GBp 2 483.80 XLON xHa9pbpiqg1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:07:14 GBp 75 483.80 XLON xHa9pbpiqg3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:07:14 GBp 75 483.80 XLON xHa9pbpiqg5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:07:14 GBp 75 483.80 XLON xHa9pbpiqg7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:06:49 GBp 292 484.00 XLON xHa9pbpiq7K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:06:49 GBp 160 483.80 XLON xHa9pbpiq7M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:06:49 GBp 370 483.80 XLON xHa9pbpiq7R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:06:49 GBp 602 483.80 XLON xHa9pbpiq7T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:06:49 GBp 62 483.80 XLON xHa9pbpiq6X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:06:49 GBp 776 484.00 XLON xHa9pbpiq6e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:06:24 GBp 220 484.40 XLON xHa9pbpiqSj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:06:24 GBp 107 484.40 XLON xHa9pbpiqSl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:06:24 GBp 107 484.40 XLON xHa9pbpiqSu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:06:24 GBp 264 484.40 XLON xHa9pbpiqSw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:06:24 GBp 369 484.40 XLON xHa9pbpiqSA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:06:24 GBp 238 484.40 XLON xHa9pbpiqSC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:05:08 GBp 12 484.40 XLON xHa9pbpiofB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:04:24 GBp 76 484.40 XLON xHa9pbpioQf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:04:24 GBp 77 484.40 XLON xHa9pbpioQh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:04:24 GBp 70 484.40 XLON xHa9pbpioQj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:04:24 GBp 70 484.40 XLON xHa9pbpioQz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:04:24 GBp 74 484.40 XLON xHa9pbpioQ@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:04:24 GBp 71 484.40 XLON xHa9pbpioQ2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:04:24 GBp 90 484.40 XLON xHa9pbpioQ4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:04:23 GBp 76 484.40 XLON xHa9pbpipal OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:04:23 GBp 88 484.40 XLON xHa9pbpipap OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:04:03 GBp 73 484.40 XLON xHa9pbpip42 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:04:03 GBp 91 484.40 XLON xHa9pbpip44 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:04:03 GBp 521 484.40 XLON xHa9pbpip4H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:04:03 GBp 88 484.40 XLON xHa9pbpip4J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:01:22 GBp 219 484.60 XLON xHa9pbpi@mo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:01:01 GBp 218 484.60 XLON xHa9pbpi@D9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:01:01 GBp 309 484.60 XLON xHa9pbpi@DB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:01:01 GBp 60 484.60 XLON xHa9pbpi@DD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 15:01:01 GBp 89 484.60 XLON xHa9pbpi@DF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:59:05 GBp 831 484.40 XLON xHa9pbpiy3d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:59:04 GBp 323 484.60 XLON xHa9pbpiy3M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:59:04 GBp 250 484.60 XLON xHa9pbpiy3O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:57:42 GBp 589 483.80 XLON xHa9pbpiwoC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:57:42 GBp 582 483.80 XLON xHa9pbpiwz$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:54:39 GBp 105 483.80 XLON xHa9pbpivjI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:54:39 GBp 424 483.80 XLON xHa9pbpivjK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:53:34 GBp 3 483.80 XLON xHa9pbpicaw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:53:34 GBp 5 484.00 XLON xHa9pbpica$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:53:34 GBp 213 484.00 XLON xHa9pbpica1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:53:34 GBp 317 484.00 XLON xHa9pbpica3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:53:34 GBp 250 484.00 XLON xHa9pbpica5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:53:34 GBp 150 484.00 XLON xHa9pbpica7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:53:34 GBp 429 484.00 XLON xHa9pbpica9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:53:34 GBp 300 484.00 XLON xHa9pbpicaB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:53:34 GBp 150 484.00 XLON xHa9pbpicaD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:53:34 GBp 216 484.00 XLON xHa9pbpicaF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:53:34 GBp 7 484.00 XLON xHa9pbpicaQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:53:34 GBp 417 484.00 XLON xHa9pbpicaS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:44:49 GBp 193 483.00 XLON xHa9pbpikjI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:44:04 GBp 197 482.00 XLON xHa9pbpik0y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:40:02 GBp 519 482.00 XLON xHa9pbpij4@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:40:01 GBp 320 482.20 XLON xHa9pbpij4M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:40:01 GBp 150 482.20 XLON xHa9pbpij4O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:40:01 GBp 69 482.20 XLON xHa9pbpij4Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:38:38 GBp 572 482.20 XLON xHa9pbpigFj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:37:43 GBp 195 482.40 XLON xHa9pbpihxf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:37:43 GBp 570 482.40 XLON xHa9pbpihxh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:37:43 GBp 214 482.40 XLON xHa9pbpihxj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:37:43 GBp 247 482.40 XLON xHa9pbpihxl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:37:43 GBp 374 482.40 XLON xHa9pbpihxp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:37:43 GBp 476 482.40 XLON xHa9pbpihx@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:37:43 GBp 462 482.20 XLON xHa9pbpihx4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:34:00 GBp 2 482.40 XLON xHa9pbpiMKx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:34:00 GBp 225 482.40 XLON xHa9pbpiMKz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:34:00 GBp 375 482.40 XLON xHa9pbpiMK$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:34:00 GBp 75 482.40 XLON xHa9pbpiMK1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:32:00 GBp 35 482.20 XLON xHa9pbpiK1K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:30:44 GBp 523 482.40 XLON xHa9pbpiLAo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:30:44 GBp 75 482.40 XLON xHa9pbpiLAq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:30:44 GBp 75 482.40 XLON xHa9pbpiLAs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:30:44 GBp 51 482.40 XLON xHa9pbpiLAu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:30:34 GBp 191 482.60 XLON xHa9pbpiLUp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:30:34 GBp 19 482.60 XLON xHa9pbpiLUr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:29:04 GBp 149 482.60 XLON xHa9pbpiJ4f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:29:04 GBp 82 482.60 XLON xHa9pbpiJ4h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:29:04 GBp 124 482.60 XLON xHa9pbpiJ4j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:29:04 GBp 536 482.60 XLON xHa9pbpiJ4l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:28:19 GBp 38 482.60 XLON xHa9pbpiGZ$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:28:19 GBp 69 482.60 XLON xHa9pbpiGZq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:28:19 GBp 48 482.60 XLON xHa9pbpiGZs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:28:19 GBp 82 482.60 XLON xHa9pbpiGZx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:24:04 GBp 680 482.60 XLON xHa9pbpiVZW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:19:52 GBp 75 482.40 XLON xHa9pbpiQbb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:19:52 GBp 75 482.40 XLON xHa9pbpiQbd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:19:52 GBp 75 482.40 XLON xHa9pbpiQbf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:19:52 GBp 75 482.40 XLON xHa9pbpiQbh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:19:52 GBp 125 482.40 XLON xHa9pbpiQbj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:19:52 GBp 176 482.40 XLON xHa9pbpiQbZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:19:36 GBp 283 482.60 XLON xHa9pbpiQhS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:14:40 GBp 218 483.00 XLON xHa9pbpiP5n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:14:40 GBp 1 483.00 XLON xHa9pbpiP53 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:14:37 GBp 293 482.80 XLON xHa9pbpiP7b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:14:37 GBp 181 482.80 XLON xHa9pbpiP7d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:14:37 GBp 246 482.80 XLON xHa9pbpiP7f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:13:19 GBp 95 483.00 XLON xHa9pbpi6eB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:13:19 GBp 110 483.00 XLON xHa9pbpi6eD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:13:07 GBp 14 482.80 XLON xHa9pbpi6pG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:13:07 GBp 75 482.80 XLON xHa9pbpi6pI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:13:07 GBp 75 482.80 XLON xHa9pbpi6pK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:13:07 GBp 222 482.80 XLON xHa9pbpi6pU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:13:07 GBp 150 482.80 XLON xHa9pbpi6oW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:13:07 GBp 42 482.80 XLON xHa9pbpi6oY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:13:07 GBp 33 482.80 XLON xHa9pbpi6oj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:13:07 GBp 463 482.80 XLON xHa9pbpi6ol OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:13:07 GBp 463 482.80 XLON xHa9pbpi6oz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:13:07 GBp 98 482.80 XLON xHa9pbpi6o$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 14:10:27 GBp 406 482.60 XLON xHa9pbpi7RJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:59:04 GBp 27 482.80 XLON xHa9pbpiEg$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:59:04 GBp 25 482.80 XLON xHa9pbpiEg1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:59:04 GBp 38 482.80 XLON xHa9pbpiEgr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:59:04 GBp 63 482.80 XLON xHa9pbpiEgt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:59:04 GBp 82 482.80 XLON xHa9pbpiEgv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:59:04 GBp 24 482.80 XLON xHa9pbpiEgz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:57:18 GBp 335 482.80 XLON xHa9pbpiFZd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:57:18 GBp 276 482.80 XLON xHa9pbpiFZf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:53:51 GBp 251 482.80 XLON xHa9pbpiDcj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:53:51 GBp 263 482.60 XLON xHa9pbpiDc7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:53:51 GBp 331 482.40 XLON xHa9pbpiDc9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:53:51 GBp 116 482.20 XLON xHa9pbpiDcC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:53:51 GBp 136 482.20 XLON xHa9pbpiDcE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:53:51 GBp 62 482.40 XLON xHa9pbpiDcJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:53:51 GBp 75 482.40 XLON xHa9pbpiDcL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:53:51 GBp 150 482.40 XLON xHa9pbpiDcN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:53:51 GBp 78 482.40 XLON xHa9pbpiDcP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:38:28 GBp 554 483.00 XLON xHa9pbpjrxp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:37:14 GBp 444 482.60 XLON xHa9pbpjoXq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:37:14 GBp 6 482.60 XLON xHa9pbpjoXu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:33:37 GBp 219 483.20 XLON xHa9pbpjp2y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:33:35 GBp 390 483.00 XLON xHa9pbpjpD4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:30:00 GBp 444 482.60 XLON xHa9pbpjn5L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:30:00 GBp 473 482.60 XLON xHa9pbpjn5U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:29:15 GBp 532 483.20 XLON xHa9pbpjnO6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:29:15 GBp 276 483.20 XLON xHa9pbpjnOA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:29:15 GBp 80 482.80 XLON xHa9pbpjnOV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:29:15 GBp 180 482.80 XLON xHa9pbpjnRX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:29:15 GBp 1 483.00 XLON xHa9pbpjnRZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:17:00 GBp 434 483.60 XLON xHa9pbpju$D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:17:00 GBp 36 483.60 XLON xHa9pbpju$F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:14:59 GBp 368 484.00 XLON xHa9pbpjvzC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:11:59 GBp 507 484.20 XLON xHa9pbpjcVh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:08:04 GBp 219 483.20 XLON xHa9pbpjb8v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:03:00 GBp 428 483.80 XLON xHa9pbpjWru OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 13:03:00 GBp 610 484.00 XLON xHa9pbpjWrw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:57:11 GBp 273 484.00 XLON xHa9pbpjlbO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:57:02 GBp 567 484.20 XLON xHa9pbpjlX9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:48:08 GBp 36 486.00 XLON xHa9pbpjgRf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:48:08 GBp 400 486.00 XLON xHa9pbpjgRh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:48:07 GBp 60 486.20 XLON xHa9pbpjgRq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:48:07 GBp 525 486.20 XLON xHa9pbpjgRs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:47:04 GBp 139 486.60 XLON xHa9pbpjh4Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:47:04 GBp 91 486.60 XLON xHa9pbpjh4S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:38:00 GBp 403 486.60 XLON xHa9pbpjNhT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:33:56 GBp 277 486.60 XLON xHa9pbpjLo@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:33:56 GBp 4 486.80 XLON xHa9pbpjLo0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:33:56 GBp 272 486.80 XLON xHa9pbpjLo2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:33:56 GBp 121 486.80 XLON xHa9pbpjLo4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:31:08 GBp 268 487.00 XLON xHa9pbpjJZN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:31:08 GBp 191 487.00 XLON xHa9pbpjJZP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:29:40 GBp 162 487.00 XLON xHa9pbpjGZe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:29:40 GBp 84 487.00 XLON xHa9pbpjGZj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:29:04 GBp 26 487.00 XLON xHa9pbpjG4a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:29:04 GBp 23 487.00 XLON xHa9pbpjG4W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:29:04 GBp 29 487.00 XLON xHa9pbpjG4Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:29:04 GBp 22 487.00 XLON xHa9pbpjG5S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:29:04 GBp 78 487.00 XLON xHa9pbpjG5U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:19:25 GBp 375 487.20 XLON xHa9pbpjSP8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:19:24 GBp 538 487.40 XLON xHa9pbpjSOi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:18:37 GBp 9 487.80 XLON xHa9pbpjTfq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:18:37 GBp 189 487.80 XLON xHa9pbpjTfs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:18:37 GBp 82 487.80 XLON xHa9pbpjTfu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:16:19 GBp 72 487.80 XLON xHa9pbpjTV$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:16:19 GBp 102 487.80 XLON xHa9pbpjTVv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:16:19 GBp 82 487.80 XLON xHa9pbpjTVx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:09:06 GBp 219 487.60 XLON xHa9pbpjOx6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:09:06 GBp 511 487.40 XLON xHa9pbpjOxH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 12:02:01 GBp 379 486.80 XLON xHa9pbpj77z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:59:10 GBp 219 488.00 XLON xHa9pbpj48e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:56:36 GBp 137 488.80 XLON xHa9pbpj5K7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:56:36 GBp 150 488.80 XLON xHa9pbpj5K9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:56:36 GBp 411 489.00 XLON xHa9pbpj5KB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:54:23 GBp 446 489.20 XLON xHa9pbpj208 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:54:23 GBp 75 489.20 XLON xHa9pbpj20A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:50:36 GBp 69 489.20 XLON xHa9pbpj3Hw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:50:36 GBp 150 489.20 XLON xHa9pbpj3Hy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:44:47 GBp 249 488.80 XLON xHa9pbpj1Jh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:44:47 GBp 405 489.00 XLON xHa9pbpj1Jm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:39:14 GBp 154 489.20 XLON xHa9pbpjF8m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:39:14 GBp 272 489.20 XLON xHa9pbpjF8o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:34:44 GBp 252 489.20 XLON xHa9pbpjDbQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:34:44 GBp 165 489.20 XLON xHa9pbpjDbS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:31:00 GBp 304 488.60 XLON xHa9pbpjA@f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:30:40 GBp 408 488.80 XLON xHa9pbpjA6S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:30:28 GBp 165 488.80 XLON xHa9pbpjAEI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:30:27 GBp 351 488.80 XLON xHa9pbpjA9r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:28:46 GBp 279 488.80 XLON xHa9pbpjBzy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:28:46 GBp 219 489.00 XLON xHa9pbpjBz5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:28:46 GBp 195 488.80 XLON xHa9pbpjBz7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:19:43 GBp 219 489.00 XLON xHa9pbpksvM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:19:19 GBp 177 489.40 XLON xHa9pbpksF5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:17:04 GBp 299 489.40 XLON xHa9pbpktfQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:16:19 GBp 164 489.40 XLON xHa9pbpktv@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:14:44 GBp 454 489.40 XLON xHa9pbpktON OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:14:44 GBp 166 489.40 XLON xHa9pbpktOP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:14:44 GBp 84 489.40 XLON xHa9pbpktOR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:14:44 GBp 244 489.00 XLON xHa9pbpktOU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:05:50 GBp 4 489.20 XLON xHa9pbpkoNd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:05:50 GBp 82 489.20 XLON xHa9pbpkoNf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:05:50 GBp 140 489.20 XLON xHa9pbpkoNh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:05:49 GBp 195 489.20 XLON xHa9pbpkoN@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:05:49 GBp 338 489.20 XLON xHa9pbpkoN0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:05:49 GBp 219 489.20 XLON xHa9pbpkoND OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:05:49 GBp 289 489.00 XLON xHa9pbpkoNG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 11:03:06 GBp 837 489.20 XLON xHa9pbpkpBp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:59:53 GBp 254 489.20 XLON xHa9pbpknez OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:54:15 GBp 534 489.20 XLON xHa9pbpk$8v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:54:15 GBp 75 489.20 XLON xHa9pbpk$8x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:42:14 GBp 379 488.80 XLON xHa9pbpkuHn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:33:30 GBp 326 488.40 XLON xHa9pbpka4R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:32:26 GBp 105 488.40 XLON xHa9pbpkaU9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:32:26 GBp 237 488.40 XLON xHa9pbpkaUB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:32:26 GBp 63 488.40 XLON xHa9pbpkaUD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:28:07 GBp 323 488.20 XLON xHa9pbpkYK5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:28:06 GBp 287 488.40 XLON xHa9pbpkYNr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:28:06 GBp 220 488.60 XLON xHa9pbpkYN@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:22:06 GBp 284 488.80 XLON xHa9pbpkX9A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:20:00 GBp 52 489.00 XLON xHa9pbpkk@K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:20:00 GBp 167 489.00 XLON xHa9pbpkk@M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:18:41 GBp 382 489.00 XLON xHa9pbpklaq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:16:32 GBp 236 489.20 XLON xHa9pbpklN5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:16:32 GBp 381 489.40 XLON xHa9pbpklND OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:12:01 GBp 422 488.60 XLON xHa9pbpkjzA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:08:00 GBp 263 489.00 XLON xHa9pbpkhk9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:08:00 GBp 310 489.20 XLON xHa9pbpkhfp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 10:01:34 GBp 294 488.20 XLON xHa9pbpkMjg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:59:32 GBp 297 489.00 XLON xHa9pbpkNb9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:59:32 GBp 427 489.20 XLON xHa9pbpkNbB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:56:18 GBp 232 489.40 XLON xHa9pbpkKjx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:56:18 GBp 106 489.40 XLON xHa9pbpkKjz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:53:05 GBp 219 489.00 XLON xHa9pbpkLso OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:50:26 GBp 325 489.00 XLON xHa9pbpkIW9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:50:20 GBp 332 488.80 XLON xHa9pbpkIY$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:48:19 GBp 240 488.80 XLON xHa9pbpkJcM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:48:19 GBp 190 488.80 XLON xHa9pbpkJcO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:48:05 GBp 359 489.00 XLON xHa9pbpkJle OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:42:50 GBp 301 489.20 XLON xHa9pbpkHi$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:42:23 GBp 417 489.20 XLON xHa9pbpkHgD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:41:27 GBp 157 489.80 XLON xHa9pbpkH6H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:37:26 GBp 274 487.60 XLON xHa9pbpkUQ2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:37:26 GBp 89 487.60 XLON xHa9pbpkUQ4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:34:43 GBp 219 487.80 XLON xHa9pbpkSb8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:32:27 GBp 238 488.40 XLON xHa9pbpkSIa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:32:27 GBp 164 488.20 XLON xHa9pbpkSIY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:30:20 GBp 258 489.20 XLON xHa9pbpkT0G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:29:18 GBp 376 489.40 XLON xHa9pbpkTUV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:25:03 GBp 384 487.60 XLON xHa9pbpkRrk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:23:11 GBp 387 488.20 XLON xHa9pbpkRIB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:21:14 GBp 219 489.40 XLON xHa9pbpkO4L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:21:14 GBp 229 489.20 XLON xHa9pbpkO4N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:17:35 GBp 30 486.40 XLON xHa9pbpkP92 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:17:35 GBp 850 486.40 XLON xHa9pbpkP94 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:17:35 GBp 61 486.20 XLON xHa9pbpkP9B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:17:35 GBp 300 486.20 XLON xHa9pbpkP9D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:16:29 GBp 353 486.40 XLON xHa9pbpk6ik OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:09:20 GBp 170 486.60 XLON xHa9pbpk473 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:08:09 GBp 114 487.40 XLON xHa9pbpk4JP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:08:09 GBp 318 487.80 XLON xHa9pbpk4Id OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:06:11 GBp 214 488.20 XLON xHa9pbpk5w9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:06:03 GBp 219 488.40 XLON xHa9pbpk50E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:06:01 GBp 141 489.00 XLON xHa9pbpk5DI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:06:01 GBp 50 489.00 XLON xHa9pbpk5DK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:06:01 GBp 278 489.20 XLON xHa9pbpk5DM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:00:03 GBp 27 489.20 XLON xHa9pbpk0LN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:00:03 GBp 241 489.80 XLON xHa9pbpk0KA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 09:00:03 GBp 346 490.00 XLON xHa9pbpk0KC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:59:26 GBp 380 490.20 XLON xHa9pbpk1Xr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:56:07 GBp 336 489.60 XLON xHa9pbpkEtn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:52:16 GBp 128 489.60 XLON xHa9pbpkFSw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:52:16 GBp 48 489.60 XLON xHa9pbpkFSy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:52:16 GBp 257 489.80 XLON xHa9pbpkFS@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:49:07 GBp 226 490.20 XLON xHa9pbpkDeu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:49:00 GBp 392 490.40 XLON xHa9pbpkDqt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:48:46 GBp 159 491.00 XLON xHa9pbpkD@$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:48:46 GBp 31 491.00 XLON xHa9pbpkD@1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:48:46 GBp 33 491.00 XLON xHa9pbpkD@3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:43:53 GBp 254 490.40 XLON xHa9pbpkBmK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:43:53 GBp 243 490.60 XLON xHa9pbpkBmU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:43:53 GBp 304 490.80 XLON xHa9pbpkBpW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:43:53 GBp 59 490.80 XLON xHa9pbpkBpY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:42:14 GBp 185 491.20 XLON xHa9pbpk8dw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:40:30 GBp 385 491.40 XLON xHa9pbpk8Hs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:40:30 GBp 226 491.40 XLON xHa9pbpk8H5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:36:00 GBp 83 492.00 XLON xHa9pbplsLj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:36:00 GBp 242 492.00 XLON xHa9pbplsLl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:36:00 GBp 357 492.00 XLON xHa9pbplsLn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:35:19 GBp 120 492.00 XLON xHa9pbpltbC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:35:18 GBp 333 492.00 XLON xHa9pbpltbT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:30:21 GBp 460 491.00 XLON xHa9pbplr@U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:30:06 GBp 242 491.80 XLON xHa9pbplr1h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:26:15 GBp 124 490.80 XLON xHa9pbplpDL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:26:15 GBp 150 490.80 XLON xHa9pbplpDN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:26:15 GBp 274 491.00 XLON xHa9pbplpDT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:24:42 GBp 219 491.40 XLON xHa9pbplmhm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:24:37 GBp 275 491.60 XLON xHa9pbplmgT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:24:30 GBp 219 491.80 XLON xHa9pbplmsL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:24:00 GBp 219 490.60 XLON xHa9pbplm7z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:19:11 GBp 272 490.60 XLON xHa9pbpl@yc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:14:49 GBp 272 489.60 XLON xHa9pbplyyn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:13:37 GBp 920 490.40 XLON xHa9pbplyKz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:13:37 GBp 1,232 490.40 XLON xHa9pbplyK$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:13:37 GBp 277 489.80 XLON xHa9pbplyK9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:13:36 GBp 277 490.60 XLON xHa9pbplyNy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:13:00 GBp 185 491.20 XLON xHa9pbplzja OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:13:00 GBp 91 491.20 XLON xHa9pbplzjW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:10:48 GBp 277 491.40 XLON xHa9pbplwy8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:09:54 GBp 277 491.60 XLON xHa9pbplwJa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:08:40 GBp 65 491.80 XLON xHa9pbplx0j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:08:40 GBp 212 491.80 XLON xHa9pbplx0l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:03:58 GBp 219 486.80 XLON xHa9pbplv@3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:02:11 GBp 354 486.00 XLON xHa9pbplcWj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:02:11 GBp 240 486.40 XLON xHa9pbplcWm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:02:11 GBp 399 486.60 XLON xHa9pbplcWo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 17-Apr-2023 08:02:11 GBp 219 486.80 XLON xHa9pbplcWq

END