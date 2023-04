Cologix conclut une deuxième transaction canadienne de titrisation adossée à des actifs de 195 millions de dollars canadiens depuis 2022

English French

DENVER, 19 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge a annoncé aujourd’hui, qu'elle a conclu l'émission de 195 millions de dollars canadiens en billets garantis par le biais d'une transaction de placement privé avec un syndicat d'investisseurs institutionnels le 5 avril 2023. Cette transaction représente la troisième titrisation adossée à des actifs de Cologix, réalisée avec succès depuis décembre 2021, et la deuxième titrisation de ses actifs canadiens.



Les nouveaux billets garantis ont un taux d'intérêt fixe et fournissent des liquidités supplémentaires pour accroître la capacité du portefeuille de centres de données ScalelogixSM et de périphérie numérique de Cologix sur le marché canadien, notamment à Montréal, Toronto et Vancouver.

« Ces financements confirment que les 12 années d'expérience de Cologix en matière de performance et de rentabilité solides des actifs et de relations approfondies sur plusieurs marchés financiers offrent stabilité et prévisibilité, et ce, même dans un environnement où le taux d'intérêt est en hausse », a déclaré Rachel Stack, directrice des finances de Cologix.

« Cette transaction valide clairement la confiance des investisseurs dans notre stratégie visant à fournir aux centres de données hyperscale et de périphérie numérique, un écosystème d'interconnexion robuste de plus de 700 réseaux, plus de 350 fournisseurs de services en nuage et plus de 30 passerelles directes vers les nuages publics, ainsi que notre capacité à acquérir et à développer de nouvelles installations tout en produisant des résultats rentables dans l'ensemble de notre portefeuille nord-américain.

Cette troisième titrisation fait suite aux émissions inaugurales d’actifs de Cologix aux États-Unis pour 1,13 milliard de dollars américains en décembre 2021 et au Canada pour 883 millions de dollars canadiens en février 2022. Ces titrisations ont été garanties par ses centres de données aux États-Unis et au Canada. Avec cette troisième émission d’actifs, Cologix a maintenant amassé 1,07 milliard de dollars canadiens pour soutenir ses centres de données canadiens. L'annonce d'aujourd'hui fait suite à une recapitalisation de 3,0 milliards de dollars par Cologix de la société en 2022 qui fut réalisée avec succès.

TD Securities Inc. a agi à titre d'agent de structuration unique et de teneur de livre actif dans le cadre de la transaction.

Qui est Cologix inc.?

Cologix vous propose des centres de données à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez Cologix ou envoyez un courriel. Suivez Cologix sur LinkedIn and Twitter .

