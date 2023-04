French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Californie, 20 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN), plateforme de connaissances de premier plan pour l'engagement client, a annoncé aujourd'hui la sortie de « Knowledge Management For Dummies, eGain Special Edition », publié par John Wiley & Sons. Disponible aux formats e-book et imprimé, ce premier et seul livre en son genre démystifie la gestion des connaissances (GC) au sein des entreprises et fournit des conseils et bonnes pratiques pour réussir. Y sont également incluses des études de cas du monde réel sur la création de valeur alimentée par des connaissances à l'échelle.



Selon Gartner, la GC est la technologie numéro 1 pour améliorer simultanément l'EC (expérience client), l'EE (expérience employé) et les performances d'exploitation. Cependant, cette expression implique différentes choses selon la personne, limitant parfois sa valeur commerciale potentielle. Ce livre clarifie ce qu'est vraiment la GC et comment elle a évolué avec l'avancée de technologies comme l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (AA). Alors que le livre se concentre sur le service client et les cas d'utilisation d'EC, la GC peut être exploitée par toutes les autres fonctions commerciales d'une entreprise également.

Ce livre comprend :

Une définition des connaissances modernes

Une analyse de rentabilité

L'exploration de cas d'utilisation

Réussir avec la GC

Sélectionner le bon partenaire de solutions et de technologies



« Au vu de notre réussite client, nous ne sommes pas surpris de l'évaluation de la puissance de la GC réalisée par les analystes de l'industrie », a déclaré Ashu Roy, PDG d'eGain. « Ce livret va au-delà de la théorie et illustre comment parvenir à cette réussite avec une recette s'appuyant sur des technologies éprouvées et les meilleures pratiques. »

Renseignements complémentaires

Knowledge Management For Dummies, eGain Special Edition au format e-book : https://www.egain.com/knowledge-management-for-dummies/

Liens connexes eGain Knowledge Hub : https://www.egain.com/products/knowledge-hub/ eGain Innovation in 30 Days™ : https://www.egain.com/risk-free-trial-customer-engagement-software/

Édition imprimée Disponible dans les salons commerciaux du secteur



À propos de Wiley

Wiley est l'un des plus grands éditeurs au monde et l'un des leaders mondiaux dans les domaines de la recherche scientifique et de l'éducation axée sur la carrière. Fondée en 1807, Wiley permet la découverte, stimule l'éducation et façonne la main-d'œuvre. Grâce à son contenu de pointe, ses plateformes numériques et ses réseaux de connaissances, l'entreprise accomplit sa mission intemporelle qui consiste à libérer le potentiel humain. Rendez-nous visite sur Wiley.com. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

À propos d'eGain

L'eGain Knowledge Hub automatise et orchestre l'engagement client entre les points de contact. Alimentée par l'IA et l'analytique, notre solution cloud sécurisée offre des expériences numériques personnalisées, une valeur commerciale rapide et une innovation facile. Rendez-vous sur www.eGain.com pour plus d'informations.

